«Природа сжалится»: какая погода ожидается на неделе в столичном регионе

После ухода господствовавшего над Центральной Россией циклона погода в столичном регионе нормализуется, обещают метеорологи. По словам специалистов, последняя декада июля в Москве и области будет сравнительно тёплой, хотя местами по-прежнему будут лить дожди. Днём столбики термометров поднимутся до +23...+28 °C, а в ночные часы воздух прогреется до +12...+16 °C. Ближе к концу недели атмосферное давление упадёт до 735 мм рт. ст.

Последняя декада июля в столичном регионе ознаменуется довольно тёплой, но дождливой погодой. При этом метеорологи отмечают, что на ситуацию в Центральной России будут оказывать влияние проходящие волнами атмосферные фронты.

Так, по словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, находившийся над регионом циклон сместился на северо-восток, в сторону Сыктывкара, а оставшиеся над Москвой холодные фронты по-прежнему дают небольшую облачность и дожди. Более тёплые воздушные массы сейчас находятся в районе Курска и южнее.

«Следующий циклон — в районе Северного моря. От него атмосферный фронт проходит через Калининград, Минск, Курск, и он будет подходить с «волнами», будут образовываться на фронтах «волны», — отметил Цыганков в интервью RT.

«Предстоящая неделя в столичном регионе будет относительно тёплой, большая часть пройдёт при температуре, соответствующей календарю, а в середине недели температура на пару градусов даже превысит норму», — рассказал, в свою очередь, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В беседе с RT он пояснил, что большую часть понедельника, 22 июля, в Москве будет без осадков, днём +23...+25 °C, по области — +21...+26 °C при слабом западном ветре и нормальном атмосферном давлении.

«В вечерние часы небо начнут затягивать облака и местами пройдут небольшие дожди. Проявит себя приближающийся атмосферный фронт, который будет влиять на погоду во вторник», — сообщил эксперт.

С его приходом в регионе будет стоять более облачная погода, возможны небольшие дожди и станет немного прохладнее (+22...+24 °C в столице и +20...+25 °C по области), отметил специалист центра «Фобос». Аналогичная погода, облачная с прояснениями, ожидается и в среду, 24 июля, когда Москва будет находиться на северо-западной периферии циклона.

«В четверг погода улучшится, в небе над Москвой расположится антициклон. Переменная облачность, наконец-то полностью прекратятся дожди, +25...+27 °C покажут термометры в центре столицы, +23...+28 °C будет в Подмосковье», — рассказал Леус.

Он добавил, что такая достаточно тёплая для текущего июля погода продержится в столичном регионе очень недолго, и уже в пятницу очередной атмосферный фронт понизит показания термометров до +22...+24 °C, а также вызовет кратковременные дожди и грозы.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

В свою очередь, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что в пятницу и субботу ожидаются переменная облачность и небольшие дожди.

«Ветер северо-восточный, в четверг может быть порывистым. Ночные температуры примерно так и останутся на уровне +11...+16 °C, а в пятницу и субботу — +14...+19 °C. Дневные температуры будут приблизительно +21...+26 °C», — отметил Цыганков.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, всю неделю ночные температуры в столичном регионе будут держаться в районе +12...+16 °C, а ближе к субботе, 27 июля, атмосферное давление упадёт до 735 мм ртутного столба.

«В Санкт-Петербурге сухо и солнечно, преобладающий фон температуры +22...+25 °C. Небольшие дожди не исключены лишь ближе к выходным. В Москве тоже +22...+25 °C, но редкий день будет обходиться без дождя. Наиболее сильными они ожидаются во вторник и пятницу», — отмечается в прогнозе центра «Фобос».

Там отмечают, что на большей части Европейской России не стоит ждать сильной жары — температурный режим будет соответствовать климатическим нормам. Однако из-за близости атмосферных фронтов вероятность дождей и гроз будет повышенной.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал телеканалу «Звезда», что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и Центральной части России начнёт улучшаться, а уже к следующим выходным синоптики обещают возобновление купального сезона.

«Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России. В течение предстоящей недели столбики термометров будут медленно подниматься», — заявил специалист.

Вместе с тем заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев в разговоре с «Известиями» отмечал, что ожидать возвращения жаркой погоды в ближайшие дни не стоит.

«Возвращения жаркой погоды в ближайшие десять дней не ожидается. По температуре погода будет около нормы, а также возможны небольшие летние дожди», — заявил Голубев.