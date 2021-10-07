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Принявший присягу под марш из «Звездных войн» мэр Белгорода покинет пост

07 октября 2021, 21:30  •  138 • Политика
Мэр Белгорода Юрий Галдун покидает пост, написав заявление об уходе по собственному желанию. Об этом в четверг, 7 октября,сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В марте 2019 года градоначальника выбирали тайным голосованием депутатов горсовета, за него отдали свои голоса 30 из 34 человек. В итоге Галдун вышел на сцену для принятия присяги под музыку из фантастической саги «Звездные войны». По чьей инициативе ее включили, не уточнялось.
«Юрий Галдун покидает свой пост. Он написал заявление по собственному желанию», — отметил Гладков.
По его словам, Совет депутатов Белгорода на внеочередном заседании 13 октября рассмотрит его заявление об уходе.
В конце января 2019-го Галдун, занимавший на тот момент пост и.о. мэра, резко отреагировал на просьбу пенсионера, присутствовавшего на слушаниях по новым правилам благоустройства, говорить громче. На следующий день чиновник принес извинения за случившееся. По его словам, он «допустил непростительную ошибку, отреагировав грубо на реплику из зала».
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