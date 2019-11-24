Приплыли. Без унитаза • 236 • Аналитика

Украинские, европейские да и российские СМИ вчера дружно взвыли о том, как русские раздербанили украинские военно-морские силы. Действительно, оставить 10, а то и 15% ВМФ незалежной без унитазов, лампочек, плафонов, кухонных плит и средств спасения, в смысле резиновых лодок, — это серьезная диверсия. Любой моряк понимает, что без унитаза или лампочки даже авианосец становится небоеспособным.



Естественно, мы решили провести собственное расследование этой диверсии. Страна, то есть мы с вами, должна знать своих героев. Кто бы они ни были: ССО, морские котики (дьяволы, лягушки, крокодилы или ещё какая живность), сверхсекретные ихтамнеты или какие-нибудь разведчики-нелегалы, успешно замаскированные под дельфинов или катранов…





Тем более что в списке наших агентов (в смысле подписчиков «ВО») есть люди, которые достаточно близко знакомы с очень информированными военнослужащими украинских ВМФ. Не с сухопутными адмиралами, а с теми, кто варится непосредственно в военно-морском бульоне событий. В самой гуще не только событий, но и всего, что связано с флотом. Речь, конечно же, идет о наших мичманах и украинских мастер-старшинах.



Вот что рассказал нам российский мичман из Крыма, у которого свояк тещи знакомой жены служит мастер-старшиной в украинских ВМФ. В смысле заведует складом продовольствия, но из-за своего лихого вида и казацких усов-хвостов при приезде очередного киевского «моряка» или кого повыше рангом всегда превращается в главного сопровождающего «важного лица» и вечного посыльного командира куда-то и зачем-то.



Итак, рассказ мастер-старшины о том, как президент Зеленский встречал большую часть украинского военно-морского флота, в переводе нашего мичмана.



* * *



Всё началось в аэропорту. По какой-то там причине самолет президента незалежной не смогли завести. Бывает, горючка дорогая, а жить и авиационным мастер-сержантам надо. Кто же знал, что Зеленскому срочно приспичит куда-то там лететь. Думали, до 9 декабря новую горючку завезут, и всё будет шито-крыто.



Командующий ВВС Украины, конечно, подсуетился. «А давай, пан президент, на военном борту подброшу! Сейчас что-нибудь заведем — и с ветерком». Ну, конечно, а то в ВВС другие мастера служат! Да и президент уже полгода на новой должности крутится. Знает ситуацию. Короче, отказался он лететь на военном самолете. Жизнь дороже.



Поехал на своем президентском автомобиле. Ну и по привычке остановился на заправке и купил шаурму. А охрана-то не знала, что будут останавливаться. Короче, наелся украинский президент шаурмы по самое не могу.



Едут дальше. А дороги на Украине сами знаете какие. Трясет даже в лимузине. А шаурма перемешивается в желудке. Так и приехали в порт. А флота нет! Президент бинокль потребовал. Где корабли смотреть.



«Ну вот, плывут». Увидел он наконец караван катеров. «Не плывут, а идут, пан президент», — среагировал сухопутный адмирал. «Это мы сюда пришли! На своих ногах. А этих на веревке тянут, как дерьмо. Значит, плывут. И не надо тут умничать», — ответил гарант конституции. А шаурма уже булькать в желудке начала.



В общем, рванул президент на осмотр кораблей так, что пятки засверкали. Командир за ним, я за командиром, спиной журналистов оттесняю. Одна даже ногу сломала от усердия. Да и холодновато на причале было, если честно.



И смотрю я, а президент что-то выискивает. То в одно помещение сунется, то в другое. И быстрее дальше. И доходит до меня, что шаурма требует от него срочно продуть гальюн. Короче, бегаем по кораблю…



«Это что?» И на дверь с буквой «К» показывает. «Камбуз, пан президент». «Это что? А это что?..» Ну, представляете, сколько там всяких помещений… И все буквами разными помечены. Полностью писать вроде нельзя. Чтобы враг не прознал. А буквы вроде шифра. А шаурма подпирает…





И тут, ну бывает же такое, дверь с буквой «В». Президент туда сразу — нырк. «Уважаемые журналисты и военные моряки, давайте прервемся на пять минут». И давай грохотать там какими-то железяками. «Эй, кто-нибудь, свет включите тут. А унитаз где?»



А журналисты-то в прямом эфире. Новость пошла. Выключателей на кораблях нет. Лампочек нет и, самое главное, унитазы русские украли. Главное, командир им, в смысле журналистам, пытался объяснить, что «В» — это вентиляторная, а не вбиральня (уборная, укр.), а они ему в ответ: «Вы не знаете законов новостного вещания. Новость, если она ушла в эфир, стала правдой»!



Кто же знал, что ваши пограничники на катерах моряками да ещё и эфэсбэшниками окажутся и передачу украинских кораблей на видео снимут. Короче, адмирал теперь ищет, на ком злость сорвать. Ему натовские адмиралы названивают. Смеются. Вот так подставила нас Россия в очередной раз.



* * *



История, которую я рассказал, придумана от начала и до конца. Может, все происходило немного не так. Может, и правда за время перехода украинские катера и буксир саморазобрались и превратились в то, о чем рассказывают украинские СМИ.



