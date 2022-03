«Приобретает неконтролируемый характер»: как развивается ситуация вокруг русофобских настроений в США и на Западе • 93 • В мире Посольство России в Вашингтоне объявило о создании специального канала связи для граждан РФ и российских соотечественников, которые подверглись нападкам в США. Такая мера предпринята в связи с участившимися случаями дискриминации русскоязычных граждан по национальному, языковому, культурному, религиозному и иным признакам на фоне ситуации на Украине. Подвергающимся оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью рекомендовано обратиться в посольство РФ. Многочисленные случаи нарушения прав выходцев из России наблюдаются и в других странах Запада. По мнению экспертов, именно Вашингтон стал инициатором и идеологом этой русофобской кампании, которая распространилась на Западе и приобретает неконтролируемый характер. AP © Susan Walsh Посольство России в США объявило о создании специального канала связи для граждан РФ и российских соотечественников, которые подверглись нападкам в Соединённых Штатах. «В связи с участившимися случаями дискриминации русскоязычных граждан по национальному, языковому, культурному, религиозному и иным признакам на фоне конфликта на Украине, посольством создан специальный канал связи», — говорится в сообщении дипведомства. Подвергающимся оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью, гражданам РФ и соотечественникам посольство России рекомендует обратиться на специальную горячую линию дипведомства или через электронную почту. При обращении посольство просит оставлять контактные данные. Ранее Москва потребовала незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию российских соотечественников, в том числе на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам. Как говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американские власти практически поставили вне закона людей, представляющих на Американском континенте российскую культуру и всё русское. По её словам, «русофобия зашкаливает и, что ещё хуже, оформляется законодательно и юридически». «Американские власти должны понять, что такие действия неминуемо ещё больше подорвут реноме Соединённых Штатов в российском обществе», — заявила Захарова. Официальный представитель МИД РФ также осудила меру Минюста США, который предъявил 8 марта председателю Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Елене Брэнсон обвинения в незаконной деятельности в качестве иностранного агента на территории Соединённых Штатов. Захарова напомнила, что организация занимается гуманитарной деятельностью, в том числе сохранением российской культуры, русского языка, а также «общей с американцами исторической памяти — о Второй мировой войне». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Пресс-служба МИД РФ «Соотечественники не действуют в качестве агента, представителя или в ином качестве под руководством или контролем российского государства. Равно как они не занимаются политической, лоббистской или иной, перечисленной в американском законе об иноагентах, деятельностью, способной повлиять на правительство США в том, что касается формулирования или изменения политики Соединённых Штатов», — подчеркнула дипломат. Напомним, в вину Брэнсон вменяется координация кампании «Я люблю Россию» в США, а также организация молодёжных форумов, призванных «популяризировать историю и культуру России среди молодых американцев». Всего против главы КСОРС выдвинуты обвинения по шести пунктам, по которым ей может грозить до 35 лет лишения свободы. Нападки в США Стоит отметить, что притеснения российских соотечественников в Соединённых Штатах участились после объявления Россией начала специальной операции на Украине по демилитаризации и денацификации, призванной защитить Луганскую и Донецкую народные республики от действий Вооружённых сил Украины. Так, конгрессмен-демократ от Калифорнии Эрик Суолуэлл заявил в эфире CNN, что выдворение российских студентов из американских университетов должно «рассматриваться» в качестве ответной меры на действия РФ. «Откровенно говоря, я думаю, что вариант закрытия их посольства в Соединённых Штатах, выдворения всех российских студентов из Соединённых Штатов... должен... рассматриваться», — сказал он. С похожим предложением выступил и конгрессмен-демократ Рубен Гальего. «Мы живём не в нормальные времена. Эти российские студенты — это сыновья и дочери богатейших россиян. Можно дать мощный сигнал, отправив их домой», — написал он на