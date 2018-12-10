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″Пришел к мысли, что он - Наполеон Бонапарт″: Макрону напомнили об участи реформаторов
10 декабря 2018, 11:54 • 96 • Политика
Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с телеобращением к своему народу сегодня, в понедельник, 10 декабря. ″Пришел к мысли, что он - Наполеон Бонапарт″, - в Сети считают, что изменения, о которых будет говорить глава государства, вряд ли спасут его от отставки, и напомнили об участи других реформаторов.
Агентство AFP заявило о том, что в понедельник, 10 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон лично обратится к своему народу. Правда, только с телеобращением. По предварительным данным, оно запланировано на 20:00 (22:00 мск).
СМИ со ссылкой на министра труда Франции Мюриэль Пенико сообщают, что Макрон хочет представить ряд конкретных мер по урегулированию ситуации с протестами ″желтых жилетов″.
В Сети желание Макрона поговорить с народом вызвало иронию.
″Maкрон объявит о крупных реформах сегодня. Только реформы необходимы, чтобы уйти в отставку, - иронизируют над главой государства в соцсетях. - Бро пришел к мысли, что он Наполеон Бонапарт″.
Здесь же люди напомнили президенту Франции об участи реформаторов. В частности, о судьбе итальянского политика и бывшего премьера Италии Маттео Ренци.
″Если Макрон подаст в отставку, он не станет первым «реформистом», сделавшим это. Помните, бро по имени Маттео Ренци в Италии, на которого все возлагали большие надежды. Но даже он долго не продержался″.
Напомним, Ренци был вынужден уйти в отставку в 2016 году после того, как инициированный им референдум по конституционной реформе провалился. В этом году его партия проиграла выборы.
Массовые протесты ″желтых жилетов″ начались еще в середине ноября на фоне заявления властей о повышении цен на бензин. Но совсем скоро к митингующим присоединились и откровенные провокаторы. Париж погряз в беспорядках и многочисленных погромах, и теперь в СМИ заговорили о французском майдане, а в Елисейском дворце подразумевают намеренную провокацию с целью госпереворота. Счет задержанным уже приближается к тысячи человек, а протестующим по всей стране - давно идет на десятки тысяч.
К массовым акциям присоединились школьники и студенты. Полиция заявляет, что никогда раньше не сталкивалась с подобной агрессией. По крайней мере, после Второй мировой войны. Для разгона митингующих стражи порядка не церемонятся - пускаю в ход все, что есть: дубинки, щиты, слезоточивый газ, воду. На помощь полиции пришла и тяжелая техника. А на французских улицах замечены даже БТР с маркировкой Евросоюза.
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