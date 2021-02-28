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«Приобретают более широкие возможности»: как проходит модернизация тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76

28 февраля 2021, 08:10  •  131 • В России
28 февраля 2016 года в подмосковном Жуковском от земли впервые оторвался тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-М. Воздушное судно пилотировал экипаж лётчика-испытателя Николая Куимова. Машина стала новой модификацией в легендарном семействе Ил-76. Её возможности позволяют перебрасывать более сотни военнослужащих или до 48 тонн различных грузов. В ходе модернизации самолёта конструкторы установили на него современные информационные системы и авионику. В войска уже поставлены несколько единиц Ил-76МД-М. По мнению экспертов, эксплуатация этих самолётов существенно повысит мобильность российской армии.
 
Военно-транспортный самолёт Ил-76МД-М © Объединенная авиастроительная корпорация
 

Пять лет назад, 28 февраля 2016 года, с аэродрома Лётно-исследовательского института им. М.М. Громова в Жуковском впервые поднялся в воздух тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-М. Машину пилотировал экипаж под командованием Героя России, заслуженного лётчика-испытателя РФ Николая Куимова.

В октябре 2016 года Минобороны РФ заключило с ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» (сейчас — ПАО «Ил». — RT) первый контракт на поставку трёх единиц Ил-76МД-М. Одновременно с этим шли и государственные лётные испытания самолёта.

Уже в марте 2018-го Воздушно-космические силы получили первый серийный модернизированный Ил-76МД-М. Перед этим специалисты 153-го военного представительства Минобороны РФ провели весь цикл приёмо-сдаточных испытаний.

В 2019—2020 годах разработчик передал ВКС шесть Ил-76МД-М. В ближайшее время в войска поступит ещё одна такая машина. Как отмечают в ПАО «Ил», модернизация позволяет продлить ресурс парка Ил-76, оснастив машины современными агрегатами и радиоэлектронными системами. По данным Минобороны РФ, назначенный срок службы самолётов продлевается ещё на 40 лет.

Ил-76МД-М — новая модификация в легендарном семействе военно-транспортного самолёта Ил-76, разработанного под руководством талантливого отечественного конструктора Генриха Новожилова. Эти машины собирались на авиазаводе в Ташкенте, но позже производство было перенесено на «Авиастар-СП» в Ульяновск.

Ил-76МД-М предназначен для перевозки личного состава, военной техники и разнообразных грузов. Также этот тип самолёта используется для десантирования военнослужащих и бронемашин.

В стандартном исполнении Ил-76МД-М может принять на борт 145 военнослужащих или 126 парашютистов, перевезти 114 раненых или до 48 т груза. Максимальная взлётная масса самолёта составляет 190 т, крейсерская скорость — 770—800 км/ч.

Качественное улучшение

 

Комментируя первый полёт своего детища, главный конструктор объединённой дирекции программ Ил-76 Андрей Юрасов подчеркнул, что целью модернизации была замена комплектующих, которые больше не производятся российской промышленностью.

По словам конструктора, эта работа была успешно завершена. По её итогам Ил-76МД-М с новыми агрегатами и системами способен выполнять все возложенные на него задачи на более высоком уровне. В частности, Юрасов отметил «повышение точности самолётовождения, улучшение качества радиосвязи».

  • Военно-транспортный самолёт ВКС РФ Ил-76МД-М
  • © Министерство обороны РФ

В свою очередь, лётчик-испытатель Николай Куимов рассказал, что модернизированный образец «великолепно летает и показывает всё то лучшее, что воплотил в себя проект Ил-76».

«На самолёте установлено много нового оборудования, новый навигационный комплекс, новые системы, которые позволяют качественно улучшить характеристики самолёта при выполнении как транспортных, так и боевых полётов при непосредственном обеспечении перевозок войск и военной техники», — пояснил Куимов.

Прежде всего модернизации подверглись пилотажно-навигационная аппаратура самолёта, системы связи, десантно-транспортное, светотехническое и бытовое оборудование.

Одним из главных отличий Ил-76МД-М от предшественников стали элементы так называемой стеклянной кабины, в которой средства управления выполнены с использованием ЖК-дисплеев.

Известно, что в носовой части кабины модернизированного самолёта установлена оптико-электронная визирная система, позволяющая наблюдать за площадками десантирования и любыми объектами в инфракрасном и оптическом диапазонах.

Также специалисты ПАО «Ил» оснастили Ил-76МД-М спутниковой системой навигации, удовлетворяющей всем требованиям полётов на российских и зарубежных воздушных трассах.

