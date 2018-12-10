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″Пришел к мысли, что он - Наполеон Бонапарт″: Макрону напомнили об участи реформаторов

10 декабря 2018, 11:54  •  96 • Политика
Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с телеобращением к своему народу сегодня, в понедельник, 10 декабря. ″Пришел к мысли, что он - Наполеон Бонапарт″, - в Сети считают, что изменения, о которых будет говорить глава государства, вряд ли спасут его от отставки, и напомнили об участи других реформаторов.
Агентство AFP заявило о том, что в понедельник, 10 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон лично обратится к своему народу. Правда, только с телеобращением. По предварительным данным, оно запланировано на 20:00 (22:00 мск).
СМИ со ссылкой на министра труда Франции Мюриэль Пенико сообщают, что Макрон хочет представить ряд конкретных мер по урегулированию ситуации с протестами ″желтых жилетов″.
В Сети желание Макрона поговорить с народом вызвало иронию.
″Maкрон объявит о крупных реформах сегодня. Только реформы необходимы, чтобы уйти в отставку, - иронизируют над главой государства в соцсетях. - Бро пришел к мысли, что он Наполеон Бонапарт″.
Здесь же люди напомнили президенту Франции об участи реформаторов. В частности, о судьбе итальянского политика и бывшего премьера Италии Маттео Ренци.
″Если Макрон подаст в отставку, он не станет первым «реформистом», сделавшим это. Помните, бро по имени Маттео Ренци в Италии, на которого все возлагали большие надежды. Но даже он долго не продержался″.
Напомним, Ренци был вынужден уйти в отставку в 2016 году после того, как инициированный им референдум по конституционной реформе провалился. В этом году его партия проиграла выборы.
If Macron resigns, he wont be the first 'reformist' to do it. Remember that bro called Matteo Renzi in Italy, who everyone had high hopes in but did not even last that long https://t.co/oaNAT62LQM
— Axelrod (@TheWainaina) 10 декабря 2018 г.
Массовые протесты ″желтых жилетов″ начались еще в середине ноября на фоне заявления властей о повышении цен на бензин. Но совсем скоро к митингующим присоединились и откровенные провокаторы. Париж погряз в беспорядках и многочисленных погромах, и теперь в СМИ заговорили о французском майдане, а в Елисейском дворце подразумевают намеренную провокацию с целью госпереворота. Счет задержанным уже приближается к тысячи человек, а протестующим по всей стране - давно идет на десятки тысяч.
К массовым акциям присоединились школьники и студенты. Полиция заявляет, что никогда раньше не сталкивалась с подобной агрессией. По крайней мере, после Второй мировой войны. Для разгона митингующих стражи порядка не церемонятся - пускаю в ход все, что есть: дубинки, щиты, слезоточивый газ, воду. На помощь полиции пришла и тяжелая техника. А на французских улицах замечены даже БТР с маркировкой Евросоюза.

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