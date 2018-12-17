Пришедших на «объединительный собор» двух иерархов УПЦ лишили сана и предали анафеме

В понедельник в Киеве Священный Синод Украинской православной церкви собрался на внеочередное заседание. Повод - прошедший в субботу так называемый «объединительный собор», на котором Петр Порошенко провозгласил о создании на Украине «единой поместной церкви». Возглавил новую раскольничью структуру, напомним, правая рука лидера «Киевского патриархата» Филарета, 39-летний «митрополит» Епифаний (Думенко). Архиереи канонической церкви это сборище проигнорировали за исключением двоих - митрополита Александра (Драбинко) и митрополита Симеона (Шостацкого). Теперь они (к слову, давние диссиденты и сторонники автокефалии) лишены сана и преданы анафеме.

- Синод освободил от руководства епархией и запретил священнослужения митрополиту Винницкому и Барскому Симеону и епископу Киевской митрополии митрополиту Переяслав-Хмельницкому и Вишневскому Александру, - говорится в итоговом документе.

УПЦ также поблагодарила духовенство и паству за поддержку и выдержку в такие времена и заверила, что ничего с появлением новой «церкви» не изменилось.

- Это собрание является объединением раскольников и к Украинской православной церкви не имеет никакого отношения. Для нашей церкви, по сути, ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская православная церковь остается истинной церковью Христовой в Украине. Действия Константинопольского патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отвергнута надолго, если не навсегда. Обидно, что одним из инициаторов сегодняшних испытаний стал Константинопольский патриархат, который аргументирует свое право вмешиваться в наши церковные дела тем, что наша церковь когда-то находилась в его юрисдикции, - подчеркивает Синод. - Выражаем благодарность архиереям, духовенству, монашеству и всем мирянам, которые в эти тяжелые времена выдерживают давление и подтверждают свою верность святой Украинской православной церкви. Пусть Господь им простит. А вы любите свою церковь, любите нашу Родину Украину и делайте все для того, чтобы на нашей земле и среди нашего народа был мир, терпение, согласие и настоящая христианская любовь.

ОФИЦИАЛЬНО

«Деятельность раскольников плотно перемешана с политикой»

- Отношение нашей церкви к этим процессам очень хорошо известно, и вы знаете, что речь идет о межцерковных отношениях. В данном случае мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы, - прокомментировал в понедельник новости из Киева пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Хотя мы видим, что эти процессы на Украине, раскольническая деятельность, там плотно перемешаны с политикой, что, конечно, по церковным канонам вряд ли допустимо. Но с другой стороны, мы знаем, что раскольники церковных канонов особо не соблюдают

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