По словам Юрасова, Ил-76МД-М получил современный комплекс обороны, обеспечивающий «защиту от всех средств поражения, которые сейчас имеет на вооружении наш вероятный противник».

Как полагают эксперты, на машине установлена система «Витебск» (экспортное наименование — «Президент-С». — RT), предназначенная для защиты летательных аппаратов от поражения зенитными ракетами и боеприпасами с инфракрасными головками самонаведения.

В «Ростехе» «Витебск» назвали высокоэффективным средством бортовой обороны. Благодаря аппаратуре обнаружения лазерного облучения комплекс способен фиксировать исходящую от противника угрозу. Защиту от поражения машины непосредственно обеспечивают устройства выброса ложных тепловых целей и станция оптико-электронного подавления.

  • Модернизированный военно-транспортный самолёт Ил-76МД-М
  • © Армен Гаспарян / ПАО «Ил»

В целом, как отмечают в госкорпорации, радиотехническая начинка Ил-76МД-М идентична оборудованию, установленному на самолётах нового поколения Ил-76МД-90А.

Напомним, что первый экземпляр Ил-76МД-90А был собран в 2011 году. Этот тяжёлый военно-транспортный самолёт оснащён автоматизированными погрузочными системами и вспомогательной силовой установкой ТА-12А повышенной мощности.

Модернизация позволила увеличить грузоподъёмность электротельферов машины и упростить процесс погрузки и крепления грузов. Также конструкторы повысили уровень информационного обеспечения экипажа за счёт монтажа в разных частях кабины многофункциональных экранов, заменивших аналоговую аппаратуру.

«Всего в самолёте имеется девять таких экранов. Шесть в кабине лётчиков, два — у штурмана, один — у борттехника. Каждый из членов экипажа может выводить ту информацию, которая необходима ему в данный момент. Один такой экран заменяет не менее десятка аналоговых приборов», — рассказал ранее в интервью телеканалу «Звезда» Андрей Юрасов.

«Оптимальное решение»

По мнению экспертов, поставки Ил-76МД-М наряду с производством Ил-76МД-90А призваны повысить уровень мобильности российской армии. Только при наличии крупного и современного парка тяжёлой военно-транспортной авиации Москва может эффективно проецировать силу на дальних рубежах, отмечают специалисты.

«Ил-76 — не новый самолёт, но в модернизированном виде он хорошо справляется с задачами по переброске войск и обеспечению десантирования. По грузоподъёмности он превосходит западных «одноклассников» и в целом по характеристикам удовлетворяет большому спектру современных требований», — рассказал в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

«Задачи исключительной сложности»: на что способны российские Силы специальных операций

По его словам, модернизация парка Ил-76 позволит продлить эксплуатационный ресурс, улучшить управляемость и безопасность этих машин. Важным достижением российских конструкторов Корнев назвал установку на усовершенствованных самолётах элементов «стеклянной кабины».

«Самое главное, что на Ил-76МД-М и Ил-76МД-90А происходит замена электроники. На этих самолётах больше нет прежних стрелочных указателей и приборов управления. Вместо этого установлены удобные, интуитивно понятные современному человеку дисплеи. А в будущем, как я надеюсь, появятся и новые двигатели», — говорит Корнев.

В комментарии RT исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что военное руководство РФ приняло «адекватное решение», запустив программу модернизации парка Ил-76. По прогнозу эксперта, эти самолёты прослужат армии ещё несколько десятилетий.

«Ил-76 остаётся очень востребованной машиной для нашей военно-транспортной авиации. Самолёты используются для самых разных задач, в том числе применяются в специальных операциях. Благодаря модернизации остаётся в строю значительная часть выпущенных ранее машин, но при этом они приобретают более широкие возможности», — пояснил Пантелеев.

С его точки зрения, создание Ил-76МД-М и Ил-76МД-90А позволяет России успешно развивать тяжёлую военно-транспортную авиацию без существенных финансовых затрат. Как отметил Пантелеев, на мировом рынке модернизированные Ил-76 могут составить достойную конкуренцию семействам американских самолётов C-17, C-130 и европейскому А-400.

«Характеристики обновлённых Ил-76 были доведены до требований сегодняшнего дня. В целом по соотношению цена/качество прошедшие модернизацию самолёты Ил-76 являются оптимальным вариантом для решения транспортных вопросов», — считает Пантелеев.

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