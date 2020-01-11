Приняли за ракету: в Иране рассказали об ошибке, из-за которой был сбит украинский Boeing

Командование иранского Корпуса стражей Исламской революции взяло на себя ответственность за сбитый пассажирский Boeing компании «Международные авиалинии Украины». По словам бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, лайнер ошибочно приняли за крылатую ракету. Ранее президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе и поручил принять меры для выплаты компенсаций.

Система ПВО Ирана приняла пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Его слова приводит иранское агентство ISNA.

«Самолёт был идентифицирован как крылатая ракета», — сказал Хаджизаде во время пресс-конференции.

По словам военачальника, у оператора прервалась связь с командованием, поэтому решение о пуске он принимал самостоятельно. На это у него было несколько секунд, рассказал Хаджизаде и признался, что «сделал плохой выбор».

Напомним, что утром 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта в Тегеране потерпел крушение Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). На борту самолёта, следовавшего рейсом PS752 находились 176 человек, включая девять членов экипажа. Все они погибли.

Утром 11 января власти Ирана признали, что самолёт был сбит силами исламской республики в результате человеческой ошибки — лайнер пролетал рядом с военным объектом.

«Внутреннее расследование вооружённых сил установило, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолёта и гибели 176 невинных людей», — написал президент исламской республики Хасан Рухани в своём Twitter.

Глава государства заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке. Он поручил принять все необходимые меры для выплаты компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы.

В свою очередь, Хаджизаде подчеркнул, что КСИР несёт полную ответственность за трагедию. Он готов согласиться с любым решением властей страны по поводу инцидента. От себя командующий добавил, что «захотел умереть», когда услышал о крушении украинского самолёта.

Задержку публикации информации о причинах катастрофы генерал объяснил стремлением КСИР провести расследование, а не попыткой скрыть информацию. По его словам, о настоящих причинах трагедии он узнал в день крушения самолёта, но уведомить об этом руководство гражданской авиацией страны было нельзя.

«Гражданская авиация до сих пор не была уведомлена о том, что причиной стала ракета, поэтому у них не было об этом информации​​​. Я узнал об этом в среду утром. Была сформирована группа Генерального штаба ВС для расследования инцидента, и те, кто был проинформирован об этом, были изолированы, и нам было запрещено что-либо рассказывать», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, военачальник сообщил, что ВС Ирана предписывали освободить воздушное пространство на время ударов по американской базе в Ираке. Как сказал Хаджизаде, это требование не было выполнено.

В ночь с 7 на 8 января Иран нанёс серию ответных ракетных ударов по расположениям американских войск в соседнем Ираке. Таким образом Тегеран отреагировал на операцию американских военных, в результате которой погиб генерал КСИР Касем Сулеймани.

Не было оснований для отмены рейса

Украинская сторона утверждает, что со стороны Тегерана не было предупреждений об опасности полётов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент МАУ Евгений Дыхне. По его словам, на момент вылета Boeing 737-800 из киевского аэропорта Борисполь иранская сторона не делала никаких заявлений об ограничении воздушных перемещений.

«На момент (вылета. — RT) из аэропорта Тегерана абсолютно так же никакой информации у авиакомпании не было и никаких решений со стороны ответственных администраций не было доведено до нас», — сказал Дыхне.

Кроме того, по его словам, экипаж самолёта держал связь с диспетчером аэропорта Тегерана. Как отметил президент МАУ, отклонения лайнера от курса не было.

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«После взлёта вышли на связь, а не так, как говорили иранцы. Спокойно доложили о взлёте и получили разрешение. Действовали строго по информации диспетчера», — приводит слова Дыхне ТАСС.

Он добавил, что украинский борт вёл диалог с аэропортом «до последней секунды происшествия».

«До последней секунды было согласование маршрута, поворота — это всё есть в материалах расследования», — рассказал глава МАУ.

По словам Дыхне, трассы перемещения воздушных судов определяются аэропортом Тегерана, и потерпевший крушение рейс действовал в соответствии с командами, которые транслировал диспетчер.

Вместе с тем руководство авиакомпании отмечает, что после событий в Иране перевозчик продолжит работу в штатном режиме.