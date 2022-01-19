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Пришло письмо от ООН: Меркель может занять новую должность

19 января 2022, 10:25  •  167 • Политика
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, покинувшая свой пост в 2021 году, теперь может занять новую должность. Письмо с предложением пришло от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
По данным DPA со ссылкой на источники в международной организации, чиновник предложил Меркель стать советником высокого уровня в структуре ООН. Известно, что экс-канцлер Германии ещё не ответила на письмо, однако в организации уверены, что предложение она примет.
Напомним, свои полномочия Меркель сложила 8 декабря. Её преемником в должности главы правительства ФРГ стал Олаф Шольц.
Между президентом России Владимиром Путиным и Ангелой Меркель состоялся прощальный телефонный разговор после того, как она покинула свой пост. Владимир Путин заметил, что фрау Меркель всегда будут рады видеть в нашей стране.

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