Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным • 394 • Аналитика







Какие именно меры? Это являлось одной из главных интриг последних лет. Эксперты, обсуждая этот вопрос, сходились во мнении, что, скорее всего, речь может идти об официальном признании суверенитета ЛДНР, передаче им необходимого для защиты вооружения и помощи добровольцами. В качестве другого варианта указывалось возможное проведение операции по принуждению к миру по юго-осетинскому сценарию или его «облегченному» варианту, с использованием только сил ВКС. Целью всех возможных ответов называлось выдворение агрессора с земель Донбасса. До какого рубежа? Большинство сходилось на том, что до административных границ бывших Луганской и Донецкой областей.





Но вот президент России довольно конкретно очертил формат и примерные рубежи возможной операции по принуждению к миру (ОПМ), если Киев вынудит Москву ее провести.







Во время «Прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос писателя и офицера армии ДНР Захара Прилепина о том, как будет реагировать Россия на возможную активизацию боевых действий с украинской стороны на Донбассе во время проведения Чемпионата мира по футболу в России.



Глава государства выразил надежду, что подобная провокация все же не состоится. Для урегулирования ситуации в Донбассе есть достаточно простой путь, отметил он во время «Прямой линии»: достаточно идти по пути выполнения минских соглашений. При этом чем дольше длится обострение в Донбассе, тем хуже для Украины, отметил Владимир Путин.



«Я надеюсь, что до таких провокаций не дойдет, — ответил Путин. — Если это случится, то будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Невозможно запугать людей на Донбассе… Нынешнее руководство, подчеркиваю, нынешнее руководство Украины не в состоянии решить проблему Донбасса, поскольку избиратели в ЛДНР за них никогда не проголосуют. Если будут продолжать грабить страну и откладывать деньги в офшорах, то ни к чему хорошему это не приведет. Со своей стороны могу заверить, что никаких провокаций мы не допустим», — сказал Путин.



Таким образом, российский лидер вполне конкретно обозначил, что посягательство на выбор, сделанный жителями Донбасса, Россия не допустит. Попытка агрессии, если она будет предпринята, будет жестко пресечена, с фатальными последствиями для нынешнего руководства Украины, а, возможно, и украинской государственности в ее сегодняшнем виде.



Из этого можно сделать вывод, что целью ОПМ будет не просто освобождение территорий ЛДНР, оккупированных киевскими формированиями, а «закрытие украинского вопроса» и ликвидация нынешнего фашистско-олигархического режима.



То есть, в отличие от «августовской войны», когда наши вооруженные силы ограничились прекращением агрессии Тбилиси и освобождением всей территории РЮО, тут дело может завершиться как минимум сменой режима.



К эму можно добавить, что все необходимое для проведения операции такого формата уже готово. Напомним, что вновь созданная и развернутая у юго-западных границ России 8-я армия формировалась явно с учетом возможности выполнения таких задач.







Так, почти все офицеры командования армии, назначенные специальным указом президента чуть меньше года назад, — прекрасные специалисты, имеющие реальный опыт как боевых, так и миротворческих операций. Когда «ответка» не работает



Добавим к этому, что большинство соединений армии имеет наименование «ударных», что говорит о многом, как и подбор кадров – максимально боевых и подготовленных.



Опыт миротворческих операций, который имеет командный состав армии, в ходе которых осуществляется не только разведение противоборствующих сторон и нейтрализация нарушителей, но и обеспечение безопасности, а также важнейших жизненных потребностей населения (обеспечение кровом, питанием, одеждой и медицинской помощью) указан не случайно. Подобные специфические для военного человека навыки позволяют сделать предположение о характере задач, которые, возможно, придется решать 8-й армии.



Примечательно, что организационная работа российских военных еще на стадии формирования объединения вызвала немалое беспокойство командование ВСУ, которое усмотрела грозный для них символизм почетных наименований соединений 8-й армии.



«Например, 144 Винницкая стрелковая дивизия, которая сейчас дислоцирована в Смоленске, в августе 1944 года штурмовала город Винницу. 3-я российская дивизия, которая сейчас развернута в Валуйках, во время второй мировой войны принимала участие в боях за освобождение Донбасса и получила почетное наименование Волновахская… Поэтому даже названия этих частей говорят о возможном направлении действий. Еще одна 150-я мотострелковая дивизия, которая расположена в Новочеркасске, носит название Идрицко-Берлинская, в свое время принимала участие в боевых действиях на территории Польши и в штурме Берлина. Давая вновь дивизиям такие наименования, Российская Федерация пытается вызвать морально-психологическое давление как на Украину, так и на европейское сообщество, а также демонстрирует свои далеко идущие намерения», — приводила пресс-служба ВСУ тревожные заявления начальника генштаба Украины Виктора Муженко.







