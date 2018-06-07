Пришельцы. Из воды, не из космоса • 59 • Аналитика







Снабжение китайцев шло через порты Жёлтого моря, для этого американцы создали мощную группировку транспортных судов и боевых кораблей охранения. Когда в 1944 году открылся второй фронт против Гитлера, часть судов и кораблей с китайского направления срочно перешла в Европу. После разгрома Германии эти морские резервы опять вернулись на поддержку Китая. После капитуляции Японии суда и корабли опять вернулись в Европу для снабжения и усиления европейских сил уже против Советского Союза.





В конце 40-х годов армии китайских коммунистов начали теснить и громить проамериканские силы в Китае. Тогда американцы опять создали для поддержки своих мощную группировку судов снабжения и боевых кораблей, перебросив их из Европы. Это не помогло, только пригодилось при оккупации острова Тайвань и эвакуации туда остатков антикоммунистических войск. Суда и корабли снова вернулись в Европу.



А затем грянула война в Корее. Основной силой в ней была американская армия, но вроде как часть сил ООН, боровшихся с "агрессией", поэтому американцам помогали небольшие подразделения англичан, турок, каких-то европейцев, канадцы, австралийцы, новозеландцы… Опять понадобилось огромное количество морских транспортников для переброски солдат из Европы и снабжения воюющих частей. Опять множество судов приплыло на Дальний Восток из Европы, а когда война закончилась, они вернулись назад.



В конце 50-х годов рыбаки Германии и Голландии, ставившие свои сети вблизи устьев рек, впадающих в Северное и Немецкое моря, заметили, что очень часто вытаскивают пойманную рыбу, уже сильно обглоданную кем-то. Начали исследовать эту загадку, и оказалось, что разбойничают внезапно появившиеся китайские пресноводные крабы.



Оказалось, что суда и корабли, массово и регулярно приходившие ранее из китайских краев, набирали для устойчивости в свои балластные емкости пресную воду. Она не так разъедает металл, к тому же может пригодиться в плавании на другие нужды, кроме балансного противовеса. Воду брали из китайских и корейских рек, а в ней – личинки крабов. По прибытии все суда и корабли после трансокеанских переходов всегда ставят на планово-профилактический ремонт. А судоремонтные предприятия обычно располагаются в устьях крупных рек, чтобы можно было обслуживать как морские, так и речные суда. При ремонте остатки балластной воды, естественно, сливают. Так китайские крабы в Европу и приплыли. В 70-е годы этих крабов уже начали наблюдать в реках Балтии. А от Балтии в Россию, к Волге, тянется Волго-Балт, канал, прорытый в середине 20-го века.



То ли в газете, то ли по ТВ или радио в 90-е годы отметил я несколько сообщений: в районе Волгоградской ГЭС случайно обнаружили и поймали несколько настоящих крабов. Снимков или других документальных свидетельств не было, все только на словах...



Недавно в своем городе Волжском я угодил в инфекционную больницу с пищевым отравлением. Отлежал неделю. Соседом по палате был мужчина лет 35. Он рассказал мне следующее.



В декабре 2005 года у него умер старший брат от цирроза печени. Цирроз – болезнь закоренелых алкоголиков, но брат был совершенно непьющий человек! Обычно после смерти родственникам покойного выдают документ с результатами вскрытия. Так вот, этот документ младший брат, мой сосед по палате, получил только через год после вскрытия, и там говорилось, что в печени покойного обнаружены гельминты, микроглисты, переносчиком которых является вид крабов, не обитающих (?) на территории России! Тёмная сторона Путина



Сосед удивлялся, его брат сроду дальше Волгоградчины не выезжал, никаких крабов никогда не пробовал, а вот поди ж ты...



Я начал выспрашивать и выяснил, что покойный был чудаком, любившим рыбалку до фанатизма. Летом все свободное время он просто жил на берегу Волги, точнее, на берегу острова Зеленый, возле самой плотины ГЭС. Круглыми сутками ловил разных рыбин на всякие снасти. Основной едой его тоже была свежая рыба, которую он в основном запекал в костре или обжаривал на огне, вздев на прутья. Рыба при такой готовке чаще всего остается полусырой... Знаю, потому что сам в юности на рыбалке так ее готовил и ел.



Вот теперь сопоставил и думаю. Китайский пресноводный краб любит жить на большой глубине с сильным течением, прячется в расщелинах каменных куч или скал, а теперь легко обживает и бетонные гидросооружения. Так что если этот пришелец все же обосновался под плотиной, то своих паразитов легко смог передать местным рыбам.



Поэтому нашему санэпиднадзору наверняка следует искать в рыбе, которую хотят продать местные рыбаки, крабовых гельминтов, а медикам срочно готовить лекарства от них.



Такая вот глобализация...



