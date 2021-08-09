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Прировнять к измене: В Германии предложили новые наказания для непривитых

09 августа 2021, 18:35  •  100 • Политика
Немецкий журналист призвал прировнять отказ от прививки к измене и лишить таких людей избирательных прав.
В Германии придумывают способы сделать "неудобнее" жизнь непривитых граждан. Журналист издания Die Welt Хенрик Бродер зашёл дальше всех, призвав обвинить непривитых граждан в измене и лишить их прав.
Он ссылается на слова главы Минздрава Германии Йенса Шпанна, который назвал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 актом патриотизма. Из этого журналист делает вывод о том, что отказ от прививки – это акт предательства.
Отказывающиеся от прививки граждане совершают "общественную измену",
- пишет Хенрик Бродер в своей статье для Die Welt.
Журналист отмечает, что "государственная измена" подразумевает подрыв внешней безопасности. "Общественную измену" Хенрик Бродер определяет, как подрыв безопасности внутренней.
Юристам не должно составить проблем найти подходящую формулировку для соответствующего закона: вполне возможно, что для такого потребуется изменить конституцию, однако в нынешние времена это не выглядит невозможной задачей,
- отмечает он.
А пока этого не произошло, журналист предложил другой способ испортить жизнь непривитым гражданам, который не требует принятия дополнительных законов. Речь идёт о том, чтобы отнять у них право голоса.
Тот, кто хочет отдать свой голос на выборах, должен будет предъявить не только паспорт, но и свидетельство о вакцинации, или же медицинский отвод,
- пишет Хенрик Бродер.

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