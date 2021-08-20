Принуждение к вакцинации: В Турции вводят новые ограничения из-за коронавируса

Ужесточения коснутся посещения непривитыми ресторанов и кинотеатров, а также сферы образования.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об ужесточении антиковидных мер в стране. Они коснутся тех, кто не сделал прививку от коронавируса.

Прежде всего, ограничения коснутся посещения общественных мест – в частности, ресторанов и кинотеатров: туда не будут пускать без отрицательного ПЦР-теста. То же самое коснётся авиаперелётов и международных перевозок. Кроме того, с 6 сентября всем непривитым сотрудникам школ, вузов и самим студентам придётся как минимум дважды в неделю проходить тестирование на COVID-19.

За предыдущие сутки (данные турецкого Минздрава на 19 августа) в стране заболели коронавирусом 19,3 тысячи человек, а общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 6,1 млн, из которых скончались почти 54 тысячи.

Ранее союз инфекционистов Турции заявил о необходимости ужесточить меры в отношении туристов из России, однако позже эту инициативу опровергли.