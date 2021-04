«Пришло время дать отпор»: почему Трамп призвал бойкотировать компании из-за закона о выборах • 59 • В мире Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев и консерваторов бойкотировать компании, выступившие против нового избирательного закона в штате Джорджия. Его положения ужесточают требования к оформлению документов при регистрации избирателей и вводят ограничения на участие в заочном голосовании. Однако демократы во главе с президентом Джо Байденом заявили, что эти ограничения якобы являются продолжением дискриминационных законов, существовавших в США в прошлом. Эту позицию поддержали крупные компании, такие как Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase и многие другие. По словам экспертов, своими заявлениями Трамп демонстрирует готовность вернуться к политической борьбе, а также хочет лишить демократов возможности получить дополнительные голоса благодаря заочному голосованию. Экс-президент США Дональд Трамп Reuters © Yuri Gripas Экс-президент США Дональд Трамп обратился к сторонникам Республиканской партии и консерваторам с призывом бойкотировать крупные американские компании, которые выступили против избирательного закона, недавно принятого в штате Джорджия. «Наконец-то пришло время для отпора со стороны республиканцев и консерваторов — у нас больше, намного больше людей, чем у них! Бойкотируйте Главную лигу бейсбола, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Не возвращайтесь к их продукции, пока они не уступят. Мы можем сыграть лучше, чем они», — говорится в заявлении Трампа, обнародованном его политическим комитетом Save America. Напомним, на выборах президента США 2020 года Джорджия была одним из так называемых ключевых штатов, победа в которых значительно повышала шансы кандидата стать лидером гонки. По итогам голосования победу в Джорджии одержал Джо Байден. Трамп и его предвыборный штаб заявили, что выборы в этом штате были проведены с нарушениями, а Байден победил лишь благодаря фальсификациям. Однако после ручного пересчёта бюллетеней всё равно была утверждена победа Байдена. Он выиграл с преимуществом всего в 12 тыс. голосов и стал первым демократом с 1992 года, одержавшим победу в Джорджии в ходе голосования на президентских выборах. Юристы Трампа настаивали на том, что основная часть нарушений была связана с бюллетенями, полученными по почте, но доказать свою правоту в суде адвокаты республиканца не смогли. Голосование по правилам 26 марта 2021 года губернатор штата Джорджия Брайан Кемп подписал новый закон о выборах. Палата представителей штата приняла его 100 голосами «за» при 75 «против», а местный сенат одобрил 34 голосами «за» при 20 «против». Агентство Associated Press отмечает, что голосовавшие разделились по партийной принадлежности — все выступавшие за принятие законопроекта местные парламентарии были республиканцами. Сам Кемп во время подписания заявил, что причиной принятия этого закона стали результаты президентских выборов 2020 года. «После выборов, прошедших в ноябре прошлого года, я, как и очень многие из вас, понял, что выборы на уровне штатов нуждаются в существенных реформах», — подчеркнул губернатор Джорджии. Пересчёт голосов в штате Джорджия в ходе президентских выборов 2020 года

AFP

© Megan Varner / Getty Images Несмотря на то что закон был принят в более щадящей, чем в первоначальном варианте, редакции, он вводит целый ряд ограничений по процедуре голосования и проведению выборов в этом штате, отмечает газета The New York Times. По словам журналистов, ограничивается количество избирательных урн, вводится надзор за окружными избиркомами, ограничивается круг лиц, которым будет разрешено голосовать заочно по почте. Кроме того, теперь запрещено раздавать еду и напитки гражданам, стоящим в очередях на избирательные участки. Также закон постановляет, что второй тур выборов должен быть проведён через четыре недели после первого вместо положенных ранее девяти недель. Кроме того, в соответствии с законом принимающие участие в заочном голосовании по почте теперь должны вместе с бюллетенями предоставлять копию документов с фотографией, удостоверяющих их личность. Этот закон вызвал негативную реакцию среди политиков-демократов и различных правозащитных организаций. Их представители утверждают, что закон якобы направлен на ограничение избирательных прав представителей этнических меньшинств. Так, активисты из The New Georgia Project, Black Voters Matter и Rise Inc. подали иск против госсекретаря Джорджии Бреда Раффенспергера и избирательной комиссии штата, в котором указывают, что этот закон якобы противоречит Конституции США и ряду частей федерального закона об избирательных правах. «Эти необоснованные меры — как по отдельности, так и вместе — будут способствовать неконституционному затруднению реализации права голоса, несоблюдению или ограничению избирательных прав темнокожего населения Джорджии, а также лишению темнокожих избирателей в Джорджии равноправного доступа к участию в избирательном процессе и выбору кандидатов в соответствии со своими предпочтениями», — говорится в иске. Без каких-либо веских оснований С осуждением закона выступил и 46-й президент США Джо Байден. В день его подписания Белый дом распространил заявление от имени главы государства, в котором новые меры сравнивались с дискриминационными законами, которые ограничивали права афроамериканцев вплоть до 1960-х годов. «Это возвращение к эпохе (законов. — RT) Джима Кроу в XXI веке. Это необходимо прекратить», — говорится в заявлении президента. Кроме того, Байден обвинил Республиканскую партию в подрыве демократических институтов. «Этот закон, как и многие другие инициативы, продвигаемые республиканцами в законодательных собраниях по всей стране, представляет собой посягательство на Конституцию и моральные принципы», — отмечается в сообщении Белого дома. Голосование на президентских выборах 2020 года в Джорджии

