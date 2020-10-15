«Принято решение провести эксперимент»: в Москве заработает система регистрации посетителей ночных заведений

Власти Москвы после консультаций с представителями развлекательных заведений города приняли решение в качестве эксперимента ввести систему регистрации работников и посетителей ночных заведений. С понедельника, 19 октября, вход на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие аналогичные заведения с полуночи до шести утра будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер. Мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что вводимая регистрация номеров телефонов сама по себе не помешает распространению COVID-19, но позволит в случае необходимости оповестить всех присутствовавших в ночном заведении, если у кого-то из его посетителей будет выявлен коронавирус. Градоначальник подчеркнул, что это поможет выявлять и прерывать новые цепочки распространения болезни, а также позволит пока не закрывать объекты развлекательной индустрии, как это было весной.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции власти Москвы с понедельника, 19 октября, вводят систему регистрации работников и посетителей ночных заведений города. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге, решение провести такой эксперимент было принято после консультаций с представителями развлекательных заведений.

Градоначальник напомнил, что во время весеннего обострения ситуации с COVID-19 ночная развлекательная индустрия «стала одной из первых жертв» ковидных ограничений. Тогда власти Москвы и большинства других мегаполисов мира были вынуждены временно закрыть эти заведения, поскольку в них невозможно соблюдать дистанцию, а другие санитарные меры вроде масочного режима «практически неосуществимы».

По словам Собянина, в условиях роста числа выявляемых случаев болезни, происходящего в последние недели, есть все основания для введения повторного запрета на работу ночных заведений.

«Тем не менее, мы не хотели бы идти на этот шаг. В конце концов, эта индустрия — тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей», — отметил мэр, добавив, что принято решение провести следующий эксперимент.

«С 19 октября 2020 г. доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить смс на специальный короткий номер 7377», — сообщил Собянин.

Он пояснил, что вводимая регистрация номеров телефонов сама по себе не помешает распространению COVID-19, однако в случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей или работников заведения, можно будет оперативно оповестить всех присутствовавших, что они находятся в зоне риска и должны пройти тест на коронавирус.

«Тем самым, мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», — подчеркнул Собянин.

Reuters

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Ситуация в России

За минувшие сутки на территории Российской Федерации выявлено 13 754 новых случаев заболевания COVID-19. Днём ранее этот показатель достиг максимума с начала эпидемии — 14 231.

Всего в стране выявлено 1 354 163 случая заболевания, 1 048 097 пациентов (77,4%) выздоровели, в том числе 8392 — за прошедшие сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончался 23 491 человек (1,73%). За сутки умерло 286 пациентов — обновлён рекордный для России суточный показатель летальности.

По данным Роспотребнадзора, к настоящему времени в стране проведено около 52,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 478 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением по состоянию на 13 октября оставались более 286,5 тыс. человек.

Согласно последним данным, в Москве выявлено 3942 новых случая COVID-19. В предшествующие этому двое суток коронавирус в столице был диагностирован у 4573 и 4618 человек. По сообщению оперштаба, число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве за последнюю неделю оказалось на 29% больше, чем за предыдущую.

«За сутки госпитализировано 1196 пациентов. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,5% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 319 человек, это на 25% больше, чем неделю назад», — сообщили в оперштабе.

Накануне Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Глава государства призвал наращивать объёмы выпуска вакцин для скорейшего обеспечения препаратами российского рынка.

Ожидается, что вакцина, получившая название «ЭпиВакКорона», поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Наряду с этим стало известно о разработке учёными Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) ещё одной вакцины от коронавируса. В организации рассказали об особенностях препарата.

«Вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несёт активатор врождённого иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», — цитирует РИА Новости руководителя лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолога, доцента кафедры биохимии КФУ Владимира Оберемка.

Он отметил, что созданную КФУ вакцину можно принимать интраназально, без инъекций, то есть просто вдыхать. Оберемок добавил, что запустить все этапы тестирования вакцины возможно сразу после получения необходимого финансирования.

Reuters

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Между тем в Роспотребнадзоре рассказали, что мытьё рук с мылом более чем на треть снижает вероятность инфицирования COVID-19.

«Мытьё рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование (международной организации «Глобальное партнёрство по мытью рук». — RT) показало, что регулярное мытьё рук с мылом может снизить вероятность заболевания COVID-19 на 36%», — сообщили в ведомстве.

По информации Роспотребнадзора, мытьё рук с мылом играет ключевую роль в борьбе с COVID-19, а также служит профилактикой заболевания другими инфекционными заболеваниями, такими как холера, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и гепатит Е.

Наряду с этим в ведомстве обратили внимание на преимущества бесконтактной оплаты в качестве меры предосторожности. В Роспотребнадзоре напомнили, что наличные деньги могут стать источником инфицирования COVID-19.

«Рекомендуется проводить расчёт при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что коронавирус способен находиться на поверхности купюр не менее суток, а на поверхности монет — более трёх часов.

«Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчёта наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом», — добавили в ведомстве.

Второй этап программы туристического кешбэка

В рамках второго этапа программы туристического кешбэка, запущенной для поддержания российской туриндустрии в условиях пандемии COVID-19, будет доступно более 1,5 млн путешествий по России.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала журналистам, что стартующий 15 октября второй этап программы распространяется на осень, зиму и новогодние праздники. По её словам, особое внимание ведомство обратило на путешествия, связанные с разнообразными видами отдыха на природе во всех регионах страны.

«В России есть всё: от тёплой, комфортной зимы на юге, до настоящей русской зимы на севере. В октябре в Краснодарском крае, в Сочи ещё можно плавать в море, а в Мурманской области — уже увидеть Северное сияние и первый снег», — цитирует Догузову ТАСС.

Согласно условиям программы, выбрать и приобрести туры или проживание в отеле в рамках программы можно будет до 5 декабря включительно. Поездку можно совершить с момента старта акции и до окончания новогодних праздников. Акция распространяется на путешествия продолжительностью от двух ночей. Кешбэк при этом составит до 20 тыс. рублей, но не более 20% от стоимости тура.

В начале октября глава Ростуризма рассказала, что в рамках первого этапа реализации программы ей воспользовались более 70 тыс. россиян, которые приобрели туры в общей сложности на 1,5 млрд рублей.