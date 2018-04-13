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Приоритетное финансирование
13 апреля 2018, 18:54 • 80 • Карикатуры
Украинские антикоррупционные активисты заявили, что Петр Порошенко занимается очковтирательством, замалчивая разгул коррупции, продажность чиновников и растраты государственных денег.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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