AFP

© Jessica McGowan / Getty Images Однако ни правозащитники, ни Байден не поясняют, в чём конкретно закон штата Джорджия ущемляет избирательные права афроамериканцев. Эксперты-американисты в разговоре с RT подчеркнули, что все этнические меньшинства, в том числе и темнокожие жители США, обладают полным спектром избирательных и гражданских прав, которыми наделены все остальные граждане страны. «Демократическая партия с целью эмоциональной манипуляции традиционно проецирует прошлые порядки начала и середины ХХ века и некогда несправедливое отношение к отдельным категориям граждан на современные реалии без каких-либо веских оснований», — сказал в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Вместе с тем позицию Байдена и правозащитников поддержал крупный американский бизнес. 2 апреля общественная организация The Civic Alliance распространила открытое письмо с осуждением принятых в Джорджии ограничений. Его подписали около 200 компаний, в том числе упомянутые Дональдом Трампом Coca-Cola, авиакомпания Delta Airlines, банк JPMorgan Chase, телевизионный гигант ViacomCBS, банк Citigroup, IT-компания Cisco, логистический гигант UPS и многие другие. Союз европейских националистов Призывая к бойкоту этих компаний, Трамп пытается не просто заявить о себе, но и дисциплинировать крупный американский бизнес, «наказать» тех, кто поддерживал демократов в ходе предвыборной кампании 2020 года, и переключить крупный капитал на финансирование Республиканской партии, считает Васильев. «Кроме того, сомнительное поражение в таком ключевом штате, как Джорджия, с минимальным отрывом является для Трампа больной темой», — напомнил эксперт. С этой же позиции объяснимо и отношение к новому закону демократов, которые не хотят терять механизмы и способы, с помощью которых «они могут протаскивать своих кандидатов», добавил Васильев. «Данный закон в Джорджии исключает фактор массовых подтасовок, фальсификаций, поэтому в Демпартии встретили его подобной реакцией. Если процесс выборов будет упорядочен во всех штатах, то демократам на следующих выборах избраться будет сложно, учитывая, что других форм борьбы они не знают», — пояснил политолог. Выбор дискриминационной тематики со стороны Демпартии США не случаен, так как в следующих выборных циклах они планируют одержать победу именно за счёт меньшинств, подчеркнул Васильев. «Сейчас демократы проталкивают закон, позволяющий легализовать 11 млн мигрантов, чтобы в последующем они могли воспользоваться системой массовых фальсификаций, которая обеспечила им успех на последних выборах. Но принятый в Джорджии закон также направлен на то, чтобы отсечь мигрантов на следующих президентских выборах», — отметил эксперт. В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что своим заявлением Дональд Трамп демонстрирует электорату, что он не отказался от политических амбиций. «Трамп чувствует, что в обществе царит негодование по отношению к Байдену, который не может управлять США в силу состояния здоровья, поэтому демонстрирует своё желание продолжать борьбу», — отметил политолог. При этом меры, прописанные в законе Джорджии, являются разумными и говорят о том, что действиям Демпартии можно сопротивляться, добавил Блохин. «Это разумные меры, с помощью которых Трамп мог бы на следующих выборах обезопасить себя от конкурентов. То, что демократы воспользовались возможностями голосования по почте на прошедших президентских выборах, не означает, что у них есть козырь, механизм, с помощью которого они и дальше будут выигрывать», — сказал он. Сейчас Трамп, атакуя противников Республиканской партии по этому вектору, продолжает укреплять собственную политическую платформу, добавил Блохин. «Неизвестно, каким будет Трамп к выборам 2024 года и сможет ли он участвовать в них по состоянию здоровья, но пока у республиканцев нет по харизме и популярности человека, которого можно было бы сравнить с Трампом», — заключил политолог. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

