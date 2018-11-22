«Приобрели параноидальный характер»: Лавров выступил против «зацикленности» США на санкциях

В интервью итальянскому информагентству Agi глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в США зацикленность на санкциях приобрела параноидальный характер. По его словам, с подачи американской элиты, заинтересованной в расколе, подогреваются русофобские настроения.

Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона, подпорченные во времена пребывания у власти Барака Обамы, «остаются заложниками разборок в американской политической элите».

По словам министра иностранных дел России, представители элиты не стесняются, в свою очередь, разыгрывать «российскую карту» в своих целях.

Москва же сохраняет настрой на налаживание нормальных, конструктивных отношений с Вашингтоном, пояснил он. При этом выстраивание взаимовыгодного партнерства должно базироваться на принципах взаимного уважения и учета интересов. Но, заметил глава МИД РФ, на данный момент понимания этого мы у американских партнеров пока не видим.

«О постоянно расширяющихся запретах на взаимодействие с Россией даже не говорю. Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер», — подчеркнул министр, передает РИА Новости.