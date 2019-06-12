Пришли отвоевывать? В ВСУ заявили о занятых позициях "в 100 метрах от Донецка"

Военным якобы удалось занять новые позиции в Марьинке, от которой до самого Донецка осталось "буквально сотня метров". Об этом рассказал в эфире "Армии FM" пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий, по словам которого, план продвижения "разрабатывался командованием бригады".

"Спланировали, разработали всё до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения (Марьинки), оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения", - заявил Ильницкий.

Ещё месяц назад уже поступали сообщения о том, что разведчики этой бригады "заняли серую зону в сторону Донецка", оборудовав там наблюдательные пункты.

Благодаря такому укреплению позиций подразделения операции якобы "надёжно контролируют определённый участок ответственности, расположенный фактически вплотную к Донецку".

Теперь же, утверждает пресс-офицер, украинские военные якобы "контролируют всю Марьинку". И теперь, считает он, жители этого населённого пункта могут жить спокойно - "прилетать им будет меньше", и это "лучшая демонстрация стратегии "перестать стрелять", - заявил Ильницкий.

Отметим, что со стороны военного командования Донецкой народной республики подтверждения изложенной пресс-офицером информации не поступало.

Вопреки приказу Верховного главнокомандующего?

Новый президент Украины, он же - Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский заявил, что его администрация уже имеет конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. При этом он отметил, что "на прекращение войны нет долгого времени, как и на продолжение переговоров в Минске. Поэтому в предложениях будут указаны "сжатые сроки" их выполнения.

Вскоре Зеленский и сам посетил позиции ВСУ в Донбассе, осмотрел умывальники и ванные комнаты, а потом выдал распоряжение о "прекращении огня в зоне конфликта". Несмотря на это, сообщили в народных республиках Донбасса, руководство ВСУ за спиной у Зеленского решило этот запрет игнорировать.

Как сообщили в ЛНР, согласно предварительным данным, соответствующий приказ в начале июня отдал командующий так называемой Операцией объединённых сил (ООС) Александр Сырский. Более того, по итогам совещания группировки "Север" было решено направить на территории ЛНР отряд диверсантов.

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. "Командование ООС продолжает демонстрировать свои "успехи" даже после отдачи приказа на полное прекращение огня новоизбранным президентом", - отметил он.

В Минске - согласовали, Украина опять сорвала

Согласованное всеми участниками контактной группы разведение сил и средств противников 10 июня в районе Станицы Луганской в Донбассе было сорвано украинской стороной.

"Приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего начало разведения сил в Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием", - отреагировал на ситуацию МИД России.

Российский МИД также дал понять, что подобное поведение новых украинских властей наводит на мысль о поиске искусственных предлогов для саботажа - то есть ровно о той политике, которой придерживался ранее Пётр Порошенко.

"Пришли отвоёвывать, как в 2014-м"

Надо сказать, что в сюжет, о котором шла речь в самом начале, также вошло небольшое интервью одного из украинских военнослужащих, который заявил, что ВСУ пришли сюда "не для того, чтобы сидеть в окопах, а отвоёвывать эту землю. Как в 2014 году".

Тем самым военный подтвердил, что в Донбасс "завоёвывать" пришли именно солдаты украинской армии, а не "ополчение напало на ВСУ", как нередко утверждают украинские власти.

В Луганск и Донецк война пришла пять лет назад. И всё это время и киевские власти, и "сознательные активисты" продолжают утверждать, что "военные действия развязаны ополчением". Сами они в эту версию давно уже поверили, а теперь продолжают убеждать в этом других.

Но почему-то никто из них не хочет вспоминать о том, что путч в Киеве произошёл 23 февраля, а уже 14 марта на Украине начали создаваться первые добровольческие батальоны. Их цель даже не скрывалась - "сначала зачистим Одессу, Харьков, Донбасс, а затем уже вернём Крым". Первые танки ВСУ появились в Донбассе 17 марта, когда никто ещё и не слышал про АТО. Местные жители пытались их остановить голыми руками. И это подтверждают кадры видеосъёмок.

И вот теперь бравые вояки из ВСУ снова "пришли отвоёвывать".