«Принята под давлением США»: в России ответили на резолюцию Европарламента против «Северного потока — 2»

Резолюция Европарламента с призывом отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу принята под давлением США. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал действия Вашингтона недобросовестной конкуренцией в энергетической сфере. Ранее европейские депутаты осудили строительство газопровода «Северный поток — 2», так как, по их мнению проект несёт «угрозу европейской энергетической безопасности». В Совфеде при этом уверены, что резолюция не окажет никакого влияния на строительство газопровода, так как носит рекомендательный характер. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проект «Северный поток-2» является чисто коммерческим, власти РФ не имеют к нему отношения.

Резолюция Европарламента с призывом отменить строительство «Северного потока — 2» была «принята под давлением США». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Решение Европарламента, очевидно, принято под давлением

США. Призывы остановить экономически выгодный для европейских стран и их граждан проект звучат после неоднократных санкционных угроз со стороны американского конгресса в адрес компаний — участниц строительства «Северного потока — 2», — сказал он. — Это не что иное, как недобросовестная конкуренция, которая поддерживается политиками, декларирующими принципы демократии и свободной экономики».

Ранее, 12 декабря, Европарламент принял резолюцию, в которой осудил строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу, так как он якобы угрожает «энергетической безопасности» стран ЕС. Об этом говорится в тексте опубликованного на официальном сайте парламента документа.

«Члены Европарламента осуждают строительство газопровода «Северный поток — 2», который идёт в обход Украины, «поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности. Поэтому они призывают к отмене строительства», — отмечается в пресс-релизе.

По мнению евродепутатов, Украина играет «решающую роль» в европейской энергосистеме, однако вместе с тем парламентарии призвали Киев продолжить реформы в области газа и электроэнергии.

При этом все страны, за исключением Дании, через территории которых проходит строительство газопровода (Финляндия, Швеция, Германия) ранее выдали разрешение на строительство. Датское правительство разрешение пока не давало, однако компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG изменила маршрут таким образом, чтобы у Копенгагена не было юридических оснований для отказа в строительстве газопровода.

В России неоднократно выступали против трактовки «Северного проекта — 2», как инструмента политического давления. Так, в октябре этого года об этом говорил президент РФ Владимир Путин.

«Северный поток — 2» — чисто коммерческий проект, хочу это подчеркнуть, связанный с увеличением потребления энергии, в том числе в Европе, и с падением собственной добычи в европейских странах», — отмечал он.

«Угрожает интересам США»

Резолюция не окажет никакого влияния на строительство газопровода, убеждён член Совфеда Игорь Морозов.

«Это носит рекомендательный характер, она никак не может повлиять на международный коммерческий проект «Северный поток —2». Как сам европейский бизнес, так и власти Германии намерены продолжить этот проект. Это необходимо и для простых граждан не только Германии, но и Европы», — отметил сенатор в разговоре с RT.

Морозов считает, что резолюция Европарламента связана с аналогичным документом, принятым ранее палатой представителей конгресса США, в которой «Северный поток — 2» также был назван «угрожающим энергетической безопасности Европы».

«Европарламент представляет собой политизированный орган, находящийся под эмоциями конгресса США, который до этого принял такое же решение … Устойчивые поставки российского трубного газа как раз и представляют ту энергетическую безопасность, которую пытаются извратить вашингтонские политики, навязывая дорогой сжиженный газ из США», — добавил он.

12 декабря палата представителей конгресса США единогласно приняла резолюцию с призывом к странам Евросоюза отказаться от участия в «Северном потоке —2». По мнению американских депутатов, газопровод якобы не только «угрожает европейской энергетической безопасности», но и «интересам США».

Парламентарии призвали президента Соединённых Штатов Дональда Трампа использовать «все возможные меры», в частности, они поддержали введение санкций в соответствии со статьёй 232 закона CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

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В Кремле эту резолюцию осудили как пример «недобросовестной конкуренции». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идёт о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта, который в интересах не только поставщика газа, но и потребителей, в первую очередь Германии, как страны Евросоюза», — сказал он.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенёва, попытка Вашингтона оказать давление на страны Европы подрывает доверие ЕС к Соединённым Штатам.

«Гибкость стран, которые составляют экономический каскад Европы ( прежде всего это Германия, Австрия, Италия, Франция) не может быть беспредельной. Попытка распространять юрисдикцию за пределы национальных границ, что демонстрирует США, подрывает доверие даже среди традиционных союзников», — подчеркнул в беседе с RT .

Эксперты при этом уверены, что давление Соединённых Штатов не повлияет на сроки строительства «Северного потока — 2».

«Штаты «воспитывают» Европу, говорят им, что она поддерживает противника. Давление Америки сказывается, и кто-то из европейцев может прислушиваться к голосу из Вашингтона, не желая усложнять отношения. Но всё это было просчитано и ожидаемо», — пояснил RT доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Потребность в газе будет расти»

Отметим, что в ФРГ неоднократно высказывались в поддержку строительства «Северного потока — 2». Так, в сентябре этого года канцлер Германии Ангела Меркель отмечала важность поставок газа из России в виду договорённостей по климату, ограничивающих использование других энергоресурсов.

«В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России, сталкиваемся с проблемами при осуществлении договорённостей о климате. Наша потребность в газе на самом деле будет расти», — сказала она.

Позже, в ноябре, в поддержку строительства газопровода высказался и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, назвав его строительство необходимым. Однако он подчеркнул, что транзит газа через Украину должен сохраниться.

«Мы считаем правильным и необходимым реализовать «Северный поток — 2», но мы также считаем, что жизненно важные интересы Украины заключаются в том, чтобы в будущем оставаться транзитной страной, и они должны стать интересами ФРГ и Европы», — отметил он.

Reuters

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Напомним, что Киев выступает против строительства «Северный поток — 2», опасаясь, что Москва прекратит поставлять газ в Европу через Украину. В России же отмечали, что готовы сохранить транзит, если все судебные споры между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» будут разрешены и если это будет экономически целесообразно.

«Что касается «Северного потока — 2». Господин президент (США Дональд Трамп. — RT) высказывает озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит», — сказал Путин после саммита с Трампом в Хельсинки 16 июля.

При этом строительство «Северного потока — 2» идёт в соответствии с графиком. Об этом заявил официальный представитель компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

«Проект продвигается в соответствии с расписанием. На конец ноября 2018 года заложено более 300 км труб», — приводит его слова «Известия».

Общая протяжённость газопровода должна составить более 1200 км. Завершение строительства проекта запланировано на конец 2019 года. В проекте участвуют также компании из Германии, Австрии, Голландии, Франции, Великобритании, Норвегии и других европейских стран.