«Приоритетное значение»: на что способны российские войска радиоэлектронной борьбы

В России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе. В задачи этой категории военнослужащих входит подавление средств связи и разнообразного электронного оборудования противника. На практике войска РЭБ могут нарушать управление вражескими подразделениями, обеспечивать противовоздушную оборону, препятствовать разведке неприятеля. Как считают эксперты, эффект от применения перспективных средств радиоэлектронной борьбы приближается по результативности к высокоточному огневому поражению.

В России 15 апреля профессиональный праздник отмечают специалисты в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В этот день 117 лет назад в ходе русско-японской войны защитники Порт-Артура подавили радиопередачи вражеских кораблей, которые корректировали огонь по крепости.

Как отмечают военные, сейчас ключевым стимулом модернизации средств РЭБ является развитие зарубежных систем государственного и военного управления, создание иностранными государствами армейской техники на основе «информационных и радиоэлектронных технологий».

Военное руководство РФ рассматривает потенциал подразделений радиоэлектронной борьбы как взвешенный, эффективный и экономически выгодный «способ достижения превосходства в информационно-телекоммуникационном пространстве».

Профессиональная подготовка специалистов по радиоэлектронной борьбе осуществляется в Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск РЭБ и Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», где также проводятся научно-исследовательские работы.

«Специфический вид боевых действий»

На современном театре военных действий (ТВД) войска РЭБ способны выполнять широкий спектр задач. Без средств радиоэлектронной борьбы не обходятся мероприятия по противовоздушной обороне, разведке, антитеррористические операции, функционирование автоматизированных систем управления.

Главная задача военнослужащих войск РЭБ — подавление радиосвязи и постановка помех разнообразному электронному оборудованию противника. Как отмечают эксперты, это позволяет противодействовать практически всем средствам воздушного нападения, высокотехнологичным наземным и морским платформам. Также системы радиоэлектроной борьбы лишают неприятеля возможности координировать действия войсковых группировок.

«Без активного применения комплексов РЭБ уже немыслимо ведение боевых действий в принципе. Средства РЭБ, с одной стороны, позволяют защитить собственные войска от вражеских действий, с другой — способствуют выполнению задач в интересах наступающих войск, нарушая работу вражеских систем», — пояснил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

По словам эксперта, успешная радиоэлектронная борьба, по сути, «ослепляет» неприятеля. Противник лишается возможности получать актуальную информацию, осуществлять управление подразделениями и вооружением. Кроме того, средства РЭБ способны маскировать манёвры собственных и союзных наземных и воздушных формирований.

В разговоре с RT военный эксперт Юрий Лямин подчеркнул, что значение средств РЭБ на ТВД в ближайшее время будет только возрастать из-за широкого распространения беспилотников и других вооружений, оснащённых электронным оборудованием.

«Радиоэлектронная борьба она и раньше играла большую роль, но в последнее время она приобретает особо высокую важность, так как сегодня во время боевых действий приоритетное значение имеют средства и системы связи, БПЛА и другая техника, принимающая и ретранслирующая информацию», — пояснил Лямин.

В преддверии Дня специалиста по радиоэлектронной борьбе в интервью «Красной звезде» начальник войск РЭБ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин рассказал, что сегодня информационно-телекоммуникационное пространство превратилось в новую область противоборства. В связи с этим функционал войск радиоэлектронной борьбы существенно расширился.

По оценке Ласточкина, эффект от применения перспективных средств РЭБ приближается по результативности к комплексам высокоточного огневого поражения.

Офицеры войск радиоэлектронной борьбы

© Министерство обороны РФ

«В настоящее время совершенствование системы радиоэлектронной борьбы отнесено к приоритетным направлениям политики государства в области национальной безопасности и военного строительства, а планирование её развития регламентируется указом президента Российской Федерации», — рассказал Ласточкин.

Как сообщил генерал-лейтенант, Минобороны РФ подготовило документ, определяющий стратегию совершенствования отечественной системы РЭБ. В его основу легли результаты тщательного анализа мировых тенденций развития радиоэлектронных систем и военной техники ведущих зарубежных стран.

