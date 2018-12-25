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Приплывшего на Чукотку американца отправят в Москву для дальнейшей депортации на родину
25 декабря 2018, 09:39 • 84 • В мире
Судебные приставы сопроводили в российскую столицу гражданина США Джона Мартина, который в августе приплыл на Чукотку в одиночку на лодке. В Москве подготовят документы для его перемещения на родину.
Судебные приставы отправились в Москву из Чукотки вместе с Джоном Мартином. Им было дано предписание сопроводить американского гражданина в столичный Центр временного содержания иностранных граждан. Здесь он пробудет до того времени, пока не будут подготовлены документы для его возвращения на родину. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Чукотскому автономному округу.
Напомним, что в августе гражданин США прибыл на Чукотку на лодке и попросил политического убежища. Ему была оказана медицинская помощь, в которой он нуждался после прохождения в одиночку северных морей от Аляски до Чукотки.
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