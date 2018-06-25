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Приплыли

25 июня 2018, 15:39  •  157 • Карикатуры

Правительство Италии запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с беженцами, несмотря на сигналы бедствия. Глава МИД Маттео Сальвини заявил, что мигранты больше не попадут в страну через море.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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