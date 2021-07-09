«Пришло время продемонстрировать, что такое солидарность»: статья Генсека ООН к встрече министров финансов стран G20

В преддверии встречи министров финансов G20 в Венеции Генсек ООН Антониу Гутерреш написал статью, в которой призвал объединение проявить международную солидарность на деле. Он обратил внимание на проблему доступности вакцин, отметив разрыв в доле привитых граждан между развитыми и развивающимися странами. По словам Гутерреша, проявлением международной солидарности должно стать обеспечение доступа к вакцинам для всех стран мира. Генсек ООН также призвал предоставить экономическую помощь государствам, находящимся на грани дефолта на фоне вызванного пандемией COVID-19 кризиса и совместными усилиями взяться за решение проблем изменения климата. RT публикует статью Генсека ООН на русском языке.

С тех пор как началась пандемия COVID-19, мы часто слышим о глобальной солидарности. К сожалению, чтобы положить конец пандемии (равно как и уменьшить воздействие климатических изменений), одних лишь слов недостаточно. Пришло время продемонстрировать на деле, что такое солидарность. В ходе встречи в Венеции министрам финансов стран «группы двадцати» предстоит пройти три важнейших испытания на солидарность: в отношении доступности вакцин, оказания жизненно необходимой экономической помощи развивающимся странам и климата.

Прежде всего, поговорим о вакцинах. Проблема неравномерного доступа к вакцинам, наблюдаемая во многих странах мира, представляет угрозу для всех нас. Пока вирус COVID-19 распространяется среди непривитого населения, он продолжает мутировать в штаммы, которые могут быть более заразными или смертоносными либо сочетать в себе обе эти характеристики. Между вакцинами и штаммами идёт соревнование: если победа окажется за последними, пандемия может унести ещё несколько миллионов жизней, а процесс глобального восстановления затянется на годы.

В некоторых развитых странах вакцинацию прошли 70% населения — при этом в странах с низким уровнем дохода количество привитых составляет менее 1% населения. Солидарность — это обеспечение доступа к вакцинам для всех без промедления.

Обязательства предоставить вакцины и финансовые средства, которые берут на себя государства, заслуживают всяческих похвал. Но давайте посмотрим правде в глаза. Для того чтобы привить 70% мирового населения и положить конец пандемии, нам нужен не 1 млрд, а как минимум 11 млрд доз вакцины. Одними только пожертвованиями и благими намерениями мы не обойдёмся. Потребуются самые масштабные за всю историю общемировые усилия в области общественного здравоохранения.

При поддержке крупнейших стран-производителей и международных финансовых учреждений «группа двадцати» должна разработать глобальный план вакцинации, которым необходимо как можно скорее охватить всех людей во всём мире.

Вторым испытанием солидарности является предоставление жизненно необходимой экономической помощи странам, находящимся на грани дефолта.

На борьбу с кризисом, вызванным COVID-19, богатые страны выделили суммы, равные 28% их ВВП. В странах со средним уровнем дохода данный показатель гораздо ниже и составляет 6,5%; в наименее развитых странах он не достигает и 2%.

Многие развивающиеся страны сталкиваются с непосильными расходами на обслуживание долга, в то время как их государственные бюджеты испытывают значительную нагрузку, а возможности повысить налоговые сборы ограниченны. Как ожидается, по причине пандемии число людей, живущих в различных регионах мира в условиях крайней нищеты, увеличится примерно на 120 млн; более трёх четвертей тех, кто пополнит ряды малоимущих, проживают в странах со средним уровнем доходов.

Для того чтобы такие страны смогли избежать финансовой катастрофы и направить средства на обеспечение эффективного восстановления, им необходимо оказать помощь.

Международный валютный фонд выделил $650 млрд в виде предоставления специальных прав заимствования, что представляет собой наилучший способ увеличить объём средств, доступных испытывающим нехватку наличности странам. Более богатым странам следует направлять неиспользованные доли полученных таким образом средств в страны с низким и средним уровнем доходов. Это конкретный пример солидарности.

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Я приветствую шаги, уже предпринятые «группой двадцати», включая реализацию Инициативы по приостановлению обслуживания долга и обеспечение функционирования общего механизма урегулирования задолженности. Однако и этих шагов недостаточно. Меры по облегчению бремени задолженности необходимо распространить и на те страны со средним уровнем доходов, которые в них нуждаются. В эту схему должны быть включены и частные кредиторы.

Третье испытание солидарности касается проблемы изменения климата. В стремлении не допустить, в соответствии с Парижским соглашением (по климату. — RT), повышения температуры более чем на 1,5 °C большинство стран с развитой экономикой обязались достичь нулевого баланса выбросов углекислого газа к середине столетия. Для того чтобы КС-26, которая состоится в Глазго, действительно стала поворотной точкой, нам необходимо получить такое же обещание от всех стран «группы двадцати», а также развивающихся стран.

Вместе с тем развивающимся странам нужны гарантии того, что для осуществления их масштабных целей будет обеспечена финансовая и техническая поддержка, включая предоставление им $100 млрд в год на цели финансирования мероприятий по борьбе с изменением климата, как было обещано им развитыми странами более десяти лет назад. Данное требование вполне разумно. Развивающиеся страны от Карибского бассейна до Тихого океана вынуждены тратить колоссальные суммы на усовершенствование инфраструктуры, необходимость этого вызвана продолжавшимися в течение всего столетия выбросами парниковых газов, к которым они не имели никакого отношения.

Солидарность начинается с выполнения обещания предоставить упомянутые $100 млрд. Далее необходимо также предусмотреть использование 50% всех средств, выделенных на борьбу с изменением климата, на цели адаптации, включая строительство устойчивых к стихийным бедствиям жилых зданий и дорог эстакадного типа, а также создание систем раннего оповещения, которые смогут выдержать штормы, засухи и другие экстремальные погодные явления.

Пандемия нанесла удар по всем странам. Однако применение подходов, диктуемых лишь национальными интересами, в отношении глобальных общественных благ, таких как вакцины, устойчивое развитие и борьба с изменением климата, — это путь к гибели.

Вместо этого «группа двадцати» может вывести нас на путь к восстановлению. Следующие шесть месяцев покажут, ограничится ли глобальная солидарность словами или же воплотится в реальные действия. Пройдя эти три важнейших испытания благодаря политической воле, руководствующейся твёрдыми принципами, лидеры стран «группы двадцати» смогут положить конец пандемии, укрепить основы мировой экономики и предотвратить климатическую катастрофу.