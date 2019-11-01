«Пришли без предупреждения»: уральские следователи продолжают искать наркотики у врача Баскакова

Следователи из Новой Ляли на днях преодолели 700 км, чтобы обыскать отца акушера-гинеколога Олега Баскакова. Ранее против врача возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков и покушении на сбыт психотропных веществ после того, как он выдал пациентке лекарства из личной аптечки. Найти запрещённые препараты следователям не удалось. При этом, по словам адвоката, доследование на данном этапе запрещено — на этот счёт есть определение Конституционного суда. Между тем в областном главке МВД сообщили, что дело против Баскакова могут прекратить уже в ближайшее время.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД «Новолялинский» на днях пришли к отцу врача Олега Баскакова и искали у пенсионера наркотики. Об этом RT сообщил адвокат Баскакова Георгий Краснов.

Напомним, что уголовное дело против акушера-гинеколога Новолялинской районной больницы (Свердловская область) Олега Баскакова было возбуждено в апреле нынешнего года. Баскаков выдал пожилой пациентке, страдавшей от болей, «Трамадол» и «Сибазон». Это психотропные препараты, которые назначаются только по рецепту.

Баскаков выдал их из личной аптечки, лекарства остались после умершей за год до этого матери врача. По словам Олега, он хотел облегчить страдания пациентки, не тратя время на заполнение необходимых документов. Врача обвинили в незаконном приобретении, хранении и сбыте сильнодействующих веществ, а также в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ (по этой статье предусмотрено до восьми лет лишения свободы). 27 августа Новолялинский районный суд Свердловской области вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений Уголовно-процессуального кодекса.

«Судья Игорь Макаров в постановлении указал следствию: непонятно, в чём конкретно заключались незаконные действия Баскакова, потому что он, как врач, имел право назначать эти препараты. Всё, что должен был сделать следователь, — конкретизировать формулировку, в чём конкретно он видит незаконность. Но у следствия нет доказательств, поэтому они пытаются их собирать дальше», — считает адвокат Краснов.

Отец Олега Баскакова живёт в городе Сим Челябинской области — это примерно в 700 км от Новой Ляли. Следователи выехали в час ночи на машине, чтобы утром без предупреждения прийти к 82-летнему Владимиру Баскакову. Но сначала они побывали в Симской районной больнице, где в марте 2018 года лежала мать Олега Баскакова, и допросили врачей, которые лечили женщину. Выяснилось, что незадолго до смерти ей назначили новую порцию лекарств, в том числе «Трамадол» и «Сибазон». Когда мать Баскакова скончалась, осталось около 30 ампул сильнодействующих веществ. Их забрал муж, а потом несколько ампул увёз с собой в Новую Лялю Олег Баскаков.

«Следователи пришли без предупреждения, беседовали с пожилым человеком без адвоката, осматривали квартиру. Никаких документов они не оставили», — подчёркивает адвокат Краснов.

У него есть аудиозапись разговора с Баскаковым-старшим.

Владимир Васильевич — интеллигентный пожилой человек, живёт в обычной хрущёвке, обстановка в двухкомнатной квартире небогатая, типично советская. По словам пенсионера, следователи представились, сказали, что у сына большие проблемы, и предложили показать, где лежат наркотики. Баскаков-старший удивился, потому что, по его словам, часть оставшихся лекарств он выбросил, а часть из них забрал сын.

По словам Владимира Баскакова, следователи изучили домашнюю аптечку, а также осмотрели квартиру, сделали несколько фото, описали некоторые предметы. Уже уходя, полицейские рекомендовали не звонить сыну и сказали, что Баскакову дадут условный срок. Отец доктора прокомментировал приход следователей и вообще всю ситуацию, в которой оказался сын, философски: «Не делай добра — не будет зла».

Следователи также заново собрали показания у сотрудников Новолялинской районной больницы. Как рассказал RT сам Олег Баскаков, его тоже вызывали в полицию и сообщили, что назначена экспертиза медкарты пациентки, чтобы установить, нуждалась ли она в препаратах, которые ей выдал Баскаков.

«На данном этапе сбор дополнительных доказательств в целях дополнения и усиления обвинения запрещён, — указывает адвокат Георгий Краснов. — Это установлено Конституционным судом и разъяснено в нескольких его определениях. Следователи не могут об этом не знать, но почему-то продолжают нарушать закон».

Защита Баскакова готовит жалобу в прокуратуру.

Между тем в областной прокуратуре и областном главке МВД решается вопрос о возможном прекращении уголовного дела против врача.

«Уголовное дело изначально было непростым. Руководство райотдела совместно с прокуратурой рассматривает вопрос о прекращении дела. Дилемму разрешат в ближайшее время», — заявил RT руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.