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Прировнять к измене: В Германии предложили новые наказания для непривитых
09 августа 2021, 18:35 • 100 • Политика
Немецкий журналист призвал прировнять отказ от прививки к измене и лишить таких людей избирательных прав.
В Германии придумывают способы сделать "неудобнее" жизнь непривитых граждан. Журналист издания Die Welt Хенрик Бродер зашёл дальше всех, призвав обвинить непривитых граждан в измене и лишить их прав.
Он ссылается на слова главы Минздрава Германии Йенса Шпанна, который назвал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 актом патриотизма. Из этого журналист делает вывод о том, что отказ от прививки – это акт предательства.
- пишет Хенрик Бродер в своей статье для Die Welt.
Журналист отмечает, что "государственная измена" подразумевает подрыв внешней безопасности. "Общественную измену" Хенрик Бродер определяет, как подрыв безопасности внутренней.
- отмечает он.
А пока этого не произошло, журналист предложил другой способ испортить жизнь непривитым гражданам, который не требует принятия дополнительных законов. Речь идёт о том, чтобы отнять у них право голоса.
- пишет Хенрик Бродер.
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