Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
Главная / В России

«Приняли это значимое решение всей страной»: Путин оценил итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции

04 июля 2020, 02:55  •  39 • В России
Президент России Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными поправками. Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля, поддержали изменения в основной закон страны 77,92% граждан РФ. В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок глава государства отметил, что итоги голосования продемонстрировали «высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам». Российский лидер также поблагодарил «всем, кто сделал свой ответственный выбор».
 
© Kremlin.ru
 

В пятницу, 3 июля, президент России Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками. Об этом глава государства сообщил, открывая встречу с рабочей группой по подготовке изменений к основному закону страны. По его словам, «граждане России сделали свой выбор».

«Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», вступают в силу 4 июля 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

При этом Федеральной службе охраны поручено обеспечить официальное опубликование Конституции с внесёнными в неё поправками на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправками, в частности, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также прописано, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, закрепляется положение о правопреемстве России в отношении СССР, статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. Вместе с тем дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики.

Глава государства подчеркнул, что поправки вступают в силу «по воле народа». Он выразил благодарность «всех, кто сделал свой ответственный выбор».

«Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто работал на участках для голосования, членам участковых комиссий, десяткам тысяч волонтёров и наблюдателей», — пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования продемонстрировали «высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение». В связи с этим он призвал правительство, руководителей субъектов РФ, парламентариев «не созерцать, а действовать».

«Речь идёт о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны. Она должна полностью соответствовать обновлённой Конституции. Ведь было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьёзная, масштабная законотворческая работа, и этот момент настал», — указал глава государства.

«Самое главное — повышать уровень доходов российских семей»

Помимо этого в ходе общения с участниками встречи Владимир Путин отметил, что в России не было и не будет ограничений прав по признаку расы, сексуальной ориентации и отношения к религии. Глава государства пояснил, что в стране выступают против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо, вот мы против чего», — сказал Путин.

Президент также выразил намерение встретиться с руководителями российских общественных организаций инвалидов и пообещал проработать вопрос о помощи вкладчикам банков, потерявшим свои средства. Кроме того, Путин выразил надежду, что в России не будет «вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями». Также он рассказал об уровне доходов россиян.

«Самое главное — повышать уровень доходов российских семей. Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот — уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать», — заметил Путин.

Помимо этого, глава государства поддержал идею проведения уроков исторической памяти.

  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Напомним, что граждане РФ могли проголосовать в течение недели — с 25 июня по 1 июля. При этом жителям Москвы и Нижегородской области была предоставлена возможность отдать свой голос дистанционно, при помощи электронных бюллетеней.

Россиянам предлагалось ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Участник мог поставить в бюллетене отметку «да» или «нет».

Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК, общероссийское голосование «прошло максимально открыто, безопасно, свободно и демократично». Она сообщила, что на избирательные участки пришли 74,2 млн (67,97%) из 109,19 млн человек, обладающих избирательным правом. Из них внесение изменений в основной закон поддержали 57,7 млн (77,92%).

«У всех наших граждан была возможность свободно выразить свою волю таким образом и в такой форме, которую они предпочли, поскольку мы предложили довольно широкий спектр возможностей и по форме голосования, и по времени, по видам и по месту», — сказала она.

«Как итог мы можем с вами констатировать, что данные голосования достоверны, легитимность итогов голосования бесспорна», — заявила Памфилова.

По её словам, в распоряжении ЦИК не оказалось жалоб по голосованию по поправкам к Конституции РФ, требующих рассмотрения рабочей группой.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшее общероссийское голосование как референдум о доверии Владимиру Путину.

«Однозначно (в Кремле. — RT) считают триумфом (итоги голосования). По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», — сказал Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
03 июля 2020, 19:55
«Колоссальный прорыв»: российские учёные разработали новый способ обнаружения самолётов-невидимок
03 июля 2020, 15:25
Ненецкий округ объявил, что не хочет присоединяться к Архангельску. Что это значит
03 июля 2020, 14:25
Дмитрий Песков: Россию не интересует мнение Запада о поправках
03 июля 2020, 14:25
Депутат Бундестага: Щели урн для голосования были настолько узкими, что вряд ли можно опустить сразу несколько бюллетеней
03 июля 2020, 18:25
«Женщины России» призвали Путина на бой с «Радугой»
03 июля 2020, 19:55
Дело рассмотрит новый судья: отменён оправдательный приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании дочери
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
28 июня 2020, 02:00
Михалков раскрыл простую схему зависимости русских от врагов: "И тут должно нам стать страшновато"
28 июня 2020, 03:32
Конец российского посольства
29 июня 2020, 22:25
Указ Путина о военных сборах запасников-2020: Кого призывают
02 июля 2020, 03:00
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
28 июня 2020, 02:00
"Ира, у нас новая вводная от А.А.": Неизвестные "слили" план провокации от Навального и Ко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.