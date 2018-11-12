«Пришло время снижать налоговую нагрузку»: Пронько о спецзадании Путина премьеру Медведеву

Моя принципиальная позиция - пришло время снижать налоговую нагрузку на население страны. Когда государство «захлебывается» от денег, профицит бюджета более 1,5 трлн рублей (причина не в эффективности чиновников правительства, а в конъюнктуре мировых цен на нефть и искусственно девальвированном рубле), и параллельно повышаются пенсионный возраст, тарифы, инфляция (в ЦБ до сих пор не поняли, что она у нас не носит монетарного характера, а исключительно создается монополиями и олигополиями), и самое главное - увеличивается фискальная (именно фискальная, потому что налоговая - это только часть «айсберга», который опустошает кошельки российских домохозяйств) нагрузка.

Слова президента о том, что правительству необходимо проверить рост налогов в «реальной жизни», говорит об одном: в Кремле понимают, что бухгалтерским подходом, которым грешит Минфин, не решить ни одну проблему в экономике. Более того, недопустимо доводить ситуацию до катастрофы, а на примере Хабаровска, Владимира, Хакасии и Приморья мы видим, что демонтаж социального государства при росте фискальной нагрузки - тупиковый путь развития.

Добавьте к этому тот факт, что реальные доходы российских домохозяйств продолжают снижаться. Вспомните, какой смех и гнев вызвали слова главы Минтруда про «беспрецедентный» рост зарплат. После чиновники оправдывались, что имели в виду номинальные, а не реальные доходы. Они, конечно, могут путаться в показаниях, но президент - очень опытный прагматичный политик, и сегодняшние пожелания в адрес кабмина - это четкий сигнал: правительство Медведева слишком далеко зашло с непопулярными решениями. Пришло время обратного процесса, когда налоги необходимо снижать, а не увеличивать.

Пора от слов перейти к делу и принять решение о неналогооблагаемом доходе - в КНР эта сумма превышает среднюю зарплату по России! - о введении, пусть и частичном, прогрессивного налогообложения на сверхдоходы, ввести мораторий - минимум 5 лет - на любые изменения в налоговом законодательстве и т.д.

Уверен, не за горами тот день, когда я в своей программе на телеканале Царьград сообщу, что с такого-то числа в России снижаются налоги.