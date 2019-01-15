«Принять или отклонить»: в парламенте Великобритании пройдёт голосование по вопросу соглашения с ЕС о брексите

Во вторник, 15 января, в палате общин Великобритании состоится голосование, которое определит, пойдёт ли Лондон на соглашение с ЕС о брексите. Накануне в палате лордов раскритиковали условия документа, утверждённого правительством Терезы Мэй с Брюсселем. Против высказался 321 депутат, за — 152. Тем временем в Евросоюзе подчёркивают, что не пойдут на пересмотр условий сделки. Если парламент её не поддержит, Соединённое Королевство может ожидать «жёсткий» брексит.

Во вторник, 15 января, в палате общин Великобритании состоится голосование о соглашении с ЕС об условиях выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза. Правительство страны выступает в поддержку сделки, которую в прошлом году удалось заключить главе кабмина Терезе Мэй. Однако, по мнению многих британских политиков, документ содержит ряд слабых сторон и не защищает интересы государства. Одновременно в Брюсселе подчёркивают, что это соглашение — единственное из возможных. Таким образом, если его не поддержат в парламенте, Британию может ожидать так называемый жёсткий брексит.

Накануне проект Терезы Мэй не поддержали при голосовании в палате лордов. Большинство — 321 человек — проголосовали за предложение Анджелы Смит, лидера Лейбористской партии в верхней палате британского парламента, 152 высказались против. В документе Смит, который поддержали в палате лордов, выражается сожаление по поводу условий правительственной сделки с ЕС.

«Результат: 321 пэр высказался за, 152 против предложения Анджелы Смит отклонить сценарий по выходу страны из ЕС без сделки, а также осудить одобренное правительством соглашение», — говорится в Twitter верхней палаты британского парламента.

RESULT: #HouseofLords votes 321 for, 152 against @LadyBasildon motion to reject no deal outcome and regretting terms of govt deal and future relationship with EU, so motion is agreed pic.twitter.com/LrXGiuAALl — House of Lords (@UKHouseofLords) 14 января 2019 г.

В документе, который инициировала Смит, также содержится призыв к депутатам палаты общин «решительно отвергнуть» возможность выхода Великобритании из состава ЕС без сделки.

Голосование состоялось после дискуссии в палате общин между Терезой Мэй и лидером оппозиции лейбористом Джереми Корбином. Тогда премьер призвала депутатов поддержать соглашение с ЕС «ради сохранения веры британского народа в демократические институты». В то же время Корбин раскритиковал главу правительства и призвал к внеочередным выборам.

Ранее правительство отложило голосование по сделке между Великобританией и Евросоюзом о брексите. Изначально оно должно было состояться в конце декабря, однако Мэй пришлось перенести его на середину января, чтобы за время парламентских каникул убедить депутатов поддержать документ.

Это решение резко раскритиковала оппозиция. Так, Корбин 18 декабря призвал палату общин проголосовать за вынесение вотума недоверия премьер-министру.

«Совершенно очевидно, недопустимо и неприемлемо месячное ожидание решающего голосования по важнейшему вопросу, касающемуся будущего государства», — сказал он.

Сама Мэй оценивает это соглашение как «лучший вариант». Об этом она заявила по итогам переговоров 25 ноября, когда Лондон и Брюссель согласовали текст документа.

«Британцы не хотят больше тратить время на споры о брексите. Они хотят правильного выполнения их волеизъявления. Я вынесу эту сделку на рассмотрение палаты общин, когда буду уверена, что достигнут лучший результат», — сказала она.

«Принять или отклонить»

Соглашение объёмом в 585 страниц, которое Мэй удалось заключить с Брюсселем, — результат длительных переговоров между Великобританией и ЕС. При этом условия сделки не устраивают ни оппозицию, ни многих членов правящей Консервативной партии.

Так, по данным The Daily Telegraph, более трети депутатов Консервативной партии в палате общин намерены проголосовать против соглашения.

Среди наиболее непопулярных пунктов — сохранение Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании, в рамках европейского рынка. В документе отмечено, что если не будет принято решение по этим территориям, то в Северной Ирландии станут применяться те же нормы законодательства ЕС, что и на территории Республики Ирландия. По мнению критиков Мэй, это будет означать фактическое отделение провинции от остальной части Соединённого Королевства.

Парламентский партийный организатор Гарет Джонсон отметил, что если этот пункт сохранится, то Соединённое Королевство навсегда останется в зависимом положении от Евросоюза — в таком случае выраженное на референдуме 2016 года стремление британцев выйти из ЕС будет не реализовано.

При этом изменить данный пункт в сделке нельзя. Как 12 января заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представлявший Брюссель на переговорах, ЕС не будет пересматривать условия соглашения по брекситу.

«Это наше последнее предложение. Мы можем добавить разъяснения, но мы не будем его пересматривать. Выбор таков: принять или отклонить его», — сказал Юнкер.

В том случае, если депутаты не примут документ, Великобритания реализует сценарий по «жёсткому» брекситу — Соединённое Королевство выйдет из Евросоюза без заключения двусторонних договоров с Брюсселем. Это может иметь негативные последствия для страны — как в политической, так и в экономической сфере.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заверил парламентариев, что его ведомство готово будет в таком случае мобилизовать 3,5 тыс. военных, чтобы поддержать государственные структуры.

При этом 18 декабря британский министр по брекситу Стивен Баркли заявил, что правительство в приоритетном порядке рассматривает выход страны из Европейского союза именно без предварительных соглашений.

«В ходе совещания кабинета министров мы согласились, что подготовка к брекситу без заключения сделки будет в приоритете у правительства», — сказал министр.