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Приплыли

15 мая 2018, 17:54  •  159 • Карикатуры

Киев заявил, что боевые дельфины после воссоединения Крыма с Россией отказались от пищи и погибли. При этом в Госдуме напомнили, что этих млекопитающих продали или они умерли еще до 2014 года.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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