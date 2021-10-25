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«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против РФ

25 октября 2021, 00:05  •  121 • В мире
В бундестаге раскритиковали заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности использования ядерного оружия против России. Рольф Мютцених — председатель фракции СДПГ, одержавшей победу на выборах в немецкий парламент, — потребовал от главы Минобороны «не обременять политику нового немецкого правительства» подобными высказываниями, назвав её слова «безответственными». По мнению аналитиков, ситуация вокруг заявления Крамп-Карренбауэр и критика со стороны главы фракции СДПГ олицетворяют текущую нестабильную ситуацию в немецкой политике. При этом эксперты отмечают, что строить далеко идущие выводы о будущих отношениях Берлина и Москвы не стоит, пока не сформировано немецкое правительство.
 
Бундестаг © Legion-media.ru / Westend61
 

В бундестаге осудили заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия в гипотетическом конфликте с Россией. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), одержавшей победу на выборах в бундестаг, Рольф Мютцених назвал слова министра обороны «безответственными».

«Недавние умозаключения министра обороны, касающиеся применения ядерного оружия в конфликте с Россией, безответственны», — заявил Мютцених в интервью Deutsche Presse-Agentur.

Но после этого заявил об угрозах, которые якобы поступают со стороны России.

«К сожалению, слова госпожи Крамп-Карренбауэр ничем не отличаются от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны».

После чего вернулся к обвинениям в адрес своей коллеги, обвинив Крамп-Карренбауэр в раскручивании «спирали эскалации».

«Мне непонятно, имела ли при этом министр в виду хранящееся в Германии ядерное оружие», — сказал он, добавив, что призывает Крамп-Карренбауэр «не обременять политику нового немецкого правительства».

Напомним, 21 октября Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на вопрос журналиста радиостанции Deutschlandfunk о возможных сценариях НАТО по устрашению России, в том числе с использованием ядерного оружия.

«Нужно очень ясно дать понять России, что в конечном итоге — и это также предусматривает доктрина сдерживания — мы готовы применить и такие средства для того, чтобы это заранее устрашало и чтобы ни у кого не возникло мысли о нападении на партнёров НАТО в Прибалтике или черноморском регионе. Это ключевая идея НАТО, этого альянса», — отметила она.

На слова министра обороны ФРГ отреагировал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, заявив журналистам, что на фоне призывов к военному сдерживанию России блок последовательно стягивает силы к российским границам.

«Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», — подчеркнул Шойгу.

  • Флаги Германии и России
  • globallookpress.com
  • © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild

По его словам, безопасность в Европе может быть только общей, с учётом интересов Москвы. Однако к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готов именно Североатлантический альянс, заметил глава Минобороны РФ.

«Известная технология»

Как отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, немецкая политическая элита, включая Крамп-Карренбауэр и главу фракции СДПГ, который говорит о каких-то непонятных угрозах со стороны Москвы, нередко ведёт себя с Россией «по методу провокации».

«Причём это касается не только вопросов о ядерном оружии, но и других тем, например, проекта строительства газопровода «Северного потока — 2». Уже известна технология, когда какой-нибудь германский политик вбрасывает тему заведомо провокационную, и все смотрят, что будет делать Россия», — сказал эксперт.

По его мнению, выпад главы Минобороны Германии и ответ на это главы фракции СДПГ больше напоминают спектакль.

«Крамп-Карренбауэр хоть и уходит со своего поста, но метит на место генсека НАТО. Поэтому говорить о том, что она просто что-то наговорила, было бы слишком наивно. Речь идёт о планах действующего главы Минобороны ФРГ стать руководителем Североатлантического альянса, отсюда и такие жёсткие заявления в адрес России. Но камень, брошенный Крамп-Карренбауэр, «поймал» сам глава Минобороны РФ, и немецкой верхушке пришлось отматывать назад. Тут появился Рольф Мютцених, который взял на себя роль некоего модератора, и который попытался объяснить, почему не стоит обращать внимания на слова немецкого министра», — считает аналитик.

В свою очередь, заведующий отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер отметил, что ситуация вокруг скандального заявления министра обороны Германии и негативная реакция на него главы фракции СДПГ олицетворяют текущую нестабильную ситуацию в немецкой политике.

«Это в первую очередь говорит о том, что, пока не сформировано правительство ФРГ, из Германии ещё будут раздаваться заявления, которые могут быть почти противоположными по смыслу. Однако слова Рольфа Мютцениха уже сейчас свидетельствуют о том, что новое правительство не будет опираться на то, что говорят немецкие чиновники, причисляющие себя к блоку Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), включая Аннегрет Крамп-Карренбауэр», — сказал аналитик в беседе с RT.

По словам Швейцера, то, что у социал-демократов исторически были более мягкие отношения с Россией, а ранее с СССР, «подтверждено историей».

«Сейчас социал-демократы играют на тех нотах, которые нацелены на поиск рационального зерна в отношениях с Россией. Они не поддерживают линию, связанную с жёстким подходом к связям с Москвой. Но и пророссийской партией СДПГ, конечно, назвать нельзя», — отметил эксперт.

При этом «Зелёные», которые получили третье место на выборах, наоборот попытаются сыграть на антироссийских сюжетах, в том числе они могут разыграть историю со строительством газопровода «Северный поток — 2», считает Швейцер.

  • Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
  • AP
  • © Virginia Mayo

Выход «Зелёных»

Стоит отметить, что о значимой роли «Зелёных» в отношениях Берлина и Москвы в субботнем эфире «Соловьёв LIVE» высказался бывший замминистра обороны ФРГ Вилли Виммер. По его мнению, эта политическая сила, которая заняла третье место на выборах в бундестаг и глава которой может стать главой МИД Германии, «будет пытаться отбросить взаимоотношения с Россией на 150 лет назад».

«В том числе это касается и позиции по «Северному потоку — 2», — сказал Виммер. — «Зелёные», подстрекаемые из Вашингтона, будут разрушать проект «Северный поток — 2», и это очень опасно», — подчеркнул он.

По его словам, эта партия создавалась именно для того, чтобы проводить в Европе американскую политику.

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«Перед выборами немецкие журналисты называли «Зелёных» представительством Белого дома США в Германии», — добавил бывший замминистра обороны ФРГ.

При этом Виммер подчеркнул, что, наблюдая за формированием нынешнего немецкого коалиционного правительства, он понимает, что Германия находится «в большой опасности разрушить» взаимоотношения с Россией.

«За прошедшие 150 лет экономические отношения с Россией всегда представляли для Германии особую ценность и особую величину. И Россия всегда была таким надёжным партнёром, которого только можно было себе представить», — подчеркнул он.

По словам Дмитрия Евстафьева, «Зелёные» являются проводниками линии США в германской политике, и эта сила действительно может встать на пути развития отношений Москвы и Берлина.

«Вопросы относительно связей Германии с Россией во многом будут определяться в Соединённых Штатах. На сегодняшний день у ФРГ почти нет возможности играть самостоятельную роль в этом процессе и иметь взгляды, касающиеся РФ, отличные от позиции Вашингтона», — сказал аналитик.

Однако строить далеко идущие выводы о будущих отношениях Берлина и Москвы не стоит, пока не сформировано немецкое правительство, считает Швейцер.

«Расстановка сил ещё, возможно, изменится. Например, тройственная коалиция из СДПГ, «Зелёных» и либералов вполне может не состояться из-за «Зелёных», которые, в отличие от коллег, занимают довольно резкую позицию относительно «Северного потока —2», — заключил аналитик.

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