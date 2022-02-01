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Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического решения
01 февраля 2022, 10:30 • 511 • Политика
Социолог Владислав Иноземцев дал прогноз о том, чем завершатся исторические переговоры России с США и НАТО. Он описал несколько возможных сценариев, отметив, что для России пришло время разменять козыри, которые она накопила в Донбассе.
Войны на Украине не будет, но договориться России с США и НАТО не удастся - так прокомментировал возможный исход переговоров известный экономист и социолог Владислав Иноземцев. В беседе с Радио "Комсомольская правда" он рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события дальше.
Эксперт заявил, что войны ждать не стоит. Но и позитивного результата в переговорах достичь не удастся. Россия, по мнению Иноземцева, выдвинула очень жёсткие требования, которые США выполнить не смогут.
Гость эфира предположил, что в одном из вариантов Москве придётся "сделать вид, что стороны до чего-то договорились". Также не исключён вариант того, что США предложат договоры по ограничению вооружений, из которых они вышли. Кроме того, сторонам, возможно, удастся договориться о том, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 15 лет.
Однако особых надежд питать не стоит, считает Владислав Иноземцев. Он заявил, что русская сторона выступает со слишком жёсткой позиции: "Россия сказала "не делайте вот этого, тогда мы не будем предпринимать следующие шаги". Это несерьёзно. Если вы хотите уступок, уступите тоже".
- высказал своё мнение эксперт.
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