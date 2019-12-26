Приняли у американцев: войска РФ заняли пункт вблизи Ракки

Российские военные полицейские заняли опорный пункт в поселке Телль-Самин, который оставили американские войска. Это стратегический район на перекрестке дорог, связывающих город Ракка — центр одноименной провинции — с центральной частью Сирии, ее северными районами и городами в пойме реки Евфрат.

Как рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов после поднятия российского флага над пунктом, подразделение сразу же приступит к патрулированию и решению задач по обеспечению безопасности мирных жителей.

Телль-Самин расположен в 26 км от Ракки, которую боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) раньше называли своей столицей. Пункт расположен в здании бывшей школы. Несколькими днями ранее его занимали военные США. Причем пока пункт был американским, террористы провозили по указанным дорогам оружие и боеприпасы, о чем неоднократно заявляли сирийские власти.

В начале декабря в Ракку впервые с 2014 года вошли российские военнослужащие и провели там гуманитарную акцию. Россия и Сирия взаимодействуют, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру города и всего региона, как это уже было сделано в Дамаске, Алеппо, Хомсе и некоторых других городах арабской республики.

Как рассказал офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский, инфраструктуру Ракки полностью уничтожила операция по освобождению города, которую в 2017 году проводила возглавляемая США международная коалиция.

По словам Варнавского, в результате неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов погибли тысячи мирных жителей. В городе до сих пор продолжаются работы по разминированию местности, расчистке завалов, отметил он. Помимо этого, в Ракке не хватает чистой воды, продовольствия и медикаментов.

В ходе масштабной гуманитарной акции в этом городе российские военные раздали населению 2 тыс. продовольственных наборов. Кроме того, врачи из России готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся.

«Мы просим Россию освободить нас от террористов. Их нужно выгнать отсюда, чтобы они даже больше шагу не могли ступить по нашим дорогам и выйти на Евфрат, ждем, когда сюда придут правительственные войска, тогда здесь наконец-то будет безопасно», — цитировало агентство ТАСС местного жителя Ибрагима абдель Мухаммеда.

Сами передовые отряды сирийской армии впервые с 2014 года вошли в Ракку только в середине октября этого года, сообщал РИА «Новости» военно-полевой источник.

Он отмечал, что правительственные войска установили там свои наблюдательные пункты.

Этот город был захвачен террористами ИГ весной 2013 года. Чтобы спастись от них, не менее 250 тыс. человек бежали оттуда в другие сирийские провинции и за границу. В 2014 году боевики провозгласили Ракку столицей «Исламского государства». На центральной площади города Ан-Наим проводились казни. В городской черте и пригородах продолжают находить останки жертв террористов.

Свою операцию по освобождению Ракки возглавляемая США международная коалиция начала осенью 2017 года. Они совершили ряд авиационных ударов, которыми практически стерли ее с лица земли. Своими массированными ударами артиллерии и авиации союзники уничтожили 80% жилого фонда города, все образовательные и медицинские учреждения и почти все мечети. В докладе комиссии ООН, опубликованном в марте 2018 года, указано, что жертвами этих действий стали до 13 тыс. мирных жителей и всего 1 тыс. террористов.

Официальный представитель министерства иностранных дел и миграции Сирии в октябре 2018 года заявил, что Дамаск оценивает операцию возглавляемой США коалиции как геноцид. «Мир был свидетелем полного систематического разрушения Ракки силами международной коалиции», — заявил он.

В результате боевики ушли из города, но его центр и часть окраин остались заминированными, поэтому некоторые территории сегодня остаются недоступными.

Там все еще действуют спящие ячейки сторонников ИГ и сохраняются противоречия между арабским населением и курдскими формированиями, ответственными за обеспечение безопасности.

Сами войска коалиции покинули Ракку в октябре, сообщал официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.