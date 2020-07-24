Принятие налога для богатых отложено: Источник рассказал о совещании в Кремле

Принятие закона о налоге для богатых в России решили отложить на конец осени. Его рассмотрят не раньше 1 ноября этого года, сообщает информированный источник в российском правительстве.

Речь идёт о прогрессивном налоге и о фиксированном НДФЛ в 15% с зарубежных доходов. Данную меру предложил ввести президент России Владимир Путин во время обращения к нации от 23 июня.

"На совещании у президента 11 июля было принято решение продлить срок внесения изменений до 1 ноября", - утверждает источник "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что "налог для богатых" может также затронуть граждан среднего достатка. В частности, речь идёт о ситуациях, связанных с продажей квартиры и получением наследства, пишет URA.RU.