Сильно беспокоятся и спецслужбы киевской хунты, которых, правда, больше волнует не символическая, а практическая сторона дела. Так, они утверждают, что часть офицеров 8-й армии командовали воинскими частями армий народных республик и прекрасно знакомы с театром предстоящих военных действий. Впрочем, эти домыслы категорически опровергают в Москве. Президент даёт одному — министры отнимают у всех



Отметим так же, что на этом же направлении созданы сверхмощные артиллерийские дивизионы прорыва. Один них вооружен 240-мм самоходными минометами «Тюльпан», второй 203-мм самоходными артиллерийскими установками 2С7М «Малка».



Согласно озвученным пресс-службой Южного округа данным, управление артиллерийскими подразделениями осуществляется с использованием модернизированных командирских машин управления (КМУ) 1В12М, в состав которых наряду с оптическими приборами разведки входят электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.







«Тюльпаны», имеющие сравнительно небольшую дальность (до 9 километров обычными снарядами, и до 19 – активно-реактивными), предназначены прежде всего для ударов по фортификационным сооружениям противника, то есть для проламывания переднего края обороны.







В то же самое время «Малка» способна вести огонь на дистанцию до 47 километров и предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.



И та, и другая системы способны использовать широкую номенклатуру боеприпасов, включая корректируемые («умные») и ядерные. Отметим, что системы обоих дивизионов согласно советской классификации принадлежали к «артиллерии резерва Верховного Главнокомандования», которая предназначалась для количественного и качественного усиления артиллерийских группировок на главных направлениях действий ВС СССР. Может ли обычная речная баржа заменить "Баргузин"?



Чаще всего речь шла о создании высокой плотности и мощности артиллерийского огня на участках прорыва.



Напомним также, что большая часть «Малок» и более раннего исполнения этой системы, «Пион 2С7» использовалась в артиллерийских бригадах большой мощности ГСВГ. Однако после подписания Договора об обычных вооружённых силах в Европе (в 2015 году наша страна вышла из этого договора) все самоходные пушки «Пион» и «Малка» были выведены из состава Вооружённых сил Российской Федерации и передислоцированы на хранение в Восточный военный округ.



Как мы видим, два упомянутых дивизиона вполне соответствуют советской артиллерийской бригаде большой мощности. Обычно такие бригады находились на самых западных рубежах Организации Варшавского договора и должны были в случае необходимости обеспечить прорыв линии обороны НАТО и осуществить артиллерийское наступление.



Создание дивизионов в Южном военном округе, разумеется, не случайно. Можно предположить, что, если будет принято соответствующее решение, они смогут сыграть значительную роль в проведении операции по принуждению киевской хунты к миру. Не секрет, что вооруженными формированиями украинского режима на участках противостояния с народными республиками созданы весьма серьезные в фортификационном плане рубежи обороны, преодоление которых может потребовать использование мощных артиллерийских систем.



Развернутые вдоль границы с Украиной и ЛДНР соединения и части ВС РФ выполняют задачи не только по обеспечению безопасности юго-западных рубежей. Кроме этого, они обеспечивают вопросы, так сказать, военно-дипломатического характера. Как только украинские вооруженные формирования увеличивают свою активность на донбасском направлении, российские соединения, развернутые вдоль границы, приводятся в полную или в повышенную боевую готовность, давая понять бандеровцам, что они в любой момент готовы осуществить операцию по принуждению агрессора к миру. Таких демонстраций обычно оказывалось достаточно.



Что и имел в виду Владимир Путин, когда сказал, что надеется, что до провокаций не дойдет.



