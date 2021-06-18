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«Пришла новая мутация»: Собянин сообщил о более агрессивном штамме коронавируса в Москве
18 июня 2021, 00:30 • 45 • В России
Тяжёлая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве во многом связана с тем, что в столице фиксируется не исходный штамм SARS-CoV-2, а новая, более агрессивная мутация коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнувший, что это существенно осложняет борьбу с эпидемией. Он сообщил, что, по предварительным данным, завтра уже будет более 9 тыс. заболевших в Москве (до этого максимум, зафиксированный в конце декабря 2020-го, был чуть выше 8,2 тыс. случаев). Собянин добавил, что если динамика госпитализаций сохранится, власти будут вынуждены перепрофилировать всё больше больниц для борьбы с коронавирусом. По его словам, Москва очень близка к принятию более жёстких решений по ограничительным мерам.
РИА Новости © Павел Бедняков
В последнее время заразившиеся коронавирусом в Москве болеют не изначальным, уханьским штаммом, а новой, более агрессивной мутацией SARS-CoV-2. Это существенно осложняет ситуацию и борьбу с эпидемией. Об этом в ходе встречи с предпринимателями сферы общественного питания рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет. Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», — цитирует Собянина ТАСС.
По словам Собянина, пять дней назад в столице было около 13 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, которые уже полностью заполнились. За этот период власти ввели в строй ещё около 3 тыс. мест, однако каждый день заполняется по 200—300 коек.
«За два дня «съедается» мощность такой больницы как Коммунарка», — подчеркнул мэр.
Он пояснил, что, если подобная динамика госпитализаций сохранится, власти будут вынуждены выводить всё больше больниц из нормального режима работы и перепрофилировать их для борьбы с коронавирусом.
«Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто расстелил койки и уложил пациентов, в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей... Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему», — подчеркнул мэр.
Собянин уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения граждан с COVID-19, скоро их число превысит 20 тыс., чего не может себе позволить «практически ни один европейский город».
В ходе встречи мэр обратил внимание на резкий рост числа выявленных случаев коронавируса в столице. Он озвучил предварительные данные, согласно которым в пятницу, 18 июня, будет объявлено о 9 тыс. зафиксированных случаях заболевания в Москве за сутки.
«Такого показателя у нас не было (максимум пришёлся на 24 декабря, когда коронавирус был подтверждён у 8203 человек в Москве. — RT), и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных — это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней», — пояснил он.
В ходе встречи мэр напомнил, что в столице было принято решение об обязательной вакцинации работников сферы услуг, торговли и общественного питания. Градоначальник добавил, что без этого непростого решения сбить волну заболеваемости не удастся.
В свою очередь, рестораторы предложили Собянину провести эксперимент и создать общественные зоны, свободные от коронавируса. Согласно их предложению, в таких зонах работали бы только вакцинированные сотрудники, а на входе была бы организована проверка документов у посетителей, подтверждающих прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста.
«Ситуация стремительно ухудшается»
О существенном росте числа зафиксированных в Москве случаев коронавируса Собянин рассказал и в ходе прошедшего в четверг заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19. Градоначальник обратил внимание на то, что такая динамика является достаточно неожиданной, так как более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки.
По его словам, количество записей на прививку от коронавируса в городе выросло в три раза, однако этого всё равно недостаточно. Вместе с тем он высказал мнение, что объёмы вакцинации будут нарастать каждый день.
Глава Минздрава Михаил Мурашко, также выступая на заседании координационного совета, сообщил, что за последнюю неделю в среднем по стране количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось на 30%. Рост числа госпитализаций в России составил 32,5%, при этом власти увеличили число коек по стране с 102 тыс. до 127 тыс.
«Увеличилось и количество пациентов, находящихся в отделениях реанимации. Резервного реанимационного коечного фонда у нас достаточно. Но нагрузка на палаты реанимации возросла», — рассказал он.
При этом Мурашко подчеркнул, что, согласно мониторингу эффективности иммунитета у вакцинированных пациентов, который проводит ведомство, регионы, которые достигли максимальных цифр по прививкам, на сегодняшний день лучше защищены.
«Поэтому вакцинальная кампания должна быть продолжена», — констатировал министр.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в России как крайне напряжённую. Она подчеркнула, что максимальный прирост заболеваемости наблюдается в двух возрастных группах: 18—29 лет и 30—49 лет.
Попова обратила внимание, что данные возрастные категории — это активное трудоспособное население, имеющее большое количество коммуникаций и «напрочь пренебрегающее теми требованиями», которые специалисты прописывали в течение последних полутора лет.
«Безусловно, рост, начавшийся и распространяющийся, связан с нарушением требований, о которых мы неустанно говорим», — подтвердила глава Роспотребнадзора.
При этом она рассказала, что сейчас меньше болеют люди старшего возраста, так как удельный вес привитых среди этой возрастной группы максимальный в стране. Это, подчеркнула Попова, ещё один важный аргумент в пользу иммунизации.
О необходимости наращивать темпы вакцинации заявил и премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что бесплатная вакцинация для всех желающих организована в каждом регионе.
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