Только вот стыдно становиться за украинские СМИ и за украинских чиновников. В своей войне с президентом Зеленским они не щадят ничего и никого. Сделать из собственного государства и собственного президента посмешище? Да не вопрос. Стать посмешищем самим? Ну и что? Сделать посмешищем украинский народ, который верит своим СМИ? Ну и пусть…



А ведь ещё недавно даже у нас некоторые верили в то, что на Украине живут действительно гордые люди. Люди, которым гордость за собственную страну важнее, чем толстый кошелек. Мутация? Может быть… Украинские, европейские да и российские СМИ вчера дружно взвыли о том, как русские раздербанили украинские военно-морские силы. Действительно, оставить 10, а то и 15% ВМФ незалежной без унитазов, лампочек, плафонов, кухонных плит и средств спасения, в смысле резиновых лодок, — это серьезная диверсия. Любой моряк понимает, что без унитаза или лампочки даже авианосец становится небоеспособным.Естественно, мы решили провести собственное расследование этой диверсии. Страна, то есть мы с вами, должна знать своих героев. Кто бы они ни были: ССО, морские котики (дьяволы, лягушки, крокодилы или ещё какая живность), сверхсекретные ихтамнеты или какие-нибудь разведчики-нелегалы, успешно замаскированные под дельфинов или катранов…Тем более что в списке наших агентов (в смысле подписчиков «ВО») есть люди, которые достаточно близко знакомы с очень информированными военнослужащими украинских ВМФ. Не с сухопутными адмиралами, а с теми, кто варится непосредственно в военно-морском бульоне событий. В самой гуще не только событий, но и всего, что связано с флотом. Речь, конечно же, идет о наших мичманах и украинских мастер-старшинах.Вот что рассказал нам российский мичман из Крыма, у которого свояк тещи знакомой жены служит мастер-старшиной в украинских ВМФ. В смысле заведует складом продовольствия, но из-за своего лихого вида и казацких усов-хвостов при приезде очередного киевского «моряка» или кого повыше рангом всегда превращается в главного сопровождающего «важного лица» и вечного посыльного командира куда-то и зачем-то.Итак, рассказ мастер-старшины о том, как президент Зеленский встречал большую часть украинского военно-морского флота, в переводе нашего мичмана.Всё началось в аэропорту. По какой-то там причине самолет президента незалежной не смогли завести. Бывает, горючка дорогая, а жить и авиационным мастер-сержантам надо. Кто же знал, что Зеленскому срочно приспичит куда-то там лететь. Думали, до 9 декабря новую горючку завезут, и всё будет шито-крыто.Командующий ВВС Украины, конечно, подсуетился. «А давай, пан президент, на военном борту подброшу! Сейчас что-нибудь заведем — и с ветерком». Ну, конечно, а то в ВВС другие мастера служат! Да и президент уже полгода на новой должности крутится. Знает ситуацию. Короче, отказался он лететь на военном самолете. Жизнь дороже.Поехал на своем президентском автомобиле. Ну и по привычке остановился на заправке и купил шаурму. А охрана-то не знала, что будут останавливаться. Короче, наелся украинский президент шаурмы по самое не могу.Едут дальше. А дороги на Украине сами знаете какие. Трясет даже в лимузине. А шаурма перемешивается в желудке. Так и приехали в порт. А флота нет! Президент бинокль потребовал. Где корабли смотреть.«Ну вот, плывут». Увидел он наконец караван катеров. «Не плывут, а идут, пан президент», — среагировал сухопутный адмирал. «Это мы сюда пришли! На своих ногах. А этих на веревке тянут, как дерьмо. Значит, плывут. И не надо тут умничать», — ответил гарант конституции. А шаурма уже булькать в желудке начала.В общем, рванул президент на осмотр кораблей так, что пятки засверкали. Командир за ним, я за командиром, спиной журналистов оттесняю. Одна даже ногу сломала от усердия. Да и холодновато на причале было, если честно.И смотрю я, а президент что-то выискивает. То в одно помещение сунется, то в другое. И быстрее дальше. И доходит до меня, что шаурма требует от него срочно продуть гальюн. Короче, бегаем по кораблю…«Это что?» И на дверь с буквой «К» показывает. «Камбуз, пан президент». «Это что? А это что?..» Ну, представляете, сколько там всяких помещений… И все буквами разными помечены. Полностью писать вроде нельзя. Чтобы враг не прознал. А буквы вроде шифра. А шаурма подпирает…И тут, ну бывает же такое, дверь с буквой «В». Президент туда сразу — нырк. «Уважаемые журналисты и военные моряки, давайте прервемся на пять минут». И давай грохотать там какими-то железяками. «Эй, кто-нибудь, свет включите тут. А унитаз где?»А журналисты-то в прямом эфире. Новость пошла. Выключателей на кораблях нет. Лампочек нет и, самое главное, унитазы русские украли. Главное, командир им, в смысле журналистам, пытался объяснить, что «В» — это вентиляторная, а не вбиральня (уборная, укр.), а они ему в ответ: «Вы не знаете законов новостного вещания. Новость, если она ушла в эфир, стала правдой»!Кто же знал, что ваши пограничники на катерах моряками да ещё и эфэсбэшниками окажутся и передачу украинских кораблей на видео снимут. Короче, адмирал теперь ищет, на ком злость сорвать. Ему натовские адмиралы названивают. Смеются. Вот так подставила нас Россия в очередной раз.История, которую я рассказал, придумана от начала и до конца. Может, все происходило немного не так. Может, и правда за время перехода украинские катера и буксир саморазобрались и превратились в то, о чем рассказывают украинские СМИ.Только вот стыдно становиться за украинские СМИ и за украинских чиновников. В своей войне с президентом Зеленским они не щадят ничего и никого. Сделать из собственного государства и собственного президента посмешище? Да не вопрос. Стать посмешищем самим? Ну и что? Сделать посмешищем украинский народ, который верит своим СМИ? Ну и пусть…А ведь ещё недавно даже у нас некоторые верили в то, что на Украине живут действительно гордые люди. Люди, которым гордость за собственную страну важнее, чем толстый кошелек. Мутация? Может быть… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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