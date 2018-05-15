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Киев заявил, что боевые дельфины после воссоединения Крыма с Россией отказались от пищи и погибли. При этом в Госдуме напомнили, что этих млекопитающих продали или они умерли еще до 2014 года.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий