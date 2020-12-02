|
Приоритет у России, но…: Вакцинация от COVID-19 в заявлениях Кремля
02 декабря 2020, 17:00 • 112 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что приоритет в вакцинации от COVID-19 будет у граждан нашей страны. Однако и страны ОДКБ прорабатывают возможность поставок российских вакцин от COVID-19. Об этом сообщил Владимир Путин.
Во время видеовстречи с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин поднял вопрос вакцинации от COVID-19.
Глава государства обратил внимание на то, что в непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, пришлось в первоочередном порядке заниматься решением острых вопросов в сфере здравоохранения, в социальной и экономической сферах.
В том числе Путин уточнил, что не только Россия, но также и другие страны ОДКБ прорабатывают возможность поставок наших вакцин от COVID-19. Помимо этого изучается и возможность их совместного производства.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что именно у граждан России будет приоритет по обеспечению отечественной вакциной от коронавируса.
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 ноября 2020, 12:55
|
01 декабря 2020, 00:40
|
25 ноября 2020, 23:40
|
30 ноября 2020, 17:20
|
01 декабря 2020, 00:40
|
28 ноября 2020, 00:15
|
30 ноября 2020, 04:30