P. S. Поимки китайских крабов в Саратовском и Чебоксарском водохранилищах в настоящее время уже стали обычным делом. В конце 1943 года американцы добились перелома в войне с Японией, захватив воздушное и морское господство над Тихим океаном. После этого, в преддверии возможного штурма японских островов, они резко усилили материальную поддержку китайской армии, чтобы она по-настоящему сковала самую мощную японскую Квантунскую армию, которая занимала север Китая вдоль советской границы и Корею, дабы оттуда Япония не могла получать резервы непосредственно для своей обороны.Снабжение китайцев шло через порты Жёлтого моря, для этого американцы создали мощную группировку транспортных судов и боевых кораблей охранения. Когда в 1944 году открылся второй фронт против Гитлера, часть судов и кораблей с китайского направления срочно перешла в Европу. После разгрома Германии эти морские резервы опять вернулись на поддержку Китая. После капитуляции Японии суда и корабли опять вернулись в Европу для снабжения и усиления европейских сил уже против Советского Союза.В конце 40-х годов армии китайских коммунистов начали теснить и громить проамериканские силы в Китае. Тогда американцы опять создали для поддержки своих мощную группировку судов снабжения и боевых кораблей, перебросив их из Европы. Это не помогло, только пригодилось при оккупации острова Тайвань и эвакуации туда остатков антикоммунистических войск. Суда и корабли снова вернулись в Европу.А затем грянула война в Корее. Основной силой в ней была американская армия, но вроде как часть сил ООН, боровшихся с "агрессией", поэтому американцам помогали небольшие подразделения англичан, турок, каких-то европейцев, канадцы, австралийцы, новозеландцы… Опять понадобилось огромное количество морских транспортников для переброски солдат из Европы и снабжения воюющих частей. Опять множество судов приплыло на Дальний Восток из Европы, а когда война закончилась, они вернулись назад.В конце 50-х годов рыбаки Германии и Голландии, ставившие свои сети вблизи устьев рек, впадающих в Северное и Немецкое моря, заметили, что очень часто вытаскивают пойманную рыбу, уже сильно обглоданную кем-то. Начали исследовать эту загадку, и оказалось, что разбойничают внезапно появившиеся китайские пресноводные крабы.Оказалось, что суда и корабли, массово и регулярно приходившие ранее из китайских краев, набирали для устойчивости в свои балластные емкости пресную воду. Она не так разъедает металл, к тому же может пригодиться в плавании на другие нужды, кроме балансного противовеса. Воду брали из китайских и корейских рек, а в ней – личинки крабов. По прибытии все суда и корабли после трансокеанских переходов всегда ставят на планово-профилактический ремонт. А судоремонтные предприятия обычно располагаются в устьях крупных рек, чтобы можно было обслуживать как морские, так и речные суда. При ремонте остатки балластной воды, естественно, сливают. Так китайские крабы в Европу и приплыли. В 70-е годы этих крабов уже начали наблюдать в реках Балтии. А от Балтии в Россию, к Волге, тянется Волго-Балт, канал, прорытый в середине 20-го века.То ли в газете, то ли по ТВ или радио в 90-е годы отметил я несколько сообщений: в районе Волгоградской ГЭС случайно обнаружили и поймали несколько настоящих крабов. Снимков или других документальных свидетельств не было, все только на словах...Недавно в своем городе Волжском я угодил в инфекционную больницу с пищевым отравлением. Отлежал неделю. Соседом по палате был мужчина лет 35. Он рассказал мне следующее.В декабре 2005 года у него умер старший брат от цирроза печени. Цирроз – болезнь закоренелых алкоголиков, но брат был совершенно непьющий человек! Обычно после смерти родственникам покойного выдают документ с результатами вскрытия. Так вот, этот документ младший брат, мой сосед по палате, получил только через год после вскрытия, и там говорилось, что в печени покойного обнаружены гельминты, микроглисты, переносчиком которых является вид крабов, не обитающих (?) на территории России!Сосед удивлялся, его брат сроду дальше Волгоградчины не выезжал, никаких крабов никогда не пробовал, а вот поди ж ты...Я начал выспрашивать и выяснил, что покойный был чудаком, любившим рыбалку до фанатизма. Летом все свободное время он просто жил на берегу Волги, точнее, на берегу острова Зеленый, возле самой плотины ГЭС. Круглыми сутками ловил разных рыбин на всякие снасти. Основной едой его тоже была свежая рыба, которую он в основном запекал в костре или обжаривал на огне, вздев на прутья. Рыба при такой готовке чаще всего остается полусырой... Знаю, потому что сам в юности на рыбалке так ее готовил и ел.Вот теперь сопоставил и думаю. Китайский пресноводный краб любит жить на большой глубине с сильным течением, прячется в расщелинах каменных куч или скал, а теперь легко обживает и бетонные гидросооружения. Так что если этот пришелец все же обосновался под плотиной, то своих паразитов легко смог передать местным рыбам.Поэтому нашему санэпиднадзору наверняка следует искать в рыбе, которую хотят продать местные рыбаки, крабовых гельминтов, а медикам срочно готовить лекарства от них.Такая вот глобализация...P. S. Поимки китайских крабов в Саратовском и Чебоксарском водохранилищах в настоящее время уже стали обычным делом. Автор: Михаил Гольдреер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 59 Источник Похожие новости Тёмная сторона Путина Первый визит Путина Киев возрождает «Торнадо»?

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