Понятно, что перевод весьма непростых отношений с киевским режимом в силовую плоскость, да еще и во время ЧМ по футболу, является, наверное, самым нежелательным для Москвы вариантом развития ситуации. Однако, как явствует из выступления президента, Россия для себя не исключает и его. Причем в случае такого неблагоприятного развития ситуации примет все меры для окончательного устранения данной угрозы. Высшие должностные лица России неоднократно давали понять киевской хунте, что возобновление широкомасштабных боевых действий, создающих угрозу геноцида мирного населения Донбасса, является «красной линией», пересечение которой вынудит Москву принять меры по пресечению агрессии и защите жизни людей.Какие именно меры? Это являлось одной из главных интриг последних лет. Эксперты, обсуждая этот вопрос, сходились во мнении, что, скорее всего, речь может идти об официальном признании суверенитета ЛДНР, передаче им необходимого для защиты вооружения и помощи добровольцами. В качестве другого варианта указывалось возможное проведение операции по принуждению к миру по юго-осетинскому сценарию или его «облегченному» варианту, с использованием только сил ВКС. Целью всех возможных ответов называлось выдворение агрессора с земель Донбасса. До какого рубежа? Большинство сходилось на том, что до административных границ бывших Луганской и Донецкой областей.Но вот президент России довольно конкретно очертил формат и примерные рубежи возможной операции по принуждению к миру (ОПМ), если Киев вынудит Москву ее провести.Во время «Прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос писателя и офицера армии ДНР Захара Прилепина о том, как будет реагировать Россия на возможную активизацию боевых действий с украинской стороны на Донбассе во время проведения Чемпионата мира по футболу в России.Глава государства выразил надежду, что подобная провокация все же не состоится. Для урегулирования ситуации в Донбассе есть достаточно простой путь, отметил он во время «Прямой линии»: достаточно идти по пути выполнения минских соглашений. При этом чем дольше длится обострение в Донбассе, тем хуже для Украины, отметил Владимир Путин.«Я надеюсь, что до таких провокаций не дойдет, — ответил Путин. — Если это случится, то будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Невозможно запугать людей на Донбассе… Нынешнее руководство, подчеркиваю, нынешнее руководство Украины не в состоянии решить проблему Донбасса, поскольку избиратели в ЛДНР за них никогда не проголосуют. Если будут продолжать грабить страну и откладывать деньги в офшорах, то ни к чему хорошему это не приведет. Со своей стороны могу заверить, что никаких провокаций мы не допустим», — сказал Путин.Таким образом, российский лидер вполне конкретно обозначил, что посягательство на выбор, сделанный жителями Донбасса, Россия не допустит. Попытка агрессии, если она будет предпринята, будет жестко пресечена, с фатальными последствиями для нынешнего руководства Украины, а, возможно, и украинской государственности в ее сегодняшнем виде.Из этого можно сделать вывод, что целью ОПМ будет не просто освобождение территорий ЛДНР, оккупированных киевскими формированиями, а «закрытие украинского вопроса» и ликвидация нынешнего фашистско-олигархического режима.То есть, в отличие от «августовской войны», когда наши вооруженные силы ограничились прекращением агрессии Тбилиси и освобождением всей территории РЮО, тут дело может завершиться как минимум сменой режима.К эму можно добавить, что все необходимое для проведения операции такого формата уже готово. Напомним, что вновь созданная и развернутая у юго-западных границ России 8-я армия формировалась явно с учетом возможности выполнения таких задач.Так, почти все офицеры командования армии, назначенные специальным указом президента чуть меньше года назад, — прекрасные специалисты, имеющие реальный опыт как боевых, так и миротворческих операций.Добавим к этому, что большинство соединений армии имеет наименование «ударных», что говорит о многом, как и подбор кадров – максимально боевых и подготовленных.Опыт миротворческих операций, который имеет командный состав армии, в ходе которых осуществляется не только разведение противоборствующих сторон и нейтрализация нарушителей, но и обеспечение безопасности, а также важнейших жизненных потребностей населения (обеспечение кровом, питанием, одеждой и медицинской помощью) указан не случайно. Подобные специфические для военного человека навыки позволяют сделать предположение о характере задач, которые, возможно, придется решать 8-й армии.Примечательно, что организационная работа российских военных еще на стадии формирования объединения вызвала немалое беспокойство командование ВСУ, которое усмотрела грозный для них символизм почетных наименований соединений 8-й армии.«Например, 144 Винницкая стрелковая дивизия, которая сейчас дислоцирована в Смоленске, в августе 1944 года штурмовала город Винницу. 