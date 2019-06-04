Приняли без голосования. США узаконили депортацию из страны всех, кого считают виновными

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, легитимизирующий санкции в виде запрета на выдачу американских виз, а также депортации тех, кто, как считают в Вашингтоне, причастен к вмешательству в выборы, проводимые в стране. Против принимаемых мер голосовать никто не стал, а трансляция заседания велась в режиме онлайн, на телеканале C-Span.

Голосовать за принятие нормы не стали в принципе, отметив, что все согласны. По итогам заседания было распространено заявление сенатора Линдси Грэма от Республиканской партии, где подчеркивается, что теперь иностранцы, "в нарушение закона вмешивающиеся в выборы", не смогут приезжать в США. А если уже приехали, то всех таких виновных с позиции США можно депортировать.

В общем и целом Россия в законопроекте не звучит, однако упор на так называемое вмешательство в выборы иностранными государствами еще на старте разработки говорил о том, что мера нацелена именно на Москву.

Досье

Законопроект приравнивает вмешательство в избирательный процесс к "нарушению иммиграционного законодательства, не позволяя нарушителям получить визу для въезда в США". Если же они все же смогли попасть на территорию страны или уже в Соединенных Штатах совершили преступление, то, согласно инициативе, их немедленно депортируют. Инициатива была также одобрена профильным комитетом Сената Конгресса прошлого созыва и была повторно внесена в мае сенаторами Диком Дурбиным (демократ от штата Иллинойс) и Грэмом.