Пришло письмо от ООН: Меркель может занять новую должность

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, покинувшая свой пост в 2021 году, теперь может занять новую должность. Письмо с предложением пришло от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По данным DPA со ссылкой на источники в международной организации, чиновник предложил Меркель стать советником высокого уровня в структуре ООН. Известно, что экс-канцлер Германии ещё не ответила на письмо, однако в организации уверены, что предложение она примет.

Напомним, свои полномочия Меркель сложила 8 декабря. Её преемником в должности главы правительства ФРГ стал Олаф Шольц.

Между президентом России Владимиром Путиным и Ангелой Меркель состоялся прощальный телефонный разговор после того, как она покинула свой пост. Владимир Путин заметил, что фрау Меркель всегда будут рады видеть в нашей стране.