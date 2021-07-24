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Принято ключевое решение по Игорю Шувалову

24 июля 2021, 20:20  •  172 • Политика
Принято ключевое решение по руководителю "ВЭБ.РФ" Игорю Шувалову. Согласно новому указу, он будет оставаться на данном посту на протяжении следующих как минимум пяти лет. Напомним, Шувалов занимает должность председателя данной госкорпорации развития с мая 2018 года.
Глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов будет оставаться на данном посту на протяжении следующих как минимум пяти лет.
Это следует из указа, появившегося на официальном сайте правовой информации. Соответствующее распоряжение было одобрено президентом Владимиром Путиным.
Документ начал действовать с момента подписания. Напомним, Шувалов занимает должность председателя данной госкорпорации развития с мая 2018 года.
Структура занимается финансированием проектов, направленных на развитие отечественной экономики, в том числе инфраструктуры, промышленного сектора, соцсферы, технологий и уровня жизни населения, утверждается на официальном портале организации.
До "ВЭБ.РФ" Шувалов на протяжении 10 лет работал первым замглавы кабмина России.

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