Приплывшего на Чукотку американца отправят в Москву для дальнейшей депортации на родину

Судебные приставы сопроводили в российскую столицу гражданина США Джона Мартина, который в августе приплыл на Чукотку в одиночку на лодке. В Москве подготовят документы для его перемещения на родину.

Судебные приставы отправились в Москву из Чукотки вместе с Джоном Мартином. Им было дано предписание сопроводить американского гражданина в столичный Центр временного содержания иностранных граждан. Здесь он пробудет до того времени, пока не будут подготовлены документы для его возвращения на родину. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Чукотскому автономному округу.

Напомним, что в августе гражданин США прибыл на Чукотку на лодке и попросил политического убежища. Ему была оказана медицинская помощь, в которой он нуждался после прохождения в одиночку северных морей от Аляски до Чукотки.