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«Пришлось отвезти к родственникам»: 11-летнюю девочку не пустили в Россию вместе с родителями

02 апреля 2020, 00:30  •  80 • В России
11-летняя девочка, которая живёт и учится в Екатеринбурге, не смогла въехать в Россию вместе с родителями из-за временного запрета для иностранцев, введённого на фоне распространения коронавируса. У ребёнка нет гражданства РФ, а у её матери Алии Кудряшовой — только вид на жительство. При этом муж Кудряшовой пока не удочерил девочку. Женщине пришлось отвезти дочь к родственникам в Казахстан, после чего родители въехали в Россию без неё. Оформить документы в России невозможно без личного присутствия девочки.
 
© Фото из личного архива
 

11-летнюю девочку из Казахстана не пропустили в Россию с родителями, поскольку сейчас пересекать границу могут люди с видом на жительство (ВНЖ) в РФ, но не их близкие родственники. Алия Кудряшова, её муж и двое детей возвращались на машине в Екатеринбург из Казахстана, куда ездили к родственникам на время школьных каникул.

«26 марта на пропускном пункте «Петухово» пограничники пропустили всех, кроме моей дочери Жанар. У моего мужа и младшего ребёнка есть российское гражданство, у меня — вид на жительство, а у Жанар пока нет этих документов, она гражданка Казахстана и мужем не удочерена. Мне объяснили, что с 18 марта по постановлению правительства Россия закрыла въезд для иностранцев, и предложили оставить ребёнка на границе», — рассказала Кудряшова в беседе с RT. 

В этот же день правительство России расширило список людей, которые имеют право въезжать в страну — в него вошли также близкие родственники россиян (родители, дети, супруги). В изначальной редакции распоряжение разрешало пересекать границу только водителям грузовиков, перевозящих товары, экипажам кораблей и поездов, дипломатам и лицам, у которых есть вид на жительство (ВНЖ). Из-за этого несколько десятков семей, вернувшихся из-за рубежа, были разлучены на границе: правоохранители не пропускали того из супругов, у которого не было российского паспорта или ВНЖ.

Однако эти поправки не коснулись родных людей, которые имеют в России ВНЖ. По документам Алия сейчас является единственным родителем Жанар.

«У меня нет паспорта РФ, а мой второй муж ещё не удочерил Жанар. Нам пришлось отвезти дочь обратно в Петропавловск к моим родственникам. В Екатеринбурге я сразу обратилась в УФМС, чтобы оформить для Жанар вид на жительство, но это невозможно без её присутствия — ей надо пройти медобследование», — пояснила собеседница.

Без личного присутствия Жанар муж Алии также не может удочерить девочку, чтобы она официально стала близким родственником россиянина и получила возможность пересечь границу.

Вернуть дочь в Россию Кудряшовой помогает адвокат международной правозащитной группы «Агора» Валерия Аршинова. По её словам, в данном случае постановление правительства о временном запрете на въезд иностранцам вступает в противоречие с международными нормами.

«Существует международная конвенция о правах ребёнка, этот документ приняли в том числе Казахстан и Россия. Согласно конвенции, разлучать ребёнка с родителями возможно только по судебному решению, кроме того, никакие, даже чрезвычайные меры не могут быть направлены на разлучение детей с семьёй. Также если родитель подаёт обращение к властям для въезда ребёнка в страну, органы госвласти должны рассмотреть его незамедлительно и положительно — чтобы ребёнок как можно скорее вернулся в семью, — рассказала юрист в разговоре с RT. — Власти могут ограничивать некоторые права и свободы при необходимости — как например, сейчас с карантином — но это не касается таких фундаментальных свобод как права на защиту и воспитание ребёнка в семье».

Как отметила Аршинова, ситуация осложняется ещё и тем, что Казахстан также закрыл свои границы — с 16 марта до 15 апреля граждане страны временно не могут её покидать. Чтобы Жанар могла вернуться к родителям и сестре в Екатеринбург, необходима слаженная работа российских и казахстанских властей, подчеркнула адвокат.

Алия Кудряшова уже обратилась с официальными запросами в ведомства обеих стран. В посольстве Казахстана в РФ ей ответили, что пока не смогут помочь из-за постановления российского правительства. В МИД РФ сообщили, что передали информацию в погранслужбу, теперь семья ждёт ответа от этого ведомства.

Адвокат Аршинова считает, что в постановление правительства необходимо вновь внести поправки, чтобы с подобной проблемой не столкнулись и другие люди с ВНЖ в России, которые возвращаются в страну из-за рубежа.

Накануне Алия Кудряшова смогла пообщаться с представителями аппарата детского омбудсмена в РФ, там ей пообещали, что поспособствуют ускоренному получению гражданства для Жанар.

«Обычно эта процедура занимает не меньше месяца, при ходатайстве уполномоченного — меньше времени, но её смогут начать только, когда в России вновь начнётся рабочая неделя, а значит пока девочке придётся оставаться вдалеке от семьи», — заключила адвокат.

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