своей странице в Twitter. На фоне ситуации вокруг Украины в США участились случаи вандализма и агрессии в отношении заведений, предлагающих русскую кухню. Как сообщает газета The New York Times, у таких ресторанов «неприятности в сфере связей с общественностью». «Они страдают от того, что люди отменяют бронирование, от кампаний в социальных сетях и плохих обзоров в интернете, — пишет газета. — Некоторые заведения даже подверглись вандализму». Издание приводит слова русской управляющей семейного пиано-бара в Нью-Йорке «Русский Самовар» Влады фон Шац, которая говорит, что ночью неизвестные выбили дверь заведения. Она также сообщила об агрессии по отношению к себе и своим сотрудникам. «Нам звонят по телефону, называют нас нацистами», — сказала фон Шац. Огромное количество «негативных сообщений по электронной почте» получил и нью-йоркский ресторан «Света», известный «сытными русскими блюдами вроде борща», пишет NYT. По данным издания, в одном из них говорилось: «Отправляйтесь домой». Как сообщает газета The Washington Post, в Вашингтоне ресторан Russia House подвергся атаке вандалов, которые разбили три окна в заведении. По мнению владельца ресторана, причиной нападения могли стать антироссийские настроения. Ресторан Russia House в Вашингтоне

© Stefani Reynolds Под прицел в Соединённых Штатах попали и русские спортсмены. Так, хоккейный агент известных российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Мильштейн рассказал в интервью ESPN, что в Северной Америке его клиенты дискриминируются только потому, что они родились в России. По его словам, он беспокоится о благополучии и безопасности русских игроков, потому что им угрожают. Как подчеркнул Мильштейн, дискриминация, с которой сталкиваются россияне, поражает. «Волну русофобии накачивают искусственно» Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, действия официального Вашингтона лишь потворствуют агрессивному отношению к выходцам из России и всему русскому в Соединённых Штатах, что, по его словам, отнюдь не является ни демократичным, ни толерантным или гуманным подходом. В итальянском аэропорту обнаружили странные "посылки" в Киев: Были замаскированы под гуманитарку «Идёт агрессивная информационная истерия, направленная против России и подогреваемая США. С другой стороны идут конкретные репрессивные действия Вашингтона против россиян как в ситуации с главой КСОРС. Такого рода меры только подстёгивают и провоцируют антироссийские выступления в Штатах, преследование россиян на бытовом уровне. Вашингтон фактически выпустил на свободу бациллу русофобии», — заявил Шаповалов. По его мнению, американские власти заинтересованы в том, чтобы довести «антироссийские настроения до максимума», чтобы поддерживать образ РФ как врага для оправдания своих агрессивных или милитаристских действий. «Американским властям надо чем-то объяснять увеличение военного бюджета, почему выделяются те или иные средства на противодействие России. Кроме того, существуют достаточно серьёзные негативные последствия от санкций против РФ, которые тяжёлым бременем ложатся на самих американцев. И задача Вашингтона вбить в головы рядовых жителей Штатов, что во всём этом виноват не Байден, а Россия. Поддержание антироссийской истерии призвано списать все ошибки и просчёты нынешней администрации США», — подчеркнул Шаповалов. Он также уверен, что открытие российским посольством в Вашингтоне специального канала связи с соотечественниками — крайне необходимо в связи с многочисленным фактами нарушений прав граждан РФ и выходцев из России в США. Такое решение Шаповалов назвал «абсолютно правомерным и логичным». «В ситуации колоссального притеснения выходцев из РФ специальный канал связи российского посольства в Вашингтоне может быть эффективным в защите их прав. Сейчас важно, чтобы информация о подобных правовых нарушениях могла беспрепятственно поступать в дипведомство, которое будет со всем этим разбираться», — отметил Шаповалов. Политолог-американист Малек Дудаков также назвал создание специального канала связи посольством РФ в Вашингтоне «важной мерой». «Это необходимый шаг, который поможет русским людям в США на фоне нынешней тотальной русофобии со стороны и американского истеблишмента, и определённой части американского общества, которые всячески пытаются демонизировать не только Россию, но и всё, что связано с РФ, всех, кто говорит по-русски, всех, кто имеет русское гражданство», — отметил Дудаков. Он уточнил, что такой спецканал связи поможет в первую очередь тем, кто будет подвергаться какому-либо необоснованному преследованию со стороны США и американской правоохранительной системы. Gettyimages.ru

