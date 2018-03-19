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Пришлось делать дополнительные участки: Захарова о беспрецедентной явке за границей

19 марта 2018, 05:39  •  46 • Политика
Проголосовать на выборах главы государства в посольства и консульства России пришло рекордное число российских граждан.
Явка на выборах президента России за рубежом оказалась настолько высокой, что российским дипломатам пришлось открывать дополнительные участки для голосования. Такой информацией поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам явка на выборах в российских загранучреждениях оказалась беспрецедентно высокой. Никто такого не ожидал. Чтобы справиться с огромным наплывом желающих отдать свой голос, дипломатам пришлось спешно организовывать дополнительные участки для голосования.
"Хотела бы просто доложить, что идёт просто беспрецедентная явка в наших загранучреждениях", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, что внутри России также отмечается высокая активность избирателей. По оценкам ЦИК, явка на выборы составила почти 60%. Это выше, чем на президентских выборах в 2012 году.

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