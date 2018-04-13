Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Экипаж погиб: вертолёт Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря
Медведев остается? В экономике ничего не изменится?
«Коррупция — это образ жизни»: как украинские чиновники собираются обходить элек...
Доходы главы Ингушетии в 2017 году выросли на 81,6 тыс. рублей
Главная / Карикатуры

Приоритетное финансирование

13 апреля 2018, 18:54  •  80 • Карикатуры

Украинские антикоррупционные активисты заявили, что Петр Порошенко занимается очковтирательством, замалчивая разгул коррупции, продажность чиновников и растраты государственных денег.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

80
Источник
Похожие новости
13 апреля 2018, 18:54
И так сойдет!
12 апреля 2018, 20:09
В свободное плавание
09 апреля 2018, 14:09
Стоп, снято

Загрузка...
11 апреля 2018, 18:09
Не влезай, убьет
10 апреля 2018, 19:24
Застряли в прошлом
11 апреля 2018, 21:24
Горе от ума
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 апреля 2018, 17:39
Авианосцы и «Томагавки» против «Бастиона» и «Калибров». Чем Россия может ответить на ракетный удар США по Сирии
09 апреля 2018, 08:54
Русская "Мёртвая рука"? Её не существует!
07 апреля 2018, 00:24
Северный поток-2. Мы же о вас заботимся!
09 апреля 2018, 08:55
Записки Колорадского Таракана. Конно-подводные войска. Круче ваших броневерблюдных!
11 апреля 2018, 12:24
Как Россия ответит на американскую военную агрессию
09 апреля 2018, 08:54
«Мы долго молча отступали…»
08 апреля 2018, 00:09
Старый знакомый: британцы узнали формулу А-234 из дела об убийстве Кивелиди 23-летней давности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.