Приоритет у России, но…: Вакцинация от COVID-19 в заявлениях Кремля

Во время видеовстречи с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин поднял вопрос вакцинации от COVID-19.

Глава государства обратил внимание на то, что в непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, пришлось в первоочередном порядке заниматься решением острых вопросов в сфере здравоохранения, в социальной и экономической сферах.

В том числе Путин уточнил, что не только Россия, но также и другие страны ОДКБ прорабатывают возможность поставок наших вакцин от COVID-19. Помимо этого изучается и возможность их совместного производства.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что именно у граждан России будет приоритет по обеспечению отечественной вакциной от коронавируса.