По словам Ласточкина, практическая реализация мероприятий, обозначенных в этом документе, приведёт к существенному увеличению вклада войск РЭБ «в завоевание превосходства в управлении войсками (силами) и применении оружия».

«По нашим оценкам, в ближайшее время качественные изменения в развитии системы вооружения войск РЭБ и совершенствование форм и способов их боевого применения обеспечат перерастание РЭБ в специфический вид боевых действий, в рамках которого практически будет решаться судьба всех существующих и будущих операций и боевых действий», — подчеркнул Ласточкин.

«При помощи уникального оборудования»

В материалах Минобороны РФ говорится, что в настоящее время продолжается переоснащение войск РЭБ на новейшие образцы техники, которая «по своим тактико-техническим характеристикам не уступает, а по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги».

Достижения Москвы в области РЭБ признают и американские власти. В марте специалисты Счётной палаты США подготовили доклад, где была дана оценка возможностям американских ВС и их потенциальных противников при проведении операций в электромагнитном спектре, которая является частью радиоэлектронной борьбы.

В документе утверждается, что Россия наряду с Китаем существенно продвинулась в совершенствовании потенциала «в сфере борьбы в электромагнитном спектре и использования данного спектра в целом».

Так, новейшая станция «Красуха-С4» способна обнаруживать в опасной близости ударную авиацию неприятеля и ставить помехи работе бортовой аппаратуре. Как говорят военные, «Красуха-С4» улавливает сигнал радара приближающегося самолёта и блокирует его.

В результате авиация противника теряет возможность прицелиться и провести пуск боеприпасов. Также новейшая станция может нарушать работу электронных систем спутников-шпионов. Как отмечается на сайте «Ростеха», одной «Красухи-С4» достаточно для прикрытия 600-километрового участка.

«При помощи уникального оборудования комплекс может работать практически по любым воздушным целям одинаково эффективно. При этом ни скорость, ни высота воздушного судна противника на боевые качества «Красухи» не влияют», — говорится в материалах госкорпорации.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4»

© Ростех

Одним из вызовов для российской группировки в Сирии стали регулярные атаки БПЛА местных бандформирований на авиабазу Хмеймим. По информации Минобороны РФ, для защиты аэродрома российские военнослужащие применяли компактные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые позволяли перехватывать управление дронами и безопасно их приземлять для последующего изучения.

В частности, «Стилет» представляет собой многофункциональный комплекс, создающий защищённые каналы коммуникации и узконаправленные мощные помехи для подавления аппаратуры противника, в том числе сигналов управления радиовзрывными устройствами.

«Ступор» является первым отечественным ружьём-антидроном. Данный тип вооружения отличается необычайной простотой в применении, так как не требует специальных навыков и опыта. При облучении от 4 до 25 секунд БПЛА медленно опускается на поверхность.

«Красуха-С4», «Стилет» и «Ступор» — далеко не полный перечень средств РЭБ, которые могут применяться в целях противовоздушной обороны. Российская промышленность выпускает такие системы, как «Силок», «Солярис-Н», «Борисоглебск-2», «Поле-21М».

По словам Дмитрия Корнева, на вооружение российской армии постоянно поступают модернизированные и совершенно новые образцы. Эксперт считает, что своими основными достижениями в области РЭБ Россия обязана мощной конструкторской школе, сохранившейся после распада СССР. В то же время, как говорит аналитик, в российской армии практически не осталось советских изделий.

Юрий Лямин также отметил, что войска РФ эксплуатируют в основном глубокомодернизированные средства РЭБ, либо комплексы нового поколения. По мнению эксперта, Россия — одна из немногих стран мира, способная самостоятельно разрабатывать и изготавливать системы радиоэлектронной борьбы различного радиуса действия.

«Наши средства РЭБ являются одними из лучших, очень широкая номенклатура продукции производится на высоком уровне. Конечно, комплексы радиоэлектронной борьбы неидеальны и зачастую сложны в применении. Однако при должной слаженности все необходимые задачи выполняются»,— резюмировал Лямин.