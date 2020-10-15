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Принять и простить: ГД рассмотрит продление дачной амнистии в октябре

15 октября 2020, 02:45  •  77 • Политика
Госдума 21 октября собирается рассмотреть законопроект о продлении до 2026 года упрощенного порядка оформления жилых строений на садовых участках, рассказали «Известиям» источники в нижней палате. Документ о так называемой дачной амнистии поддержало правовое управление Госдумы и все фракции парламента. Его необходимость депутаты объясняют сложной ситуацией из-за COVID-19, которая помешала россиянам вовремя оформить недвижимость. Хотя в целом за 14 лет дачная амнистия позволила в упрощенном режиме зарегистрировать права более чем на 13 млн объектов. Эксперты считают, что граждане продлению амнистии будут рады, вот только порядка при строительстве это не добавит.

Не успели из-за ковида

Как выяснили «Известия», правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект о внесении изменений в ст. 70 закона «О государственной регистрации недвижимости» и ст. 16 закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Этим документом предлагается продлить до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на индивидуальные жилые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.
«По концепции законопроекта замечаний нет», — говорится в заключении правового управления (есть в распоряжении «Известий»).
Как сообщил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, эта инициатива должна защитить права граждан на жилую дачную недвижимость.
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Дачная амнистия позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости. Ее положения должны закончить свое действие 1 марта 2021 года. В результате большое количество граждан, которые не оформили свои права на недвижимость, не смогут воспользоваться упрощенным порядком и окажутся в сложной ситуации, которая усугубляется сейчас еще и непростой эпидемиологической обстановкой, — отметил парламентарий.
Как пояснили авторы, после 1 марта 2021 года собственники будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу 4 августа 2018 года. То есть о начале и завершении строительства им нужно будет сообщать в орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений. В этом случае власти будут принимать решение о согласовании параметров строящегося дома и направлять все необходимые документы в Росреестр для оформления прав застройщиков на указанные объекты.
Тем, кто начал строительство до августа 2018 года, это не требуется. Граждане вправе направить уведомление в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию не нужно. Но если граждане не сделают этого до 1 марта 2021 года, то после они смогут оформить свои права только в судебном порядке. И то, если докажут, что их дом не нарушает норм и не представляет собой самовольную постройку.
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Авторы законопроекта выступают за постепенную адаптацию населения к новым условиям строительства. Поэтому предлагают продлить на пять лет срок упрощенного порядка оформления объектов недвижимости вне зависимости от назначения земельного участка.
Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, в ближайшее время в ГД поступит официальный отзыв кабмина на эту инициативу. «Известия» направили запрос в Минстрой.

Помочь гражданам

Ранее профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Как сообщили «Известиям» источники в Госдуме, рассмотрение инициативы планируется уже на следующей неделе — 21 октября, поддержать ее готовы все оппозиционные фракции.
Было очень много нестыковок при оформлении этой недвижимости. Многие люди вообще не имеют документов на законно возведенные строения на своих земельных участках. Конечно, это надо исправлять, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.
Этого же мнения придерживаются и в КПРФ.
— Всё, что принимается в пользу простого народа, мы поддержим без разговоров. Конечно, при этом надо учесть тот факт, что многие самовольно строили недвижимость в местах, где строительство просто запрещено. Им такую амнистию давать не следует, — заявил «Известиям» глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Поддержат законопроект и в ЛДПР.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
— Полагаем, что граждане ждут этого решения, так как до сих пор есть незарегистрированные постройки или постройки с условными нарушениями. В обществе существует запрос именно на такое решение сложившейся ситуации, — отметил в разговоре с «Известиями» зампред фракции Ярослав Нилов.
А вот председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов депутатов не поддержал. По его мнению, решение продлить дачную амнистию, которая длится уже 14 лет, в первую очередь связано с тем, что до сих пор не созданы единые требования по строительству.
— Думаю, что новый порядок регистрации объектов уже давно бы вступил в силу, но просто его авторы не могут создать работающую систему, которая определит правила застройки. В первую очередь этой пролонгацией будут пользоваться те, кто возвел объекты с нарушениями. Например, на дачах это полная анархия, так как там сейчас строят, как хотят, без всяких правил, — заявил «Известиям» эксперт.
По его словам, продлевать упрощенную регистрацию можно до бесконечности, но тогда никакого порядка добиться не удастся.

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