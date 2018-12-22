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«Принята дорожная карта»: с чем может быть связано решение Эрдогана отсрочить военную операцию в Сирии
22 декабря 2018, 03:24 • 42 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение отсрочить начало военной операции в Сирии после разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Кроме того, он уточнил, что глава Белого дома объявил о выводе войск Соединённых Штатов с территории арабской республики также после этой телефонной беседы. Некоторые эксперты не исключают, что между сторонами действует договорённость, согласно которой Анкара получает возможность бороться с курдскими формированиями, но взамен хотя бы отчасти выполняет те задачи, которые ранее в регионе решал Вашингтон.
Reuters © Umit Bektas
Турция отсрочила начало операции вооружённых сил страны по выдворению террористов из районов Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что такое решение было принято после разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
Эрдоган подчеркнул, что после этого разговора американской стороной было объявлено о выводе военных Соединённых Штатов с территории арабской республики.
«Региональная безопасность жизненно важна для нас. Шаги, которые мы предприняли в регионе вместе с Россией и Ираном, направлены на обеспечение региональной безопасности», — отметил Эрдоган.
Решение об отсрочке военной операции в Сирии принято с целью избежать столкновений между турецкими и американскими вооружёнными силами, пояснил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«После того как США заявили о выводе войск из Сирии, мы можем отстрочить нашу операцию, чтобы избежать дружественного огня», — заявил он.
Напомним, турецкий президент сообщил о готовящейся военной операции против курдских формирований 12 декабря.
«Разгромить курдские формирования»
Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин считает, что «американской задачей было не допустить усиления влияния Ирана и России в Сирии».
При этом решение США о выводе своих войск из Сирии было негативно воспринято в самих Соединённых Штатах, указал Фитин. Так, по мнению эксперта, именно в связи с разногласиями между Пентагоном и Белым домом глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис подал 21 декабря в отставку.
«Его (Трампа. — RT) действия не одобряет никто. Ни в конгрессе, ни в Пентагоне, ни в Госдепе. Никто не знает, во что выльется этот объявленный уход, останутся ли, например, консультанты и советники», — подчеркнул Фитин.
Напомним, 19 декабря Трамп заявил о победе над «Исламским государством» в Сирии. Он подчеркнул, что это было единственной целью пребывания американских солдат в арабской республике, а потому они вернутся в Соединённые Штаты.
Такие планы подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что Вашингтон уже начал процедуру возвращения солдат.
«Мы начали возвращать американских солдат, переходя к следующему этапу данной кампании», — сказала Сандерс.
В МИД России отметили, что вывод американских войск из Сирии может обеспечить условия для политического урегулирования конфликта в САР. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Появляется надежда на то, что и эта точка на карте Сирии пойдёт путём Алеппо и многих других сирийских городов и пунктов, которые уже начинают возвращаться к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было», — сказала она в эфире Первого канала.
«Получено согласие США»
Решение США вывести свои войска из региона, в котором Турция будет проводить военную операцию, говорит о существовании договорённости между Анкарой и Вашингтоном по отношению к курдским формированиям, убеждён ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
«То, что было принято решение американским руководством о выводе ВС США из Сирии, связано с тем, что Турция планирует масштабную военную операцию против курдских формирований в Сирии. Естественно, есть договорённости, была принята дорожная карта, получено фактически согласие США на проведение этих операций», — отметил он в беседе с RT.
Долгов допустил, что в обмен на это Турция будет обязана отчасти выполнять те задачи, которые стояли перед американскими вооружёнными силами в регионе.
Кроме того, между турецкой и российской сторонами в этом регионе может быть диалог, основанный на успешном опыте взаимодействия в вопросе урегулирования сирийского конфликта, считает Долгов.
«Турция проводит военные операции против курдских вооружённых формирований, которые определяются Турцией как террористические… Говорить о каком-то взаимодействии именно в этом плане достаточно сложно. Но, безусловно, будут консультации, переговоры и взаимные договорённости», — заключил эксперт.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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