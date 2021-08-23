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Приплывшего с Кунашира заметили в японском посёлке - СМИ

23 августа 2021, 05:25  •  49 • В мире
Телеканал UHB сообщил, что иностранца, который прибыл к берегам Хоккайдо, видели в японском посёлке, где он покупал себе новую одежду.
История с якобы приплывшим с Кунашира иностранцем обрастает новыми деталями. Ранее в генконсульстве России в Саппоро сообщили, что местные пока не раскрывают информацию о беглеце. Тем временем в японской прессе появляются сведения, будто иностранец купил себе новую одежду в магазине прибрежного посёлка Сибецу.
Отмечается, будто местные видели чужака 19 августа.
Ранее в интервью газете Yomiuri житель указанного посёлка рассказал, что на берегу видел подозрительного иностранца. По словам жителя Сибецу, незнакомец был одет в спортивную одежду.
Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. По данным метеорологического управления Японии, температура воды в проливе между Кунаширом и Хоккайдо в настоящий момент не превышает 15 градусов.
На данный момент русские дипломаты заявили о готовности добиться соответствующей информации от властей Японии, а также встретиться с этим мужчиной, если будет подтверждена его принадлежность к нашей стране.

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