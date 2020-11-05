Природный раскол: как выход США из Парижского соглашения может сказаться на внутриполитической ситуации в стране

4 ноября 2020 года Вашингтон окончательно покинул Парижское соглашение по климату. Этого добивался Дональд Трамп с момента прихода в Белый дом. С точки зрения американского лидера, договор был экономически невыгоден для Соединённых Штатов. Однако в Демократической партии всегда придерживались иного взгляда. Кандидат в президенты США Джо Байден пообещал вернуть страну в Парижское соглашение. По прогнозу политологов, споры по этому вопросу на фоне ожесточённой поствыборной борьбы способны усилить раскол в американском обществе.

Соединённые Штаты окончательно завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату. Согласно установленной процедуре, документ прекратил своё действие автоматически, ровно через год после уведомления Вашингтоном ООН о намерении отказаться от выполнения пунктов договора.

Инициатором аннулирования этого международно-правового документа выступил президент США Дональд Трамп, который считает его невыгодным для американской экономики.

«Во исполнение моего священного долга перед Америкой и её гражданами США выйдут из Парижского соглашения по климату», — заявил ранее Трамп.

Из лидера в аутсайдеры

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Оно призвано заменить Киотский протокол, вступивший в силу в 2005 году. Новый документ, ограничивающий выбросы парниковых газов, поддержали почти 200 государств.

Парижское соглашение предполагает комплекс мер, предназначенных для того, чтобы не допустить повышения глобальной среднегодовой температуры на Земле к 2100 году более чем на 2℃ от доиндустриального уровня. Участники договора обязались принять национальные планы по снижению выбросов и адаптации промышленности к климатическим изменениям. Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года.

Соединённые Штаты обязались сократить к 2025 году выбросы на 26—28% по отношению к уровню 2005 года и решили выделить $3 млрд Зелёному климатическому фонду, который был учреждён для достижения задач Парижского соглашения развивающимися странами.

Бывший президент США демократ Барак Обама считал заключение Парижского соглашения поводом для национальной гордости. По его мнению, Соединённые Штаты превратились в глобального лидера в борьбе с изменением климата.

Экс-президент США Барак Обама

Reuters

© Kevin Lamarque

С точки зрения Обамы, выполнение положений договора позволят не только избежать негативных последствий климатических изменений, но и создать в США новые рабочие места, обеспечить рост экономики путём привлечения инвестиций в низкоуглеродные технологии.

Заявление Трампа о необходимости выхода страны из Парижского соглашения, сделанное 1 июня 2017 года, экс-президент назвал «отказом от будущего». Обама выразил уверенность, что американские штаты и города продолжат бороться за снижение выбросов углерода.

Демократическая партия также выступила против выхода США из Парижского соглашения. Не нашла политика Трампа понимания и за рубежом. Действия главы Белого дома осудили в России и Европе. Так, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, «США повернулись спиной к миру».

«Сдерживает промышленный рост»

Главным обоснованием решения Трампа о выходе из Парижского соглашения послужил прогноз, согласно которому из-за выполнения договора США потеряют 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Кроме того, по оценкам администрации Белого дома, общий экономический ущерб стране к 2040 году может составить $3 трлн.

Эксперты склонны полагать, что выход США из Парижского соглашения продиктовано в большей степени лоббизмом американских промышленных кругов.

«У американских нефтяников и автопроизводителей, владельцев крупных заводов есть интерес в том, чтобы выйти из этого соглашения, так как оно сдерживает промышленный рост США. Эти круги опасаются, что проиграют конкуренцию Китаю, который наряду со Штатами является главным загрязнителем планеты», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

По мнению эксперта, выходом из Парижского соглашения Трамп демонстрирует, что является выразителем интересов «крупного национально ориентированного капитала». Тем самым президент США оказывает услугу спонсорам своей предвыборной кампании 2016 года.

Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его словам, Трамп, как и остальные члены Республиканской партии, представляет в первую очередь интересы американского крупного бизнеса.

«Республиканцы — это партия крупного бизнеса. Они исходят из того, что все барьеры для американской деловой активности должны быть уничтожены, причём самым решительным образом. Что хорошо для крупного бизнеса, то якобы хорошо для Америки», — пояснил Батюк.

Раскол по климату

Процедура выхода Соединённых Штатов из Парижского соглашения затянулось по бюрократическим причинам и в итоге выпало на 4 ноября 2020 года.

Госдеп США уведомил ООН о намерении покинуть договор в августе 2017 года. Однако, согласно установленным правилам, приём заявок на выход из документа открылся только 4 ноября 2019 года, спустя три года после его вступления в силу. Именно в этот день была запущена официальная процедура аннулирования Парижского соглашения, на которую отводился ровно год.

Джо Байден на встрече с рабочими

Reuters

© Brendan McDermid

Однако в случае победы на выборах Джо Байдена США, скорее всего, вернутся к выполнению условий климатического договора. Восстановление участия Вашингтона в соглашении прописано в предвыборной программе демократа. В ней говорится, что Соединённые Штаты созовут саммит, чтобы убедить лидеров крупнейших мировых держав последовать за США и принять более амбициозные национальные программы в сфере защиты климата.

В своих выступлениях Байден подчёркивал, что США непременно станут участником Парижского соглашения. Это решение будет одним из первых шагов Байдена, если он займёт пост президента Соединённых Штатов.

В планах Байдена — стимулировать развитие альтернативной энергетики и распространение в стране электроавтомобилей. 3 ноября, в День голосования на президентских выборах в США, Байден предупредил о печальных экологических последствиях в случае триумфа действующего главы Белого дома.

«Если мы дадим Дональду Трампу провести ещё четыре года в Белом доме, наша планета уже никогда не сможет оправиться», — написал Байден на своей странице в Twitter.

Как полагают эксперты, противоречия по Парижскому соглашению могут осложнить и без того крайне напряжённую внутриполитическую ситуацию в США вне зависимости от исхода выборов. По прогнозам аналитиков, демократы и республиканцы не смогут прийти к компромиссу по данному вопросу, что лишь усугубит раскол в американском обществе.

Дональд Трамп – ещё не Бог, но уже миф. Для "белой Америки" «Судьба Парижского соглашения, конечно, не является ключевой проблемой для Америки, но сейчас в условиях политической нестабильности и разногласий относительно итогов голосования споры по климату только усилят раскол между двумя крупными идеологическими группами — республиканцами и демократами», — говорит Павел Фельдаман.

Владимир Батюк также считает, что вопросы климата станут одним из пунктов политической борьбы, которая с большой вероятностью развернётся с новой силой в поствыборный период. По мнению эксперта, мощное сопротивление возвращению Вашингтона в Парижское соглашение окажет американский добывающий сектор.

«Американское общество глубоко расколото, о чём собственно свидетельствует сама предвыборная кампания и то, как проходит подсчёт голосов. В любом случае будет масса недовольных. А восстановление Парижского соглашения ударит по интересам американской энергетической промышленности, в частности, сланцевой нефтедобычи. Можно не сомневаться, что возмущение будет достаточно сильным», — отметил Батюк.