3-я российская дивизия, которая сейчас развернута в Валуйках, во время второй мировой войны принимала участие в боях за освобождение Донбасса и получила почетное наименование Волновахская… Поэтому даже названия этих частей говорят о возможном направлении действий. Еще одна 150-я мотострелковая дивизия, которая расположена в Новочеркасске, носит название Идрицко-Берлинская, в свое время принимала участие в боевых действиях на территории Польши и в штурме Берлина. Давая вновь дивизиям такие наименования, Российская Федерация пытается вызвать морально-психологическое давление как на Украину, так и на европейское сообщество, а также демонстрирует свои далеко идущие намерения», — приводила пресс-служба ВСУ тревожные заявления начальника генштаба Украины Виктора Муженко.Сильно беспокоятся и спецслужбы киевской хунты, которых, правда, больше волнует не символическая, а практическая сторона дела. Так, они утверждают, что часть офицеров 8-й армии командовали воинскими частями армий народных республик и прекрасно знакомы с театром предстоящих военных действий. Впрочем, эти домыслы категорически опровергают в Москве.Отметим так же, что на этом же направлении созданы сверхмощные артиллерийские дивизионы прорыва. Один них вооружен 240-мм самоходными минометами «Тюльпан», второй 203-мм самоходными артиллерийскими установками 2С7М «Малка».Согласно озвученным пресс-службой Южного округа данным, управление артиллерийскими подразделениями осуществляется с использованием модернизированных командирских машин управления (КМУ) 1В12М, в состав которых наряду с оптическими приборами разведки входят электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.«Тюльпаны», имеющие сравнительно небольшую дальность (до 9 километров обычными снарядами, и до 19 – активно-реактивными), предназначены прежде всего для ударов по фортификационным сооружениям противника, то есть для проламывания переднего края обороны.В то же самое время «Малка» способна вести огонь на дистанцию до 47 километров и предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.И та, и другая системы способны использовать широкую номенклатуру боеприпасов, включая корректируемые («умные») и ядерные. Отметим, что системы обоих дивизионов согласно советской классификации принадлежали к «артиллерии резерва Верховного Главнокомандования», которая предназначалась для количественного и качественного усиления артиллерийских группировок на главных направлениях действий ВС СССР.Чаще всего речь шла о создании высокой плотности и мощности артиллерийского огня на участках прорыва.Напомним также, что большая часть «Малок» и более раннего исполнения этой системы, «Пион 2С7» использовалась в артиллерийских бригадах большой мощности ГСВГ. Однако после подписания Договора об обычных вооружённых силах в Европе (в 2015 году наша страна вышла из этого договора) все самоходные пушки «Пион» и «Малка» были выведены из состава Вооружённых сил Российской Федерации и передислоцированы на хранение в Восточный военный округ.Как мы видим, два упомянутых дивизиона вполне соответствуют советской артиллерийской бригаде большой мощности. Обычно такие бригады находились на самых западных рубежах Организации Варшавского договора и должны были в случае необходимости обеспечить прорыв линии обороны НАТО и осуществить артиллерийское наступление.Создание дивизионов в Южном военном округе, разумеется, не случайно. Можно предположить, что, если будет принято соответствующее решение, они смогут сыграть значительную роль в проведении операции по принуждению киевской хунты к миру. Не секрет, что вооруженными формированиями украинского режима на участках противостояния с народными республиками созданы весьма серьезные в фортификационном плане рубежи обороны, преодоление которых может потребовать использование мощных артиллерийских систем.Развернутые вдоль границы с Украиной и ЛДНР соединения и части ВС РФ выполняют задачи не только по обеспечению безопасности юго-западных рубежей. Кроме этого, они обеспечивают вопросы, так сказать, военно-дипломатического характера. Как только украинские вооруженные формирования увеличивают свою активность на донбасском направлении, российские соединения, развернутые вдоль границы, приводятся в полную или в повышенную боевую готовность, давая понять бандеровцам, что они в любой момент готовы осуществить операцию по принуждению агрессора к миру. Таких демонстраций обычно оказывалось достаточно.Что и имел в виду Владимир Путин, когда сказал, что надеется, что до провокаций не дойдет.Понятно, что перевод весьма непростых отношений с киевским режимом в силовую плоскость, да еще и во время ЧМ по футболу, является, наверное, самым нежелательным для Москвы вариантом развития ситуации. Однако, как явствует из выступления президента, Россия для себя не исключает и его. Причем в случае такого неблагоприятного развития ситуации примет все меры для окончательного устранения данной угрозы. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 394 Источник Похожие новости Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится Может ли обычная речная баржа заменить "Баргузин"? Китай изнутри. "Управлять народом легко, если тщательно соблюдать ритуал"

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