|
Приплывшего с Кунашира заметили в японском посёлке - СМИ
23 августа 2021, 05:25 • 49 • В мире
Телеканал UHB сообщил, что иностранца, который прибыл к берегам Хоккайдо, видели в японском посёлке, где он покупал себе новую одежду.
История с якобы приплывшим с Кунашира иностранцем обрастает новыми деталями. Ранее в генконсульстве России в Саппоро сообщили, что местные пока не раскрывают информацию о беглеце. Тем временем в японской прессе появляются сведения, будто иностранец купил себе новую одежду в магазине прибрежного посёлка Сибецу.
Отмечается, будто местные видели чужака 19 августа.
Ранее в интервью газете Yomiuri житель указанного посёлка рассказал, что на берегу видел подозрительного иностранца. По словам жителя Сибецу, незнакомец был одет в спортивную одежду.
Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. По данным метеорологического управления Японии, температура воды в проливе между Кунаширом и Хоккайдо в настоящий момент не превышает 15 градусов.
На данный момент русские дипломаты заявили о готовности добиться соответствующей информации от властей Японии, а также встретиться с этим мужчиной, если будет подтверждена его принадлежность к нашей стране.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2021, 14:30
|
20 августа 2021, 03:00
|
16 августа 2021, 06:25
|
17 августа 2021, 23:40
|
21 августа 2021, 02:05
|
22 августа 2021, 16:35
|
16 августа 2021, 21:05