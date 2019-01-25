Припугнули без боя: WSJ узнал о "неудобствах" Пентагона из-за С-400

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400, как сообщает WSJ, доставил американским военным определенные "неудобства". Несмотря на то что эти ЗРК еще не были испытаны в реальном бою, Пентагону пришлось пересматривать военные операции.

Российский ЗРК С-400, несмотря на то что он пока не применялся в реальном бою, уже припугнул Пентагон своими возможностями. Как пишет The Wall Street Journal, мощнейший противовоздушный щит, развернутый русскими как зонтик от воздушного нападения, заставил Вашингтон переосмыслить собственное позиционирование как лидера среди авиационных держав мира.

По информации издания, несмотря на заявления о том, что США по-прежнему могут проводить операции, где необходимо, однако, как отмечается, произошла кардинальная переоценка возможностей американской стратегии.

"Батареи С-400 вынудили нас корректировать воздушные операции коалиции", - заявили в американском Минобороны.

Как сообщает "Утро.ру", помимо опасений за собственную репутацию как "лидера" в ПВО, американцы считают продажу С-400 Турции и Китаю своим поражением, поскольку комплексы могут работать против систем НАТО.