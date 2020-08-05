Принято без обсуждения: Киев разорвал ещё одно соглашение СНГ

Речь идёт о соглашении о сотрудничестве пограничных войск стран - участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Напомним, что к 2014 году между Россией и Украиной было заключено 453 двусторонних соглашения. Сейчас их осталось примерно 300. Заместитель главы украинского МИД Василий Боднар пообещал ещё сократить количество договоров с РФ. Он отметил, что в ведомстве документы пересматривают и планируют оставить минимум.

Начало процедуры сокращения договорных документов было вызвано конфликтом в Донбассе, в котором Украина продолжает винить Россию. Боднар в интервью изданию "Укринформ" сообщил, что ревизия соглашений продолжается. Список из 300 оставшихся договоров ещё поредеет. Вычеркнут те, от которых "могут отказаться".

При этом представитель МИД отметил, что это не "радикально эмоциональные шаги", могущие навредить рядовым украинцам. Дипломатические отношения с Россией продолжаются. В период карантина граждане Украины спокойно "туда перемещались", а также получали необходимую защиту, когда находились на территории РФ.