Пришла очередь Европы отвергнуть Дональда Трампа

Несмотря на все возражения, президентство Дональда Трампа закончится 20 января 2021 года. Он станет частью истории; но, к сожалению, его политическое наследие сохранится. Почти 75 миллионов американцев проголосовали за Дональда Трампа (и 82 миллиона за Джо Байдена), и Трамп мобилизовал необычайный и неожиданный уровень поддержки среди электоральной базы, которая будет и дальше направлять Республиканскую партию к националистическому изоляционизму.

Подобно призраку, трампизм продолжит преследовать политику США еще долгое время, и в 2024 году его версия снова появится в бюллетенях - это очевидно уже сейчас. Чтобы победить трампизм, демократам нужно было собрать «голубую волну» электоральных побед на всем протяжении голосования. Но им это не удалось.

То, что сам Трамп снова будет баллотироваться, маловероятно, учитывая его возраст. Но более молодые наследники-популисты уже пытаются претендовать на вакантное место. Как с европейской, так и с трансатлантической точки зрения - каждая из которых экзистенциально заинтересована в том, чтобы Америка оставалась приверженной многостороннему сотрудничеству, - избрание Байдена представляет собой победу в решающей битве, но не в войне.

В Европе не должны забывать, что после четырех лет некомпетентности и лжи Трампа - вылившихся в более 300 тыс смертей от Covid-19 - почти половина американских избирателей решили, что хотят еще четыре года этого человека.

Этот тревожный факт имеет далеко идущие последствия для европейской политики.

Европейцы не могли совершить большей ошибки, чем комфортно откинуться назад и передать ответственность за трансатлантические отношения администрации Байдена. Байден и его советники могут быть более компетентными, чем Трамп, но будущее трансатлантизма будет в немалой степени зависеть от того, что Европа - и особенно Германия - сделают в ближайшие годы.

В то время как годы правления Трампа вынудили европейских лидеров занять оборонительную позицию, избрание Байдена требует обратного: активного продвижения трансатлантического обновления. Восстановление отношений требует, чтобы Европа вела себя как «взрослый» и равноправный партнер в отношениях с США, преодолевая раболепие времен холодной войны, которое все еще сохраняется 30 лет спустя.

Например, непропорционально малая доля европейских стран в бремени военных расходов в рамках НАТО просто необъяснима для большинства американцев (и не только сторонников Трампа). Этот спор должен быть разрешен как можно скорее, не в последнюю очередь потому, что в собственных интересах Европы укрепить свою защиту.

Но европейцы должны с самого начала дать понять администрации Байдена, что Европа может, и чего не может делать. Америка - глобальная держава с глобальными интересами и непревзойденными военными возможностями. Европа, напротив, состоит из множества малых и средних стран, каждая из которых имеет лишь ограниченную способность проецировать силу и влияние (возможно, за исключением двух ядерных держав, Франции и Великобритании).

Прошлый опыт проведения военных миссий за пределами Европы показал, что перспектива глобальной державы коренным образом отличается от точки зрения малой или средней. Европейские избиратели признают это, и это будет иметь сильное влияние на то, согласятся ли они на такие миссии в будущем.

В контексте трансатлантических отношений роль Европы заключается в защите территории НАТО и ее ненадежной периферии. В Восточной Европе это касается прежде всего стран Балтии (всех членов НАТО), войны на востоке Украины и других «замороженных конфликтов» по соседству с Европой. Их решение - или, по крайней мере, достижение какой-то стабилизации - потребует гораздо более решительного европейского дипломатического ответа, чем мы видели до сих пор.

Более того, массовые миграции и борьба с терроризмом вынудят Европу усилить свое участие на южном берегу Средиземного моря, на Ближнем Востоке и в Западной Африке. Восточное Средиземноморье все больше становится новой горячей точкой из-за напряженности между членами ЕС и НАТО (Кипр, Греция и Турция) и неурегулированных конфликтов на Западных Балканах. Европейцы должны, в первую очередь, сосредоточиться на этих проблемах и на развитии возможностей, необходимых для их решения, что само по себе укрепит европейскую безопасность и, следовательно, вклад Европы в НАТО.

Что касается мировой политики, Европа должна оставить эту область глобальным сверхдержавам - титул, на который она не может пока претендовать. Это особенно верно, когда речь идет о Китае. ЕС необходимо установить тесное взаимопонимание с США по этому вопросу, особенно в том, что касается общих ценностей. США и ЕС должны стремиться к координации политики на равных; но, опять же, потребуется ясность в отношении того, что примут европейские избиратели - и, следовательно, что могут сделать европейские правительства. Например, НАТО не следует превращаться в организацию безопасности для Восточной Азии, поскольку это просто перегрузит ее.

В области торговой политики возникнет новый набор общих стратегических интересов, как по отношению к Китаю, так и в трансатлантическом регионе. Снижение, или даже устранение торговых дисбалансов останется приоритетной задачей.

Тем временем на фронте цифровой политики сгущаются тучи. Европа, важный рынок для технологических гигантов США, настаивает на своем цифровом суверенитете и вводит всеобъемлющие правила для защиты европейских данных и конфиденциальности, а также для обуздания мощи крупнейших цифровых платформ. Здесь разные интересы в трансатлантической сфере угрожают столкнуться. Если Европа и Америка смогут договориться об общих правилах, они могут установить глобальный стандарт более или менее по умолчанию. Но поскольку Китай делает свою заявку на лидерство в области стандартов цифрового управления, время уходит.

Даже с Байденом в Белом доме не будет возврата к удобным старым зависимостям, которые долгое время определяли трансатлантические отношения. После четырех лет правления Трампа европейцы знают, что поставлено на карту. Точно так же продолжать питать какие-либо иллюзии по поводу Китая наивно и опасно. Нет лучшей альтернативы обновленному трансатлантизму. Отвергнув Трампа и избрав Байдена, Америка добилась своего. Как говорят американцы, теперь мяч за Европой.