«Приписывать победу — не мешками ворочать»

«Единая Россия» в 2021 году может рассчитывать на большинство в Государственной думе, а с учетом одномандатников — даже на конституционное. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) политолог Алексей Чеснаков. По его мнению, в парламент также могут пройти «Новые люди», если сформируют собственную позитивную повестку. Также политолог рассказал о работе оппозиционных сил и омоложении губернаторского корпуса.

— Перед ЕДГ были прогнозы о вторых турах на выборах губернаторов как минимум в Иркутске и Архангельске, а также о «слабых» результатах в Севастополе и Коми. В итоге эти прогнозы не подтвердились. Получается, что кандидату от власти больше не нужно прятаться за ширмой самовыдвиженца? Какие еще тенденции показал этот ЕДГ?

— Во-первых, нужно задать вопросы тем, кто прогнозировал. Во-вторых, прогнозы часто имеют свойство не сбываться. Особенно предвыборные. И это полезно. В-третьих, участники кампании воспринимают их как руководство к действию. Предпринимают усилия для того, чтобы за оставшееся время изменить ситуацию в свою пользу. Активность упомянутых вами врио глав Иркутской и Архангельской областей на последних двух неделях кампании была очень высокой. Это сыграло свою роль.

Все врио на начальном этапе кампании имели низкие рейтинги. К концу кампании стали выглядеть не хуже, а порой лучше тех глав, которые переизбирались. Сработал фактор новых лиц. Что касается партийной принадлежности, она важная, но не определяющая. Если кандидат от партии власти идет с открытым забралом, то ему больше доверия как искреннему политику. Но решающую роль на выборах глав регионов всё же имеют личные качества кандидатов, их адаптивность и умение разговаривать с людьми.

— Судя по результатам ЕДГ, «Единую Россию» рано списывать со счетов. Можно ли утверждать, что партия власти вправе рассчитывать на большинство в ходе думских выборов? Или все-таки могут быть сюрпризы? Если да, то какие?

— Странная формулировка «списывать со счетов». Мало ли кто кого списывает. Нужно оперировать фактами. Факты таковы, что «Единая Россия» сегодня — крупнейшая политическая партия. Она получила большинство на выборах 11–13 сентября во всех законодательных собраниях регионов. Если экстраполировать полученный результат на думские выборы, хотя это и методологически неверно, то и в 2021 году можно рассчитывать на получение ЕР большинства, причем с учетом одномандатников — конституционного большинства. Сбудутся ли эти поверхностные экстраполяции, зависит от самой партии. Впереди еще целый год. Сложный год. Много событий предстоит, в том числе и неожиданных. Не будем ванговать.

— Несмотря на общую победу кандидатов-единороссов на этих выборах, «умное голосование» Алексея Навального дало свой результат на выборах в городские думы Томска и Новосибирска. В чем специфика этих предвыборных кейсов оппозиции и есть ли такой у системы потенциал?

— Результаты на выборах в городские думы Томска и Новосибирска не следует считать результатом применения технологии штаба Навального. Приписывать победу им никто не может запретить. Это же не мешками ворочать. В Томске оппозиционеров прошло только двое. Этим результат ограничился. В Новосибирске «Единая Россия» получила большинство.

Что касается того, что можно противопоставить этой технологии. Выдвигать новых политиков. Этим новым лицам уже сейчас, не дожидаясь официального старта кампании, работать с избирателями. Потенциал у системы есть. «Единая Россия» может получить квалифицированное большинство в Госдуме, если брать результат по всем одномандатным округам.

— Как прокомментируете действия на местах, когда кандидатов от оппозиционных партий не допускали до выборов там, где они реально могут конкурировать? Возможно, зря власть перестраховывается и нужно создавать более конкурентное поле?

— Нельзя не допустить кандидата, у которого есть желание, то есть который хочет победить. Того, кто действует, то есть работает с избирателями несколько лет. И того, кто грамотно оформляет документы. По-моему, как раз в «Известиях» впервые появился термин «чертик из табакерки» по отношению к некоторым кандидатам, которые на этих выборах неожиданно заявили о своем желании выдвинуться чуть ли не в последний момент. Это плохая стратегия. Не стоит рассчитывать на блицкриг. Работать надо загодя. Тогда и не будет сбоев. Можете сейчас назвать кандидатов от партий на выборах глав регионов следующего года? Что мешает заранее начинать работу, получать известность и электоральный рейтинг. Что мешает партиям уже сейчас номинировать и поддерживать таких кандидатов? Именно поэтому правы те, кто считает — многие партии используют проблемы с регистрацией своих кандидатов лишь как удобный повод для пиара.

— Как вы оцениваете выступление «новых партий»? Не становятся ли они искусственными проектами для закрепления управляемого политического поля в преддверии думских выборов? В какой из новых партий видите наибольший потенциал?

— Новые партии должны были появиться. Значительная часть избирателей не видела в существующих до этого партийных платформах своих потенциальных представителей. Нет негатива в том, что новички будут балансировать политическое поле. Это часть конкурентной борьбы.

Лучше всех из новичков выступили «Новые люди». Сработали: фактор удачного названия, работы 24 часа в сутки, грамотная технологическая организация и умение находить нужные для избирателя слова. Потенциал к выборам в Госдуму у них есть. Сумеют они им воспользоваться? Зависит только от них. Если будут спойлерить или в лоб атаковать «Единую Россию», то скорее нет. Если смогут сформировать свою собственную позитивную повестку, то вполне могут показать сильный результат. Пока слишком много неопределенностей. Первые контрольные показатели можно замерять в марте. Тогда будут понятны стартовые показатели.

— В ходе ЕДГ была активно использована технология «надомного голосования», которую представители оппозиции и винят в своем проигрыше. Насколько справедливы эти обвинения? Услышит ли их власть?

— Надомное голосование используется давно. Если речь идет о массовом применении практики голосования вне избирательных участков, то действительно она сыграла большую роль в повышении явки. Претензии проигравших можно игнорировать. Это не о существе проблемы, а риторические упражнения для оправдания поражения. Власть заинтересована в повышении легитимности выборов. Одним из показателей легитимности является явка. Чем выше явка — тем больше избирателей участвует в формировании власти и больше количество граждан реализуют свои политические права. «Единой России» на пользу наличие у ее избирателя нескольких вариантов для голосования. Именно «спящий» избиратель партии власти, не всегда доходящий до участка, порой позволял оппозиции получать высокий результат. Сейчас оппозиции либо нужно научиться приводить своих избирателей, либо признать, что их у нее нет.

— С 2017 года губернаторский корпус обновился более чем наполовину, очевиден тренд на омоложение. Ярким примером служит и отставка Евгения Савченко, стоявшего у руля Белгородской области с 1993 года. Об отставке он объявил сразу после ЕДГ. Почему именно в этот момент? Продолжится ли тренд и кто следующий?

— Взятый властью курс на обновление кадров во главе регионов носит стратегический характер. За последние четыре года сменилось больше половины губернаторов. Пришло новое поколение сильных управленцев с высокими менеджерскими компетенциями, в большинстве своем прошедшие школу губернаторского кадрового резерва АП. Среди выпускников этой школы можно ожидать и новых глав регионов. И не только глав регионов. Обновление кадров только начинается. На очереди Государственная дума. Политический класс ждут интересные времена.