«Пришло время выхода»: как переговоры по брекситу усиливают противоречия внутри Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск предложил после брексита заключить с Великобританией соглашение о свободной торговле. Оно подразумевает применение нулевых тарифов на все товары, но не затрагивает важнейший для страны сектор финансовых услуг. Последнее не устраивает Лондон. Британские предложения, в свою очередь, вызывают недовольство Норвегии и Швейцарии. Эти государства не входят в Евросоюз, однако имеют доступ к единому рынку ЕС. О переговорном процессе, который оказался сложнее, чем ожидалось, — в материале RT.

Особые условия

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что после брексита ЕС готов заключить с Великобританией соглашение о свободной торговле с нулевым тарифом на все товары.

«Я предлагаю стремиться к торговому соглашению по всем секторам и с нулевым тарифом на товары. Как и другие торговые отношения, оно должно включать услуги», — отметил Туск.

Выступая в Люксембурге 7 марта 2018 года, высокопоставленный европейский чиновник подчеркнул, что соглашение также должно включать свободный доступ европейских рыбаков к морским биоресурсам Великобритании, против чего ранее активно выступали сторонники выхода страны из ЕС.

Однако, как подчёркивают европейские СМИ, для Лондона сейчас главный вопрос — не рыболовная отрасль страны, а сектор финансовых услуг. Столица Великобритании — один из важнейших мировых финансовых центров, и на эту сферу деятельности приходится почти 30% ВВП.

Накануне выступления Туска министр финансов Великобритании Филип Хэммонд призвал Европейский союз включить финансовые услуги в соглашение о свободной торговле, которое будет подписано с Европейским союзом после выхода Соединённого Королевства из ЕС в 2019 году. В свою очередь, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что этот сектор не может быть включён в договор об экономических отношениях Британии и ЕС после брексита.

Однако ни в заявлении Туска, ни в опубликованной в тот же день от его имени директиве, отправленной лидерам 27 стран — членов ЕС, не уточняется, как именно будут регулироваться отношения с Лондоном в области финансов. Еврочиновник отметил лишь, что поддержать прежний уровень интеграции финансовых рынков не получится.

Тереза Мэй

Reuters

«Невозможно сформировать некую особую форму общего рынка лишь для некоторых частей наших экономик», — пояснил Туск. По его словам, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, представившая 1 марта 2018 года свою позицию по будущему соглашению с ЕС, пытается получить от Евросоюза как можно больше в обмен на минимальные уступки со своей стороны.

Недовольство Норвегии и Швейцарии

«ЕС не может согласиться предоставить Великобритании права Норвегии и обязательства Канады», — заявил Туск.

Норвегия имеет доступ к единому рынку ЕС, что предполагает свободное перемещение товаров, услуг и капитала между ней и странами Европейского союза. Однако чтобы достичь этого, норвежцы имплементировали около 75% законодательной базы ЕС в своё внутреннее законодательство. Страна тратит большой объем средств на поддержку ряда общеевропейских программ, чего Великобритания делать не намерена.

С Канадой же с 2017 года у ЕС действует соглашение о свободной торговле, не предполагающее либерализации в области финансовых услуг. Кроме того, в нём нет положений и о свободном перемещении граждан ЕС и Канады через границы друг друга. Ограничить въезд граждан Евросоюза (за исключением территории Северной Ирландии) стремится и Великобритания.

Как сообщала в январе 2018 года британская газета The Guardian, власти Норвегии давят на Брюссель с тем, чтобы Великобритания не получила в торговле с ЕС особых преимуществ. В противном случае Осло может пересмотреть свои соглашения с Брюсселем.

«Норвежцы пристально следят за тем, чтобы мы не предложили Соединённому Королевству более выгодную сделку», — заявил The Guardian источник в руководстве ЕС.

Несмотря на предложения Великобритании, Норвегия пока отказывается подписать с ней особое соглашение, которое бы разрешило возможные противоречия. В мае 2017 года Дональд Туск заявил, что Норвегия будет играть большую роль в переговорах по брекситу, несмотря на то, что она не входит в ЕС.

Из-за брексита приостановлены переговоры Евросоюза с ещё одним важным внешним партнёром — Швейцарией. Если Норвегия занимает лишь седьмое место среди основных торговых партнёров ЕС (3,2% товарооборота, или €111,6 млн, по данным Еврокомиссии за 2016 год), то Швейцария — третье (7,6%, или €264 млн). С прошлого года ЕС безуспешно пытается заменить комплекс соглашений с альпийской республикой единым договором. Однако Берн утверждает, что сначала нужно дождаться выхода Великобритании из ЕС.

