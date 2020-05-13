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Приняв закон о необратимости национализации банков, Владимир Зеленский побил горшки с Игорем Коломойским – чем это чревато?

13 мая 2020, 15:55  •  130 • Украина
Суть принятого сегодня «антиколомойского закона» в том, что отныне национализация любого банка, проведённая с нарушениями либо вообще вразрез с законодательством, признаётся необратимой – на этом настаивали в МВФ, увязывая принятие закона с новыми кредитами. Таким образом, Коломойский сегодня окончательно утратил все надежды и иллюзии, связанные с возвращением национализированного при Петре Порошенко «Приватбанка». И всё бы ничего, когда бы не мстительность Бени, о которой слагают легенды.
Год назад казалось, что Беня состругал для себя идеального Буратино – не слишком умного, зато послушного и безотказного Зеленского, не имевшего ни малейшего представления об управлении государством, не говоря уже об опыте. Но куклам со временем, похоже, начинает мерещиться, что они могут быть вполне самостоятельны – и тогда они обрывают нити, за которые их дёргает кукловод. Итог всегда печален – марионетка срывается и падает ниц. Сегодняшнее решение Рады окончательно разрывает пуповину, связывавшую Зеленского с Коломойским. И если у Бени до последнего сохранялись иллюзии, что его вкусивший власти Буратино одумается, то теперь этих иллюзий нет. Как нет ни единого шанса вернуть «Приватбанк» – во всяком случае, при нынешней власти.
Настаивая на принятии «антиколомойского закона», МВФ, в первую очередь, пытался прикрыть тех, с кем работал при прежней власти – бывшую главу Нацбанка Гонтареву и всю её свиту (на Украине им грозили уголовные дела за превышение власти). Но, прикрывая своих, МВФ одновременно выстрелил в Зеленского и, похоже, убил его – фигурально говоря, разумеется. Хотя, зная Беню, может, и не фигурально. В девяностые и нулевые Беня был скор на расправу, а главное, донельзя при этом изощрённо выбирая способ наказания провинившегося. Но то, что Бене всегда удавалось жестоко отомстить, это факт. И хотя его жертвы порой оставались живыми, нередко им приходилось завидовать мёртвым.
Говорят, что накануне, принимая у себя дома «ближний круг», Коломойский наотрез отказался общаться с Зеленским по телефону – тот, вероятно, предпринял попытку объясниться со своим покровителем накануне голосования в Раде. Известно, что у Коломойского имеется компромат на Зеленского – это финансовые документы, касающиеся его работы на телеканалах «Интер» и «1+1». Но обнародование этого компромата едва ли принесёт кукловоду ожидаемые дивиденды – мелковато выходит.
Ещё Коломойский может потребовать у Зеленского старый должок – известно, что все средства, на которые проводился первый круг президентских выборов, Коломойский выдавал под личное письменное поручительство Зеленского. Должок Зеленский так и не вернул, но теперь ему несложно будет перехватить взаймы у своего нового покровителя – Рината Ахметова, чтобы рассчитаться с Коломойским. Значит, мстить таким простым способом Коломойский не станет. Как же тогда он отомстит?
В этом году на Украине пройдут местные выборы. Для Зеленского важно заручиться поддержкой в регионах, чтобы наладить вертикаль управления страной. И вот тут-то ему и может подгадить Коломойский, сыграв не столько с конкурентами «слуг народа», сколько целенаправленно против баллотирующихся «слуг». Арсенал возможностей у Бени самый широкий – днепропетровским предпринимателям это известно не понаслышке.

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