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Принятие налога для богатых отложено: Источник рассказал о совещании в Кремле

24 июля 2020, 07:05  •  68 • Политика
Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень. "На совещании у президента 11 июля было принято решение продлить срок внесения изменений до 1 ноября", - заявил источник.
Принятие закона о налоге для богатых в России решили отложить на конец осени. Его рассмотрят не раньше 1 ноября этого года, сообщает информированный источник в российском правительстве.
Речь идёт о прогрессивном налоге и о фиксированном НДФЛ в 15% с зарубежных доходов. Данную меру предложил ввести президент России Владимир Путин во время обращения к нации от 23 июня.
"На совещании у президента 11 июля было принято решение продлить срок внесения изменений до 1 ноября", - утверждает источник "Интерфакса".
Ранее сообщалось, что "налог для богатых" может также затронуть граждан среднего достатка. В частности, речь идёт о ситуациях, связанных с продажей квартиры и получением наследства, пишет URA.RU.

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