Министр финансов Швейцарии Ули Маурер

Reuters

«Нам не надо вести переговоры до брексита, мы не столь быстрые, это не соответствует нашей ментальности», — заявил в январе 2018 года министр финансов Швейцарии Ули Маурер. По его словам, несмотря на давление Брюсселя, он полагает, что соглашение в ближайшее время подписано не будет. Ранее страна гор и банков анонсировала проведение референдума об отношениях с ЕС.

«Швейцария, одной из основных статей дохода которой являются финансовые операции, может опасаться перераспределения доходов с финансовых операций после обособления Великобритании», — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. В таком случае второй финансовый центр мира может попросить снижения налоговых платежей или налоговых каникул.

Перераспределение нагрузки

По словам эксперта, ход переговоров с Великобританией остаётся понятным для ряда стран — ключевых участниц Евросоюза: Германии, Франции и Италии. Однако риторика договорённостей с Великобританией не слишком привлекает не только находящихся вне блока Норвегию и Швейцарию, но и малые страны внутри ЕС, в частности государства Прибалтики.

«Естественно, эти страны могут выразить протест против беспрецедентных преференций Великобритании. К примеру, Прибалтика может настаивать на том, чтобы ЕС не снижал дотации, которые заложены в прошлой программе и будут сокращены с 2020 года», — предположил Оленченко.

Ранее сам Дональд Туск выразил озабоченность тем, что Польша может покинуть ЕС, если перестанет получать дотации от Брюсселя.

Проблема, однако, в том, что без британских взносов в фонды ЕС поддержать выплаты на прежнем уровне достаточно сложно — особенно учитывая нежелание многих стран заместить долю Великобритании. Против увеличения своей доли во взносах выступают Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды и Австрия.

«Великобритания остаётся интересной Евросоюзу своим финансовым участием. Финансовая программа ЕС составлена на семь лет, и сейчас действует программа на 2014—2020 годы. Однако в 2018 году уже начинают строить контуры программы с 2020 года. Здесь Евросоюзу важно сохранить паритет с Великобританией с тем, чтобы её финансовый вклад действовал ещё какое-то время. Соответственно, в этом ключе и ведутся переговоры», — пояснил Оленченко.

Как отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, Брюссель старается взять под контроль процесс распада ЕС. «Еврочиновники сделают всё, чтобы этот процесс происходил под их контролем, как в известном анекдоте: если не можешь предотвратить, возглавь», — отмечает эксперт. По его мнению, главная цель ЕС — сделать этот процесс максимально безболезненным.

«Направлять этот процесс в принципе возможно: создавать новые форматы внутри ЕС, сохранять торговые отношения и тому подобное, — подчеркнул политолог. — Тактически это возможно, но стратегически это не сильно повлияет на будущее».

Итальянский фактор

Недавние выборы в Италии внесли ещё больше разногласий в позиции европейских государств по брекситу. Дело в том, что соглашение о выходе из ЕС и договор об отношениях Лондона и Брюсселя после выхода Великобритании из ЕС должен быть одобрен всеми странами — членами Евросоюза. Лидер партии «Лига» (бывшая «Лига Севера») и возможный премьер-министр Маттео Сальвини заявил 6 марта 2018 года, что не согласен с жёсткой позицией Европейского союза на переговорах с Великобританией. Той же точки зрения придерживается и лидер набравшего треть голосов на последних выборах Движения пяти звёзд Луиджи Ди Майо. Они оба выступают за возвращение лиры в качестве национальной валюты Италии и известны своей скептической позицией в отношении ЕС.

«Великобритания — дружественная страна с многолетними торговыми связями с Италией. Вы сделали свободный выбор, проголосовав за брексит, и я очень надеюсь, что возможно будет вести свободную торговлю с ЕС без каких-либо наказаний», — заявил Сальвини в интервью The Telegraph.

Маттео Сальвини

Reuters

В свою очередь, руководитель экономического направления в «Лиге» Клаудио Борги назвал попытки «наказать» Великобританию за брексит глупостью и заявил, что за ними стоит Германия. «Мы экспортируем в Великобританию больше, чем импортируем, и не хотим навредить своим клиентам», — подчеркнул Борги.

По словам Олега Бондаренко, брексит и всё, что с ним связано, — лишь первые ласточки обвала ЕС, который, однако, может растянуться на десятилетия.

«Время центростремительных тенденций в ЕС уже прошло. Теперь будут только центробежные. Время собирания стран и народов закончилось. Теперь пришло время выхода», — считает политолог.