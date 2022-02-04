Принято 16 документов: чем завершилась встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине

В ходе саммита лидеров России и КНР подписано 16 документов, включая совместное заявление. В нём, в частности, указывается, что отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, дружба между странами не имеет границ, а в сотрудничестве отсутствуют запретные зоны. По словам Владимира Путина, российско-китайское партнёрство приобрело беспрецедентный характер. При этом Си Цзиньпин обратил внимание на укрепление политического и стратегического взаимодоверия между РФ и Китаем. Кроме того, председатель КНР счёл справедливыми требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

В пятницу, 4 февраля, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии».

Как следует из документа, опубликованного на сайте Кремля: «Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах».

Уточняется, что российско-китайские отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времён «холодной войны». При этом страны против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей сильных, выступая за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.

«Сегодня мир переживает масштабные перемены, человечество вступает в новую эпоху стремительного развития и масштабных преобразований. Развиваются такие процессы и явления, как многополярность, экономическая глобализация, информатизация общества, культурное многообразие, трансформация системы глобального управления и миропорядка, усиливается взаимосвязанность и взаимозависимость государств, формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растёт запрос мирового сообщества на лидерство в интересах мирного и поступательного развития», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Москва и Пекин глубоко обеспокоены серьёзными вызовами в сфере международной безопасности. В этой связи стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур, в частности, обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией партнёрства в сфере безопасности» (AUKUS).

«Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе», — подчёркивается в документе.

Россия и КНР также выступают против политики силы, травли, односторонних санкций, подходов и протекционизма.

Руководители стран также едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств. При этом защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны: «Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире».

Помимо этого, в рамках визита Владимира Путина в Пекин были утверждены 11 межправительственных и межведомственных документов, а также четыре коммерческих контракта.

В частности, Министерство экономического развития РФ и Министерство коммерции КНР приняли совместное заявление о завершении работ по разработке дорожной карты по развитию двусторонней торговли товарами и услугами. Также они подписали меморандум об обоюдном взаимопонимании по вопросу углубления инвестиционного сотрудничества в области устойчивого («зеленого») развития.

Федеральной таможенной службой России и Главным таможенным управлением КНР был подписан протокол о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора.

Кроме того, руководители «Газпрома» и «Роснефти» поставили подпись под контрактами с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

Так, «Газпром» и CNPC заключили долгосрочный договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту. Благодаря этому соглашению объём поставок российского газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров в год, в совокупности достигнув 48 млрд кубометров в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»). По словам Алексея Миллера, вторая газовая сделка с КНР свидетельствует «о высочайшем уровне взаимного доверия и партнёрства».

В свою очередь, «Роснефть» договорилась с CNPC о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития.

«Беспрецедентный уровень отношений»

Отношения Москвы и Пекина достигли «беспрецедентного» уровня. Об этом сказал Владимир Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином.

«Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются, действительно, поступательно, в духе дружбы, стратегического партнёрства. Они приобрели действительно беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии», — сказал Путин.

По его словам, они с Си Цзиньпином на протяжении последних двух лет всегда находились в контакте, несмотря на то, что не удавалось проводить личные встречи: «Самое главное, что мы поддерживали усилия наших команд практически по всем направлениям».

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что между странами «крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие». По его словам, Россия и Китай прилагают «неустанные усилия» к устойчивому развитию двусторонних отношений и решительно защищают свои коренные интересы.

«Совместными усилиями (страны) проводят в жизнь подлинную многосторонность, отстаивают настоящий демократический дух, служат надёжной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства», — подчеркнул председатель КНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина как «очень теплую, конструктивную, партнёрскую, союзническую и очень субстантивную». Акцент в ходе переговоров в расширенном составе был сделан на двусторонних отношениях и торгово-экономическом сотрудничестве.

По его словам, затем главы государств продолжили общение тет-а-тет на рабочем ланче, подробно обсудив международную проблематику, гарантии безопасности и региональные проблемы.

kremlin.ru

Основное внимание на переговорах было уделено той напряжённости, которую сознательно нагнетает Запад вокруг РФ и КНР. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

«Президент России изложил ещё раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте, — сказал он. — Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе, подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа».

В общей сложности переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продлились более двух с половиной часов.