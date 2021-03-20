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Приоритетное право: в России изменились условия предоставления отпуска многодетным родителям

20 марта 2021, 17:05  •  53 • В России
С 20 марта в России работающие родители с тремя и более детьми имеют приоритетное право на оформление оплачиваемого отпуска в любое удобное время, пока их младшему ребёнку не исполнится 14 лет. Ранее многодетные сотрудники предприятий могли получить оплачиваемый отпуск в удобное время, если их детям не исполнилось 12 лет. Как отметили в Госдуме, нововведение позволит многодетным семьям больше времени проводить вместе.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

В субботу, 20 марта, в России вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, расширяющие право многодетных родителей на получение в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время.

Теперь работники, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет, могут получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет. До этого приоритетное право на отпуск распространялось на многодетных родителей, у которых дети не достигли возраста 12 лет.

«Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе», — говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным 9 марта. Документ вносит поправки в статью 262.2. Трудового кодекса «О правилах предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до восемнадцати лет». Согласно данным Росстата по итогам переписи населения 2010 года, нововведение затронет около 2,5% российских семей.

Отметим, что большинство работающих в России имеют право на отдых в течение 28 дней в году. При этом есть ряд категорий, чей отпуск длиться дольше. В частности, работники младше 18 лет, сотрудники детских садов, педагоги.

Кроме того, дополнительные дни на отдых есть у работников с вредными или опасными условиями труда, ненормированным рабочим днём, а также у трудящихся в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях.

Наряду с этим на ряде предприятий есть собственные нормативные акты, которые предусматривают дополнительные оплачиваемые отпуска.

Помимо этого, сотрудникам могут разрешить уйти в неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Вдобавок, отпуск без сохранения зарплаты предприятия обязаны предоставлять работающим пенсионерам и инвалидам.

Согласно опросу, проведённому Общественной палатой России в 2019 году, 72% россиян не знают о существующих льготах для многодетных семей. При этом только 25% опрошенных используют доступные возможности, тогда как 3% респондентов заявили о нехватке времени для оформления необходимых документов на получение льгот.

Добавим, что в том же году правительство РФ утвердило единовременную выплату в размере 450 тыс. рублей для семей, где в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появились или появятся третий ребёнок и последующие дети. Эти средства многодетные дети могут направить на погашение ипотечных кредитов.

При этом в марте 2021-го власти упростили правила использования средств материнского капитала для компенсации затрат на строительство или реконструкцию жилого дома. Теперь россиянам не нужно предоставлять сведения из акта выполненных строительных работ в Пенсионный фонд, а достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в собственности.

«Однозначно положительный эффект»

 

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб положительно оценила вступившие в силу изменения в Трудовой кодекс.

«Я хотела бы напомнить, что такая норма существовала, но она была ограничена по возрасту детей, мы решили, что необходимо увеличить возраст ребёнка... Так или иначе и для детей, и для родителей очень важно провести время летних отпусков вместе. У нас хорошая история с новогодними каникулами: когда и мама, и папа могут вместе с детьми куда съездить, посетить гостей, какие-то интересные места в нашей стране. Сейчас у многодетных семей с детьми появится ещё и такая дополнительная возможность. То есть в любое удобное время выехать и отдохнуть», — сказала она в беседе с RT.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович также назвал вступивший в силу закон «позитивным фактором» для многодетных работников.

«Выигрывает и экономика, и люди, это однозначно положительный эффект. Главное, чтобы эти законы выполнялись. На уровне Госдумы, на уровне принятия законов такая возможность даётся, но когда это опускается вниз, то предприниматели могут оказаться не такими заинтересованными. Надо, чтобы Минтруд организовал какие-то подразделения, которые чётко следили бы за выполнением этого закона», — подчеркнул собеседник RT.

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