© Lev Vlasov/SOPA Images/LightRocket Дудаков также считает, что власти Соединённых Штатов «искусственно накачивают волну русофобии». «Это делается вашингтонским истеблишментом и американскими медиа, которые пытаются показать, что всем нужно сплотиться вокруг нынешней администрации США», — сказал аналитик. Западный тренд Случаи притеснения россиян и всего русского наблюдаются не только в Соединённых Штатах, отмечают эксперты. Так, в начале марта Кардиффский филармонический оркестр решил убрать из программы увертюру Петра Чайковского «1812 год». Оркестр счел её исполнение якобы «недопустимым в такое время». Ранее Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижёром Валерием Гергиевым. Также с Гергиевым перестал сотрудничать Мюнхенский филармонический оркестр. Притесняют русских на Западе и в других сферах. Так, страдают православные церкви. Как заявила официальный представитель МИД России, погромщики ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Установлена квота: Власти Израиля отказались принимать беженцев с Украины «Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины», — написала Мария Захарова в своём Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс «может быть довольна». «Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков даёт свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании», — заявила Захарова. О вандализме по отношению к часовне на месте строительства русского православного храма в столице Исландии рассказала RT руководитель русского культурного центра при Свято-Николаевском приходе РПЦ в Рейкьявике Анна Вальдимарсдоттир, которая живёт в Исландии более 15 лет. По её словам, она никогда раньше не наблюдала такой ненависти к русским со стороны местного населения. «На часовне в центре Рейкьявика нарисовали две свастики. Причём у нас церковь сразу же после начала спецоперации на Украине объявила, что мы будем молиться о мире», — заявила Вальдимарсдоттир. Пострадала русская церковь и в Новой Зеландии — здание облили краской. Об этом рассказала RT россиянка, которая живёт в стране больше десяти лет. Она же сообщила и о травле русских детей в школе, а также о том, что в Новой Зеландии «травят просто за русский паспорт, просто за русскую речь». О том, что русские дети сталкиваются с буллингом и в Норвегии, сообщила RT ещё одна очевидица. Её два сына подверглись насилию в школе со стороны сверстников из-за русского происхождения. 14 марта посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил об инциденте в билингвальной российско-немецкой школе в берлинском районе Марцан. «Туда была брошена бутылка с зажигательной смесью... это вопиющий инцидент. И мы, конечно, принимаем необходимые меры», — заявил он. О нападках на россиян, проживающих за рубежом, заявляла и официальный представитель управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Элизабет Тросселл. Она призвала власти стран, где происходят подобные случаи, приложить усилия, чтобы люди не подвергались травле по национальному признаку. После этого глава МИД Германии Анналена Бербок призвала в своём Twitter прекратить нападки на находящихся в стране россиян из-за ситуации вокруг Украины. Критически оценил кампанию по дискриминации русской культуры и её деятелей в некоторых западных странах и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. «Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и её деятелей», — сообщила пресс-служба Кремля. Как отметил Владимир Шаповалов, в настоящее время мир наблюдает «разнузданную волну русофобии» на Западе. «Она развязана западными политиками, следствием становятся массовые нарушения прав российских граждан за рубежом, прав этнических русских, даже если они не являются гражданами РФ. На лицо целенаправленная кампания по дискриминации русскоязычных, что вызывает серьёзную озабоченность», — подчеркнул аналитик. По его словам, Соединённые Штаты — главный источник русофобских настроений, которые распространяются на Западе и« приобретают неконтролируемый характер». «Вашингтон является инициатором и идеологом этой кампании, её центром. Широкое распространение русофобских настроений в странах Европы является следствием тех действий, которые предпринимает Белый дом. Нет никаких оснований считать, что Запад учтёт интересы русских людей. Скорее, мы сейчас наблюдаем восходящую волну, и антироссийская истерия будет владеть умами людей ещё достаточно долгий период времени», — заключил Шаповалов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

